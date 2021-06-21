12 ситуаций, которые незнакомы богатым. Зато у тех, кто рос в бедности, они сформировали крутые привычки

У тех, кому уже в детстве пришлось столкнуться с материальными трудностями, порой на всю жизнь остаются моральные травмы, которые приходится прорабатывать со специалистами. Люди, выросшие в стесненных финансовых условиях, часто жалуются на то, что приобретенные в юности манеры порой дают о себе знать, выдавая окружающим то, что они, возможно, предпочли бы скрыть.

Мы в AdMe.ru тоже не родились с золотой ложкой во рту, поэтому решили разобраться, как «аукаются» ранние годы тем, кто вырос в малообеспеченных семьях. Понятно, что стыдиться собственного прошлого не стоит. И после прочтения сотни тредов мы пришли к неожиданному выводу: некоторые привычки и навыки, приобретенные небогатыми людьми в трудные времена, могут в дальнейшем быть полезными для их будущего процветания.

Умеют жить экономно

Даже у весьма обеспеченных людей бывают моменты, когда нужно немного сократить расходы. Человек, росший в бедности, прекрасно знает, что счастье возможно и без пармезана, еженедельных походов в ресторан и покупки 5-й сумочки. Конечно, всем нам чрезвычайно приятно тратить лишние деньги на подобные вещи, но, если понадобится, такой человек сумеет приготовить простой и вкусный ужин, будет выглядеть стильно или, по крайней мере, весьма прилично и без брендовой одежды, найдет развлечения, которые впишутся в бюджет. Теперь моя семья живет в комфорте. Может, мы и не богаты, но определенно не бедствуем. Многие привычки, которые остались с тех пор, мы считаем весьма разумными для жизни: мы по-прежнему не игнорируем распродажи, никто из нас не носит одежду известных брендов, кроме обуви определенных марок, которую мы купим, потому что она прослужит дольше. © defectiveweeble / Reddit

То, что я выросла в достатке, очень мешает мне теперь! Нет привычки экономить и откладывать деньги. Мужа-то, выросшего в нужде, я приучила ко всяким красивым и приятным вещам, о которых он и не подозревал. © Инна Вячеславова / Facebook

Привыкают не разбрасываться едой

Именно на эту привычку часто жалуются те, кому в детстве частенько приходилось ходить полуголодным. Но так ли она плоха? Если речь идет о крайностях, когда в пищу считается пригодным то, что явно испорчено, а холодильник оккупируют продукты с истекшим сроком годности, то да. Но в том, чтобы не относиться к еде как к мусору, нет ничего постыдного. Это разумный подход, который часто оборачивается тем, что человек учится закупать только то, что ему нужно, умеет правильно хранить пищу и знает, что даже утративший первоначальную свежесть салат может стать вкусным гарниром, если поджарить его на сковороде с маслом и травами. Выросла в голодные годы в России. Заставляли все доедать, портящиеся продукты замораживали и потом жарили с чем-нибудь. В общем, никакая еда не выбрасывалась. Сейчас работаю и живу во Франции, культ еды и куча гастрономических изысков. Но количество выбрасываемой еды просто чудовищно. Заказать 3 блюда и съесть 1/3 от каждого — норма. Не нравится что-то? Наелся? 2 дня до даты «употребить до»? В мусор! А я для них — вечно голодная с пустой тарелкой, потому что доедаю до конца. © Подслушано / VK

Бережно относятся к вещам

Часто родители из обеспеченных семей жалуются на то, что их дети совсем не ценят материальные блага, которые им достаются: одежда валяется по углам, игрушки теряются, на замену недавно купленным гаджетам все время требуются новые, более мощные и модные, а такой желанный еще вчера телефон уже через неделю может щеголять трещинами и царапинами. Те, кто рос в стесненных условиях, прекрасно знают цену вещам. Они привыкли заботиться о них и, повзрослев, не бросают этой привычки. Я вырос бедным ребенком в очень богатом районе. И меня поражало то, насколько бессердечно люди обращаются со своим имуществом. Сейчас, когда мои друзья приходят ко мне в гости, они все еще не умеют беречь вещи. И мне приходится просить их ничего не разбрасывать, не оставлять стеклянную посуду везде, где ее обязательно опрокинут, не класть раскрытые книги страницами вниз. Когда вы бедны, каждая вещь ценна, и вы должны заботиться о ней, чтобы она прослужила дольше. © Donnie69 / Reddit

Не забывают выражать благодарность

В обеспеченной семье дети часто воспринимают многие вещи как должное. Речь идет не о воспитании, не о том, что кто-то не умеет говорить «спасибо». Просто, если человеку с детства все дается легко, ему порой не приходит в голову, что для кого-то оказанная ему помощь стоила усилий, а принесенная в дар вещь обошлась не так уж и дешево. Те, кто с детства получал не так много, привыкли принимать и подарки, и знаки внимания с искренней признательностью. Я всегда буду благодарен людям, которые поддерживали меня, помогали мне, слушали меня и верили в меня. И я стараюсь передать эту эстафету, помогая другим и ободряя их. © Ray Sells / Quora

Умеют многое делать своими руками

«У бедных слуг нет» — гласит народная мудрость. Человек, чье детство прошло в режиме строгой экономии, волей-неволей овладевает многими полезными навыками. У таких людей нет проблем с тем, чтобы пришить пуговицу, прибить полку или разобраться с засором в ванной. Это не значит, что они откажутся от помощи уборщицы или вместо дизайнеров и строителей будут вкалывать сами. Но они накрепко застрахованы от бытовой беспомощности, которая вовсе не к лицу взрослым людям. Я на самом деле очень этим горжусь. Я могу отремонтировать свой смартфон, соорудить крутой стол, исправить любые проблемы с водопроводом, найти новые способы использовать вещь, вместо того чтобы выбрасывать ее. И еще я хорошо готовлю. © Nonid / Reddit

Жили небогато. Сейчас, если появится дырочка на носках или трусах, зашью. Из старой дубленки сшила домашние тапочки. А к знакомой в швейное ателье приехала леди, чтобы ей пришили 2 пуговицы. © Светлана Драгуш / Facebook

Ценят простые радости

Если в детстве вы научились радоваться простым вещам, таким как вкусная еда, поездка за город с родителями, поход с классом на каток, то, став взрослым и обеспеченным человеком, все равно будете помнить положительные эмоции, которые получили тогда. Имея возможность выбрать что-то дорогое и изысканное, вы не потеряете способности получать удовольствие от того, за что не было заплачено втридорога. С моих 11 лет мы были ограничены в средствах. Теперь мое любимое блюдо — хлеб со вкусненьким маслом. А в ресторанах я всегда заказываю хлебную корзинку: разные сорта, все свежее, красота! © Марианна Завгородняя-Церетели / Facebook

Когда я был ребенком, у меня был подержанный велосипед, библиотечный билет и возможность гулять на свежем воздухе. Заметьте, я вырос в городе, так что мы говорим не о холмах, на которых я играл, или реках, в которых купался. Летом мама каждое утро выгоняла нас, и мне нужно было решать, как провести день, не тратя денег. У моих племянниц есть целый подвал, заполненный игрушками, бассейн, огромный задний двор, домик на дереве и собака. И все же моя сестра проводит все лето, посещая парки и торговые центры в поисках развлечений для них. © loki8481 / Reddit

Разумно управляют собственным бюджетом

Редко история о том, как выходец из семьи с небольшим достатком стал обеспеченным, начинается с того, что в один прекрасный день деньги просто упали ему с неба. Обычно ему приходится достаточно долго добиваться достойной жизни, а по пути извлекать ценные уроки по управлению своими финансами. Если у человека нет возможности в любой ситуации «перехватить у предков», то он довольно быстро учится планировать бюджет, распределять траты и с точностью до копейки знает, сколько денег осталось у него в кошельке. Как-то зашел интересный разговор с соседями по комнате о задержке стипендии. Девушка из обеспеченной семьи не понимала, что в этом такого страшного: получить такую ​​же сумму всего на месяц позже, чем ожидалось. Остальные двое из нас терпеливо объясняли, как отсутствие нескольких сотен долларов может серьезно испортить чью-то жизнь. Она искренне изумлялась: «Почему бы вам просто не одолжить денег у кого-нибудь?» Ей было трудно осмыслить идею о том, что у кого-то может просто не быть друзей с лишними $ 500. © InannasPocket / Reddit

Стремятся прийти на помощь тем, кому повезло меньше

Те, кто вырос в бедности, хорошо знают, как сильно людям нужна помощь в подобной ситуации. Исследования показали, что люди с низким доходом в целом охотнее делятся с другими: в частности, они больше жертвуют на благотворительность. Они понимают, каково это: считать каждую копейку. И знают, что даже небольшая сумма способна изменить ситуацию к лучшему. Я рос очень бедным, но теперь у меня все хорошо с деньгами. До такой степени, что я много жертвую на благотворительность. Мне нравится помогать тем, кто в этом нуждается. © mitchanium / Reddit

Те, кто рос в бедности, знают, как важно быть щедрым и делиться тем, что у вас есть. В моей относительно небогатой семье вокруг всегда было множество друзей и родственников. Я женился на обеспеченной девушке, и она не умеет отдавать. Богатым людям ни на кого не нужно полагаться, поэтому они, как правило, не протягивают руку помощи. © likelysmarterthanyou / Reddit

С уважением относятся к любому труду

Понятно, что в малообеспеченных семьях родители работают не банкирами и адвокатами, а простыми рабочими, грузчиками, продавщицами, уборщицами. Став постарше, их дети часто сами идут подрабатывать, чтобы помочь взрослым, и трудятся официантами, курьерами, продавцами-консультантами. Вырастая и становясь успешными, они не забывают свой опыт и понимают, что люди, которые сами зарабатывают себе на жизнь, всегда достойны уважения, кем бы они ни трудились. В юности я часто подрабатывал продавцом в рознице и теперь стараюсь изо всех сил относиться к людям этой профессии хорошо, потому что знаю, насколько отстойная эта работа. Я думаю, что некоторые люди, у которых либо были деньги в детстве, либо никогда не было такой работы, понятия не имеют, каково это на самом деле. © venerated / Reddit

Лучше справляются со стрессом

Жизнь в тяжелых материальных условиях — нелегкое испытание, и с ним приходится справляться каждый день. Этот печальный опыт тоже можно обернуть в свою пользу. Ведь если во взрослом возрасте вы вдруг попадаете в непростую финансовую ситуацию, начинаете экономить и нервничать из-за денег, то у вас уже есть привычные механизмы борьбы с такими переживаниями. Да и, честно говоря, многие вещи, которые способны повергнуть в отчаяние тех, кто привык только к комфортной и обеспеченной жизни, люди, хлебнувшие лиха, умеют воспринимать философски. Я обнаружила, что, когда случаются плохие вещи, могу оставаться более спокойной, чем большинство моих сверстников, которые выросли в достатке. У меня есть мотивация двигаться дальше, чтобы достичь чего-то, а некоторые из моих ровесников тут же сдаются. © Brandy Whitfield / Quora

Привыкли заботиться о других

Когда в доме есть абсолютно все и даже больше, дети часто не задумываются о том, что чем-то нужно поделиться с окружающими. Не проблема съесть лишнее яблоко, если их еще целая корзина. В условиях же ограниченного бюджета, особенно если в семье не один ребенок, нужно думать и о других. Вскоре это становится само собой разумеющимся, и с годами привычка оглядываться на чужие нужды не исчезает. У меня c детства осталась привычка делиться. Бывший муж рос один в семье. Когда мы начали жить вместе, он мог запросто съесть весь шоколад или какие-то вкусняшки. Он даже не понимал, почему я впадаю в ступор от таких поступков. © Jlena07 / Pikabu

Нам присылали каталоги из местного магазина электроники. В нем были крутые гаджеты, такие как игровые приставки и все такое, что я очень хотел в детстве. Я всегда просто листал их и мечтал. Однажды, незадолго до Рождества, моя мама поймала меня, когда я смотрел каталог, и спросила, есть ли там что-нибудь, что мне хотелось бы получить в подарок. Конечно, там были такие вещи. Но я знал, что родители не могут себе этого позволить, поэтому сказал, что нет. © vinostintos / Reddit

Способны не обращать внимание на мнение окружающих

Дети из небогатых семей часто воспоминают, как их дразнили за отсутствие статусных вещей или опрятную, но не брендовую одежду. Они привыкли пропускать подобные замечания мимо ушей и, повзрослев, поняли, что мнение всех и каждого не так уж и важно и часто бывает основано на глупых предрассудках. Наша классная открыто мне говорила, что сделает все, чтобы я ушла из школы (спецшкола с углубленным изучением ряда предметов). Ей просто не нравилось, что у меня отец работает на заводе (а на дворе «лихие 90-е»), поэтому я бедно одета, а моя семья не может «оказывать помощь школе». © Miroslava / AdMe