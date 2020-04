13 знаменитостей, которые блестяще справляются с воспитанием близнецов

1. Мэрайя Кэри и ее близнецы Моррокан и Монро

У Мэрайи большие планы на будущее своих близнецов. Она готовит их к эстрадной карьере — их можно часто увидеть поющими вместе с мамой в ее инстаграме. Сын и дочь Мэрайи Кэри также снялись в ремейке видео All I Want For Christmas Is You.