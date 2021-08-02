12+ типов родственников, от которых хочется сбежать на край света, сверкая пятками

Родственников не выбирают. Здорово, когда семья крепкая и помогает друг другу, но если вам завидуют, лезут с непрошеными советами и распространяют сплетни, то лучше от этих людей держаться подальше.

Мы в AdMe.ru с юмором описали типажи родни, но гарантируем, что такие персонажи есть и в вашем окружении. А бонус в конце статьи посвящен людям, которые приносят радость.

Дачный фанат — беда в семье. Их девиз: «У тебя не может быть своих планов на выходные, пока грядки не прополоты»

Консерватор — будто застрял в прошлом. Любят поругать нынешнее поколение — детей, внуков или любых подростков. Считают, что весь вред от интернета

Если вы живете в Москве, берегитесь. Любители погостить рано или поздно настигнут и вас. Купили квартиру в Сочи? Вся родня уже считает ее общей

Сплетник. «Любящая» тетушка расскажет, что у вас происходит с мужем и детьми, «по секрету всему свету». Раньше сидели на скамейках, а теперь в «Одноклассниках»

Советчик, он же мастер непрошеных советов. Когда им тактично намекаешь, что тебе уже не 10 лет и ты сам знаешь, как тебе лучше жить, — дико обижаются

Особая подгруппа советчиков — «Я эксперт». Они знают о жизни все и являются экспертами в любой области (точнее, это они так думают)

Весельчак — все время шутит и сам смеется над своими шутками. Чувство такта отсутствует. Именно им принадлежат такие «волшебные» фразы, как «Ну что, жениха-то уже нашла?»

Важная шишка — все время на телефоне. На семейных сходках постоянно рассказывают о полезных знакомствах. На свидании сыплют не комплиментами, а цифрами

Бедный родственник — постоянно жалуется на отсутствие денег. Но потом вы узнаете, что у них дорогущая машина в кредит и брендовая одежда. Как так-то?

Правдоруб — токсичные слова льются из них рекой. Все эти «откровения» выдаются за добрые намерения. Их коронная фраза: «Ну кто еще правду-то скажет?»

Всегда первый — им не дают покоя чужие успехи. Кто-то из семьи сделал ремонт? Они вскоре сделают дороже. Вы съездили на море? Их курорт будет круче

Плюшкин — их шкафы забиты старыми вещами. Даже для хлеба с плесенью найдется вторая жизнь. Если у вас дома нет хлама, вас еще и в расточительстве упрекнут

Халявщик — любит прийти в гости и поесть. На семейных застольях пробуют все блюда, даже если уже сыты. Просят вас «порешать» их проблемы, а заодно и проблемы их друзей

Бонус: родственная душа — вот кто поймет ваше стремление сделать татуировку в 15 и даже в 50 лет, когда «ты ведь уже серьезная, взрослая женщина!»