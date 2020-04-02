13 знаменитостей, которые блестяще справляются с воспитанием близнецов

15 6 13 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Быть родителем близнецов весело и в то же время непросто. В исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics, говорится, что матери, разрешившиеся двойней, на 43 % чаще подвергаются депрессии. Многие звезды также знают не понаслышке, каково это — развлекать нескольких детей сразу. Но практически каждый из них наверняка скажет, что любовь, которая их окружает каждый день, стоит всех усилий.

Нам в AdMe.ru, пожалуй, никогда не надоест рассматривать семейные фотографии звездных родителей и их очаровательных детей-близнецов. Предлагаем всем желающим присоединиться.

1. Мэрайя Кэри и ее близнецы Моррокан и Монро

У Мэрайи большие планы на будущее своих близнецов. Она готовит их к эстрадной карьере — их можно часто увидеть поющими вместе с мамой в ее инстаграме. Сын и дочь Мэрайи Кэри также снялись в ремейке видео All I Want For Christmas Is You.

2. Дженнифер Лопес и ее близнецы Макс и Эмми

Дети Дженнифер Лопес также унаследовали ее талант. Они оба прекрасно поют. Эмми, кажется, особенно заинтересована в карьере вокалистки, она даже присоединилась к своей знаменитой маме во время захватывающего выступления на Суперкубке в 2020 году.

3. Бейонсе и ее близнецы Сир и Руми

Бейонсе и Jay-Z ожидают великого будущего для своих детей. Имена Сир Картер и Руми Картер являются зарегистрированными торговыми марками в США (так же как и имя их старшей сестры Блю Айви Картер).

4. Зои Салдана и ее сыновья-близнецы Сай Аридио и Боуи Эцио

Зои благодарит свою счастливую звезду за то, что стала мамой близнецов. Мальчики появились раньше срока — на 32-й неделе, и роды были очень сложными. Зои Салдана и ее муж Марко Перего рассказывают, что это был тяжелый опыт, но они счастливы, что закончилось все хорошо. У Сай и Боуи еще есть младший брат по имени Зен.

5. Селин Дион и ее сыновья Эдди и Нельсон

Несмотря на то что отец близнецов Селин Дион, известный певец, ее муж и менеджер Рене Анжелил, умер в 2016 году, память о нем сохраняется и по сей день благодаря особому ритуалу: каждую ночь Эдди и Нельсон разговаривают с фотографией Рене и желают ему спокойной ночи.

6. Джули Боуэн и ее близнецы Джон и Гус

Интересный факт: Джули Боуэн была беременна своими близнецами, когда она начала сниматься в «Американской семейке». Наблюдательные зрители могли заметить, что она была в положении в самом первом эпизоде сериала.

7. Мадонна и ее близняшки Стелла и Эстер

Мадонна усыновила 4 детей из африканской страны Малави, и среди них и есть близнецы. Она также помогла построить педиатрическую больницу в стране в качестве благодарности за детей.

8. Ребекка Ромейн и ее близнецы Долли и Чарли

Ребекка признала, что растить близнецов сначала было сложно, но сейчас, когда они подросли, ей нравится наблюдать за их взрослением. Девочки всерьез увлечены хореографией и любят превращать свои ежедневные занятия в мюзиклы. Их любимый — «Величайший шоумен» с Хью Джекманом.

9. Крис Хемсворт и его сыновья Тристан и Саша

Крис Хемсворт обожает своих близнецов. Актер говорит, что воспитывал их одинаково, но характеры у парней совершенно разные. Тристан очень спокойный, а Саша — маленький проказник, который любит подшутить над своим братом и сестрой. У близнецов есть старшая сестра, которую зовут Индия.

10. Дженсен Эклс и его близнецы Зеппелин и Эрроу

Можно подумать, что Дженсен Эклс назвал своего сына в честь популярной рок-группы Led Zeppelin, но истинная причина гораздо серьезнее. Когда мальчик родился, пуповина была обмотана вокруг него, на английском языке это называется zeppelin knot. Дженсен и его жена Дэннил решили, что это настоящее чудо, что их ребенок выжил, и решили дать ему символичное имя. Что касается их дочери, Эрроу, Дженсен хотел, чтобы у нее были инициалы А. А. (на английском языке), и супругам понравилось имя Эрроу для их девочки.

11. Гордон Рамзи и его близнецы Джек и Холли

Близнецы Рамзи очень близки между собой. Каждый год они отмечают свой день рождения вместе, собирая большую вечеринку. А на 18-летие они запланировали кое-что особенное. Они вместе тренировались и, чтобы поддержать свою маму, которая в то время только что перенесла выкидыш, пробежали Лондонский марафон.

12. Патрик Демпси со своими сыновьями Салливаном и Дарби

Как и близнецы Криса Хемсворта, сыновья Патрика — абсолютные противоположности. Салливан — маленький бунтарь, а Дарби очень спокойный и собранный. Оба мальчика, однако, часто присоединяются к отцу, когда он занят своим хобби — гонками. У них также есть старшая сестра по имени Талула.

13. Майкл Страхан и его дочери-близняшки София и Изабелла

Майкл Страхан гордится всеми своими детьми (а их у него 4), но именно дочки-близнецы унаследовали папины таланты. И София, и Изабелла поют словно ангелы, а также профессионально занимаются верховой ездой.