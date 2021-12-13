12 знаменитых отцов, которые настолько круты, что трудно не пустить слезу умиления

Многие привычно считают, что большую часть времени детьми занимается мама. Но папы тоже читают детишкам сказки на ночь, делают дочкам прически и ходят с отпрысками по магазинам. Даже если речь идет не о простых отцах, а о знаменитостях, чей день часто расписан по минутам.

Нам в AdMe.ru нравится следить за жизнью звездных пап, которые, несмотря на напряженный график, не забывают о семье.

Райан Рейнольдс

Новостные сайты любят отдавать Райану звание «папа года». Он с нежностью относится к детям на публике, запросто может выйти на прогулку с дочкой в 6 утра, а еще делает честные отчеты о родительской жизни в своем блоге. У актера 3 дочери, сам он говорит о своем отцовстве так: «Я не думал, что стану отцом дочерей. Я вообще не думал, что стану отцом. Но я на 100 % папа для своих девочек, и я обожаю это».

Брэдли Купер

С тех пор как в 2017 году Брэдли стал отцом, он не раз признавался, что ребенок в его жизни — настоящее чудо. В гостях у Опры Уинфри Купер поделился ощущениями, что дочь невероятно похожа на его отца. Рассказывая об отцовстве, актер часто упоминает, что уже выучил любимые песни дочки из мультиков наизусть.

Гарри, герцог Сассекский

Найти фото Гарри с детьми непросто. Даже после сложения своих обязанностей членов британской королевской семьи Гарри и Меган ведут официально-публичный образ жизни и не делятся снимками детей, как обычные родители. Но и на официальных фотокарточках нежный отцовский взгляд не перепутать ни с чем.

Джеффри Дин Морган

Брутальный на экране, в жизни Джеффри Дин Морган — истинный папа-наседка. У актера двое детей и постоянные перелеты, но он не ленится просыпаться в 6 утра, когда младшая хочет внимания. А милейшие видео и фото из инстаграма Джеффри только подтверждают, что Джордж — настоящая папина дочка. Морганы держат на ферме домашних птиц и, когда необходимо, папа с дочкой лечат утят.

Криштиану Роналду

Суперзвезда футбола — многодетный отец. Инстаграм с многомиллионной аудиторией часто пополняется семейными фото, на которых звездный папа отдыхает, играет и просто дурачится с 4 детьми. В октябре Криштиану поделился с миром новостью, что скоро снова станет папой, да еще и дважды. Вот такой семейный гекса-трик (в футболе «гекса-трик» — 6 голов одного игрока за матч).

Джуд Лоу

Пока Роналду только готовится стать папой в 6-й раз, Лоу уже воспитывает шестерых. Джуд не только отец-герой, но и икона стиля для своих сыновей: ребята часто ходят на шопинг с отцом. Почти все дети Лоу — взрослые, и только самый младший родился в прошлом году.

Дэвид Бекхэм

Дэвид закончил покорять футбольные стадионы еще в 2013-м, но по-прежнему покоряет сердца людей по всему миру своими отношениями с детьми. Бекхэм делится в соцсетях не только стильными семейными снимками, но и отцовской гордостью за успехи детей.

Гордон Рамзи

Еще один многодетный звездный папа с 5 детьми. Суровый шеф строит поваров на кулинарных проектах, но в своем личном инстаграме он улыбчив и весел. Со старшей дочкой Матильдой Гордон даже танцует для TikTok. Его жена признается, что разучивать танцы знаменитому мужу не так просто, хотя он и делает это с удовольствием.

Орландо Блум

Блум из тех отцов, которые наслаждаются обществом своих отпрысков. У Орландо двое детей: сын Флинн и дочь Дейзи. Несмотря на разницу между детьми в 10 лет и то, что у них разные мамы, актер находит время, чтобы уделить внимание двум самым дорогим людям в его жизни.

Брэд Питт

Восхищаясь звездными папочками, мы не можем обойти вниманием Брэда Питта. Актер занимается воспитанием и родных, и приемных детей. Питт признается, что не так просто быть с семьей под вечным прицелом фотокамер, но растить детей — настоящее чудо, которому он радуется каждый день.

Норман Ридус

Норман Ридус редко мелькает с детьми в светской хронике, но это не делает его менее крутым отцом. Любитель мотоциклов и быстрой езды, он создал розовый мотоцикл специально для дочки. В свободное от съемок время он много гуляет с ребенком и даже делает парный грим.

Крис Хемсворт

Крис — душевный, веселый папа: устраивает заезды на мотоциклах, учит дочку кататься на скейте и просто пускается в приключения с детьми. Хемсворт, играющий бога Тора во вселенной Marvel, удивился, когда его сын заявил, что хочет стать Суперменом. Крис даже пошутил по этому поводу в своем блоге: «Хорошо, что у меня есть еще двое детей».