Как выглядят сестры и братья 12 популярнейших моделей. Просто какое-то «генетическое везение»

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Семья занимает основное место в жизни каждого человека. Тот факт, где и с кем проходит детство, часто определяет течение всей последующей жизни. Но не всегда на одном дереве вырастают одинаковые плоды. Братья и сестры во многом похожи, однако порой даже одной маленькой черты различия достаточно, чтобы они пошли совершенно разными дорогами. Именно так и случилось в семьях знаменитых моделей. К примеру, знали ли вы, что в плодовитом семействе Хадид гораздо больше сестер, чем мы привыкли думать?

Мы в AdMe.ru изучили биографии 15 звездных семейств, чтобы показать, насколько разными могут быть судьбы детей одних и тех же родителей. А еще как много, оказывается, существует красивых и успешных родственников, о которых мы ни разу не слышали.

1. Кейт Мосс и ее сестра Лотти

В семье знаменитой модели Кейт Мосс, оказывается, есть еще одна прекрасная блондинка. Шарлотта Мосс, или Лотти, как она сама себя называет, пошла по стопам старшей сестры и увлеклась модельной карьерой. Сейчас девушке 21 год, но она уже бьет рекорды своей звездной родственницы. Так, на обложке журнала Vogue младшая Мосс впервые появилась в 18 лет, в то время как Кейт лишь в 19. Однако в отличие от сестры Лотти не смирилась с природной худощавостью и решила немного подправить свою внешность, придав фигуре более пышные формы.

2. Наталья Водянова и ее сестра Кристина

Многие знают, что у Натальи Водяновой есть родная сестра Оксана, которая живет в Нижнем Новгороде с мамой. Оксана — инвалид с детства (тяжелая форма аутизма и ДЦП). Она часто вдохновляет сестру на благотворительные проекты. Но, как оказалось, у Водяновой есть еще одна сестра — 24-летняя Кристина Кусакина (на фото слева). Отцы у девочек разные. Кристина — искусствовед и реставратор. В юношестве она переехала в Англию и получила образование в интернате для девочек. Сейчас Кристина живет поочередно то в Америке, то в Европе и при любой возможности старается повидаться с семьей Водяновой, старший сын которой — лучший друг Кристины.

3. Джиджи и Белла Хадид, а также их сестры Алана и Мариэль

Все дети, рожденные в браке владельца строительной компании Мохамеда Хадида и модели Иоланды Хадид, а именно Джиджи, Белла и Анвар, стали успешными моделями. Но, оказывается, у звездного семейства гораздо больше родственников, чем мы привыкли считать. По отцовской линии популярные модели унаследовали еще 2 единокровных старших сестер — Алану (на фото справа) и Мариэль (на фото слева). Алана — стилист и дизайнер, совладелица марки одежды La Detresse. Мариэль — предприниматель, сейчас у нее успешный бренд очков Hadid Eyewear. Кроме того, она мать двоих детей — Коко и Колтона. Обе старшие сестры активно ведут свои страницы в инстаграме и по возможности участвуют в жизни младших родственников. Ах да, у детей звездного семейства Хадид есть еще 5 сводных сестер, доставшихся им от отчима, Дэвида Фостера.

4. Наоми Кэмпбелл и ее братья Ричард и Пьер Блэквуд

Ричарду Блэквуду (на фото), сводному брату Наоми Кэмпбелл, сейчас 47. В юношестве Ричард пытался построить карьеру рэпера. В 2000-м его сингл даже попал в тройку лучших в Великобритании, а за год до этого он снял собственное шоу. Сейчас Ричард остановился на актерской карьере и продолжает сниматься, несмотря на то что серьезных высот на этом поприще он пока не достиг. У Наоми и Ричарда есть общий брат — 34-летний Пьер Блэквуд, родившийся в браке между их родителями и по сути являющийся сводным братом обоим. Он редко появляется на публике, и о нем мало что известно.

5. Кара Делевинь и ее сестры Поппи и Хлоя

Одна из самых узнаваемых сегодня моделей Кара Делевинь — младший ребенок в семье. У нее есть 2 сестры — Поппи и Хлоя, которые на 6 и 8 лет соответственно старше нее. Девочки росли в престижном районе Лондона, где смогли получить хорошее образование и возможности. Но были и тяжелые обстоятельства: их мать Пандора страдала от наркотической зависимости и часто не могла выполнять свои родительские обязанности. Однако ситуация лишь сплотила сестер Делевинь. Сейчас обе старшие сестры Кары в браке. У Хлои уже 2 детей, она делит модный бизнес с мамой и с 20 лет занимается благотворительностью. Поппи — модель и актриса.

6. Жизель Бюндхен и ее 5 сестер

Оказывается, у супермодели Жизель Бюндхен есть сестра-близнец Патрисия. Первые шаги в модельном бизнесе близняшки совершали вместе, но Патрисия решила все же отказаться от жизни в свете софитов и стала менеджером. Кроме Патрисии, у Жизель есть еще 4 сестры: Рафаела, Грациела, Ракель и Габриела. Однажды Жизель написала в своем инстаграме: «Я чувствую себя настолько счастливой, что мне пришлось расти в окружении 6 невероятных женщин — моей мамы и 5 моих сестер. Мы все такие разные, но дополняем друг друга и помогаем друг другу расти!» А вот и фото модели с близняшкой:

7. Роб Кардашьян

Самый незаметный член семьи Кардашьян, Роб, на какое-то время пропадал из поля зрения СМИ, похудел и триумфально вернулся на свою официальную страничку в инстаграме. Однако ненадолго: в последний год он снова отказался от публичности, занимался своим бизнесом и запустил бренд одежды. Роб был женат на Блэк Чайне. Они начали встречаться в начале 2016 года, а уже в ноябре на свет появилась их дочь Дрим. Пара несколько раз сходилась и расходилась, а окончательный разрыв случился в 2017-м. Фотографий Роба немного, и ниже вы видите одну из них: Роб с мамой Крис Дженнер на своем дне рождения в 2013 году.

8. Эшли Грэм и ее сестра Эбигейл

Эбигейл, младшая сестра известной модели plus-size Эшли Грэм, ранее вела довольно тихую жизнь. Но, по всей вероятности, успех одной из Грэм затронул и остальных членов семьи: Эбигейл Грэм Ралстон начала участвовать в съемках для рекламных кампаний вместе с сестрой, а мама девушек завела аккаунт в инстаграме, где в удовольствием делится подробностями жизни обеих дочерей и их семей. Кстати, Эбигейл на 6 лет младше Эшли, она счастлива в браке и воспитывает малыша.

9. Алессандра Амбросио и ее сестра Алин

Алин Амбросио, младшая сестра одного из самых известных «ангелов» Victoria’s Secret, как и ее известная родственница, выросла в Бразилии. Она также пробовала себя в модельном бизнесе, но затем стала юристом. Год назад Алин вместе с сестрой Алессандрой и их подругой Жизель открыли свой бренд купальников под маркой GAL Floripa. Сегодня Алин — молодая мамочка и совладелица этой сети магазинов купальников.

10. Тайра Бэнкс и ее брат Дэвин

Тайра и Дэвин Бэнкс (на фото слева) родились с разницей в 5 лет в семье менеджера моды и фотографа NASA, а также компьютерного консультанта. Родители Тайры развелись, когда ей было 6 лет, а Дэвину — 11. Однако отношения между членами семейства остались дружескими: Тайра любит делиться фото с родителями (по отдельности), а вот брат модели под прицелы фотокамер попадает нечасто. Дело в том, что Дэвин выбрал военную карьеру, поэтому если и появляется на мероприятиях вместе со знаменитой сестрой, то только на тех из них, что непосредственно связаны с армией.

11. Карли Клосс и ее сестры Кимберли, Карианн и Кристин

Супермодель Карли Клосс росла в большой семье. У нее есть 1 старшая и 2 младшие сестры, причем имена всех девушек начинаются на «к»: Кимберли, Карианн и Кристин (на фото слева направо). Старшая — Кристин, она помогает Карли в развитии бизнеса, младшие сестры (они, кстати, близнецы) только недавно окончили колледж. Девушки дружат и поддерживают друг друга. Сестры также неоднократно снимались для рекламных кампаний модных брендов вместе со знаменитой сестрой.

12. Ирина Шейк и ее сестра Татьяна

Татьяна — старшая сестра супермодели. Разница в возрасте между ними составляет всего 2 года. Обе девушки родились в Челябинске и в свою первую модельную школу отправились вместе. Но спустя время Татьяна решила отказаться от карьеры модели. Сейчас сестры живут на разных континентах: Ирина с дочерью Леей — в Нью-Йорке, Татьяна с мужем и детьми — в Краснодаре. Сестра модели не публичный человек. Вместе с супругом они занимаются разведением породистых собак. Татьяна Петенкова ведет аккаунт в инстаграме, где публикует снимки своей теперь уже многодетной семьи: в марте 2020 года у супругов родился третий ребенок — девочку назвали Эмили.