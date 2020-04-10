15 человек рассказали о том, как случайно узнали, что их близкие баснословно богаты

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Богатые люди не всегда кичатся своим капиталом. Некоторые предпочитают скрывать свое финансовое положение: кто-то из скромности и привычки к определенному уровню жизни, а кто-то из опасений, что близкие начнут воспринимать их как кошелек на ножках.

Мы в AdMe.ru решили развлечь вас историями от людей, которые даже не подозревали, что рядом с ними живут подпольные миллионеры. Интересно же, на чем они прокололись.

Дружил в колледже с милым и простым парнем. Однажды на прогулке он сказал, что ему нужно заехать домой. Мы подъехали к небольшому зданию, поднялись на пятый этаж, и он познакомил меня с семьей. Несколькими днями позже с друзьями от нечего делать перемывали кости знакомым, рассуждая, кто из них насколько состоятелен. Дошла очередь и до того друга. «Да мы даже представить не можем, сколько у его семьи денег», — сказал мой приятель. «Ты гонишь! Я на днях был у него — хорошая квартира, но вряд ли она принадлежит миллионерам», — ответил я. «Ты поднялся на пятый этаж в восьмиэтажке, да?» Я кивнул. «Чувак, ты зашел к ним в гостиную. Пятый этаж целиком — их гостиная. И весь остальной дом тоже их». © Samer-Costantini / Quora

Я как-то вычислил, что мой приятель богат, потому что у него не было работы и он совершенно не беспокоился об этом. Он подумывал, не стать ли детективом ради забавы. А еще у него был свой дом, который он постоянно ремонтировал. Я прижал его к стенке, и он признал, что я прав, но сказал, что не хочет, чтобы об этом знал еще кто-то, так как думает, что людям нужны только его деньги. © faoltiama / Reddit

У меня была знакомая продавщица из цветочного отдела нашего магазина. Однажды, когда я забирала свой еженедельный чек из специальной секции, я увидела, что в ее отделении накопилась целая пачка. Я принесла их ей со словами: «Эй, наверное, они разбили твой платеж на несколько», — а она ответила: «Да я просто уже несколько месяцев забываю их взять». Я на нее вытаращилась, а она пояснила, что они с мужем не нуждаются в деньгах. Работает она здесь только потому, что ей нравится возиться с цветами и это место ближе всего к дому. © KillerDJ93 / Reddit

Я познакомился с будущей женой, когда она училась в аспирантуре и работала на полставки за крохотную зарплату. Начали встречаться, представила меня родителям — обычные пенсионеры чуть за 60, одеваются в джинсы и футболки, ездят на автобусе, на ужин заказывают тайскую еду навынос. Через несколько месяцев после скромной свадьбы я сказал жене, что наконец-то закончил оформлять наследство и что теперь мы можем потратить эти деньги на первый взнос за квартиру. А она мне отвечает: «Все в порядке, оставь их себе. Я недавно говорила с отцом, и он сказал, что даст нам миллион, чтобы помочь с покупкой недвижимости». © John-Matthews / Quora

Я 3 года дружил с парнем и однажды впервые задумался, что за все это время мы ни разу не говорили о его работе, он никогда не жаловался на начальство, не рассказывал о сослуживцах, вообще не упоминал о том, чем зарабатывает на жизнь. Я поинтересовался у него, как ему удается платить по счетам, а он сказал, что у его семьи «просто есть деньги». И он вообще не заморачивается, а снимает со счета деньжата, когда они у него заканчиваются. И это заявляет мне мой друг, который сидит за рулем покоцанного 10-летнего «Форда-Рэйнджера». Мой друг, который одевается на распродажах в сетевом магазине и носит одежду до тех пор, пока она не начнет расползаться по швам. © Engin Ayaz / Quora

Познакомилась с парнем в сети. Он живет в Лондоне и как-то сболтнул, что из очень обеспеченной семьи. Ну я решила, что обычный хвастун. А тут он предлагает встречу, мол, специально прилетит ко мне в Киев. Я не поверила, но платье новое прикупила. И вот в день Х встретились. Оказалось, все правда — он действительно богач, которому легко рвануть в другую страну ради ужина с девушкой. Это было лет 10 назад, у нас в итоге не сложилось ничего, но общаемся до сих пор. Обалденный чувак.

Я вырос в одной развивающейся стране, но учился в частной школе. Когда мы на уроке физкультуры занимались в бассейне, один из моих одноклассников все время говорил, что плавать гораздо веселее, когда в воде есть волны. Ну, я думал, это он так образно выражается, пока не попал к нему в гости. У них дома был 15-метровый бассейн с генератором течений. © huazzy / Reddit

У моего друга Сереги был одноклассник — классический ботаник. Всего его шпыняли, и только друг защищал. Прошло 10 лет, и как-то находит Сережку в соцсетях девушка прямо модельной внешности, спрашивает, помнит ли он ботаника, и говорит, что хочет своему супругу сделать подарок — пригласить друга на день рождения. Сергей долго думал, что это какая-то шутка, но нет — получил билеты, прилетел в Дублин. Тот одноклассник стал очень богатым чуваком, каким-то трейдером финансовым.

Есть у меня хорошая подруга. Скажем, Света. Девушка крайне добрая, отзывчивая и бескорыстная. Живет на съемной квартире, иногда ходит в бары и клубы. Как-то вспоминали с ней двухтысячные и модные тогда кнопочные телефоны. Она говорит: «Вот у моего отца до сих пор такой простой телефон-раскладушка, какой-то „Вертукс“». Переспрашиваю: «Может, „Верту“?» Она подтверждает. Ну я погуглил «vertu раскладушка» и увидел цены — от 8 тыс. баксов. Показал ей, и она подтвердила, что да, у ее папы такой. © RomaZmey / Pikabu

Подруга живет во Франции. Экономит на всем, еще и меня отчитывает за каждую копейку. Мы подружились по сети, и вот как-то она пригласила меня в гости, а перед самым приездом вдруг говорит, что встречать не будет, но пришлет водителя. Я думаю, мол, да ладно, какой водитель — ты домохозяйка с тремя детьми, краску для волос в супермаркете за € 1 берешь. Прилетаю, и представляете — реально водитель, везет меня к дому подруги, а там дворец, полный прислуги, и сад на 4 гектара. Оказывается, ее муж — какой-то магнат гостиничного бизнеса, но сама она из бедной семьи, поэтому старые привычки не изжить.

Приятельствовал с парнем, когда служил на флоте. Нормальный чувак, не дурак выпить и повеселиться. Я даже не могу вспомнить, о чем мы с ним однажды болтали, но я похвалил стряпню моей мамы. А он так посмотрел на меня и спросил: «Твоя мама умеет готовить?» «Ну да, — сказал я, — а у вас что, этим папа занимается?» — «Нет, — ответил он, — горничная». Оказывается, он был из супербогатой семьи, его мама почти не бывала дома, а папа все время двигал бизнес.© ITworksGuys / Reddit

Знакомый живет в Англии, ухаживал за скромной девушкой с Украины. Любовь-морковь. Замуж предложил, а она отказала. Сказала, что он ей нравится, но она за него не выйдет, потому что он не сможет ее обеспечить. У нее, оказывается, бывший муж — лорд и до сих пор ее содержит, а если она снова выйдет замуж, то прощайте, финансы.

У меня есть очень хороший друг. Он ездит на старой подержанной машине, никогда не оставляет официантам на чай и всегда ищет, где купить что-то подешевле. Как-то я решил запустить стартап и нуждался в инвестициях. Занял денег у 5 друзей, вместе с моими сбережениями этого впритык хватало, чтобы начать бизнес. Своему скуповатому другу я даже не говорил об этом, но он как-то узнал и пришел ко мне с предложением вложиться. В итоге он легко выложил сумму вдвое большую, чем я наскреб. © Анонимно / Quora

Не понимал, насколько богаты одни случайные знакомые, пока мы вместе не зашли в один бар на курорте. Как только они предъявили свою кредитку, для всего обслуживающего персонала в этом месте все остальные будто бы перестали существовать. © spidermilk666 / Reddit

Когда я только начала встречаться со своим мужем, он решил познакомить меня с родителями и спросил, не буду ли я возражать, если мы встретимся на их лодке. Я решила, что речь идет о гребной лодчонке. «А сколько времени займет поездка?» — спросила я. «Может быть, полдня», — ответил мой молодой человек. «А что я буду делать, если мне понадобится... м-м-м... в ванную комнату?» — я имела в виду, что могу пописать с борта лодочки, но только если на меня смотрит моя семья, а не родители жениха. «Да там две ванные комнаты», — ответил он. Две ванные комнаты, две каюты, две палубы... Речь шла о яхте! © FlatteredPawn / Reddit