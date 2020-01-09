Мы нашли 13 звездных дедушек, которые запросто уведут чью-либо подружку

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Мужчина может быть сколь угодно строгим отцом, но как только становится дедом, он тут же меняется. И звезды шоу-бизнеса не исключение. Из брутальных похитителей женских сердец они превращаются в милых дедушек, которые любят баловать своих внуков и прощают им все шалости.

Мы в AdMe.ru покопались в биографии знаменитых красавчиков и с удивлением обнаружили, что многие из них уже давно стали дедушками. А в конце статьи вы узнаете о самой знаменитой прабабушке Голливуда.

1. Многодетный дедушка Снуп Догг

Имя Снупа Догга плотно ассоциируется с красивыми женщинами, дорогими автомобилями и массивными золотыми украшениями. Но в реальной жизни он многодетный отец и заботливый, любящий дедушка двоих внуков. Музыкант регулярно делится совместными в социальных сетях. Поклонники в восторге и умилении.

2. Тилль Линдеманн с внуком Фритцем

Рок-бунтарь Тилль Линдеманн в 22 года стал отцом-одиночкой. Долгое время он самостоятельно воспитывал старшую дочь Неле, пока не женился повторно. От второго брака у вокалиста родилась дочь Мария-Луиза. В 2007 году музыкант стал дедушкой. Его внук Фриц Фидель является большим поклонником группы Rammstein.

3. Николас Кейдж и его старший внук Лучиан

Актер и продюсер Николас Кейдж дважды дедушка. В 2014 году у него родился внук Лучиан, а в 2016-м — Сорин. Кейдж старается поддерживать общение с внуками и помогает им материально.

4. Кид Рок и его внучка Скай

Кид Рок стал дедушкой всего в 43 года. После рождения Скай музыкант остепенился и перестал влипать в сомнительные истории. Рок обожает внучку. Он ходит с ней в Диснейленд, путешествует, задаривает ее подарками и делится совместными фотографиями в социальных сетях.

5. Джим Керри с внуком Джексоном

Знаменитый голливудский комик стал дедушкой в 48 лет. Керри признается, что внук стал величайшей радостью в его жизни. «Я счастлив, что у меня внук. Однажды я играл с ним и понял: а ведь без него я умру!» — написал актер в своем твиттере.

6. Молодой дедушка Эдди Мерфи

Эдди Мерфи — многодетный папа: у него 4 сыновей и 6 дочерей. А совсем недавно он стал дедушкой. В июле 2019 года невестка актера родила девочку, которую назвали Иви Исла. С самого рождения малышку окружили заботой и любовью, а ее снимки заполонили Instagram молодых родителей.

7. Трижды дедушка Том Хэнкс

Том Хэнкс дедушка 3 внуков: у него есть 2 очаровательные внучки от старшего сына Колина и 3-летняя малышка от младшего Чета. Дети актера утверждают, что Хэнкс — любящий и заботливый дед, а девочки даже не подозревают о том, что он голливудская знаменитость.

8. Внук Стинга

Еще один многодетный отец в шоу-бизнесе — это Стинг. У него 6 детей и 4 внуков. Певец считает, что был никудышным отцом, но стал хорошим дедом. «Из меня получился более ответственный дед, чем отец. Я люблю всех своих детей, но вы же знаете, я был рок-звездой. Теперь я просто дедушка», — признался музыкант в одном из интервью.

9. Идеальный дедушка Харрисон Форд

У Харрисона Форда 3 внука и внучка: Гилиана, Элиель, Этан и Уэйлон. Актера можно назвать самым примерным дедом Голливуда. В плотном рабочем графике он всегда находит время для семьи. Вместе они посещают благотворительные обеды, светские мероприятия, устраивают пикники и семейные посиделки.

10. Чарли Шин и внучка Луна

Чарли Шин стал дедушкой в 47 лет. В 2013 году у него родилась внучка Луна. Актер признается, что, став дедом, он сильно изменился, а его жизнь разделилась на «до» и «после». Шин души не чает в маленькой Луне и старается проводить с ней как можно больше времени.

11. Внук Шона Бина

Британский красавчик Шон Бин был женат 5 раз. У актера 3 дочери, а в 2015 году он примерил на себя образ дедушки: его средняя дочь, Молли, стала мамой. А через 2 года на свет появился 2-й внук Бина, но уже от Лорны, старшей дочери.

12. Пирс Броснан с внучкой Марли Мэй

У Пирса Броснана 5 детей и 3 внуков. Впервые он стал дедушкой в 44 года. Но любимицей актера можно считать малышку Марли Мэй. Девочка много времени проводит со знаменитым дедом, а ее фотографиями в Instagram восхищаются все поклонники актера.

13. Дейв Батиста и его внуки

Дейв Батиста не только известный актер и спортсмен, но и молодой дедушка. Когда ему не было и 40, у него родилось 2 внуков — Иак и Эйден. Мальчишки обожают своего знаменитого дедушку, он для них настоящий супергерой.

Бонус: прабабушка Вупи Голдберг

Вупи Голдберг стала бабушкой в 34 года: ее 16-летняя дочь Александра родила девочку Амару. А спустя четверть века на свет появилась правнучка актрисы. Этой радостной новостью Голдберг поделилась со своими подписчиками в Instagram: «Встречайте пополнение в моей семье — Чарли Роуз. И да, я чувствую себя неловко!»