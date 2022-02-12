11 звездных детей, которые похожи на своих родителей, как солнце на луну

Генетика — штука непредсказуемая. Например, сын «рыжего» из «Иванушек» — темноволосый хоккеист, а дочь утонченной Валерии — дерзкая бунтарка. С первого взгляда и не подумаешь, что эти люди — близкие родственники.

Мы в AdMe.ru узнали, как выглядят и чем занимаются дети отечественных звезд, которые внешне или по образу жизни не похожи на своих родителей.

Валерия и ее дочь Анна Шульгина

Анна не только внешне не похожа на свою звездную мать, у девушки совершенно другой характер. Она более резкая и дерзкая. Тем не менее Анна, как и мама, решила построить карьеру певицы. Шульгина записала несколько песен, в том числе и дуэты с Валерией.

Олег Газманов и его дочь Марианна Газманова

Марианна похожа на своего популярного отца лишь одним — тягой к творчеству. Еще в школе девушка изучала актерское мастерство, музыку, вокал и хореографию. Сейчас ей 18 лет, она сочиняет стихи и участвует в съемках в качестве модели.

Кети Топурия и ее дочь Оливия Гейхман

Оливия больше похожа на своего отца. Но для Кети и Оливии это мало что значит, мать и дочь живут душа в душу и наслаждаются друг другом, чем активно восхищаются подписчики Топурии в инстаграме.

Ольга Орлова и ее сын Артем Карманов

Экс-солистка группы «Блестящие» гордится своим сыном. Артем — очень самостоятельный молодой человек. Окончил школу с золотой медалью, а сейчас получает высшее образование, мечтает стать экономистом, как отец. На свою маму внешне он совсем не похож.

Любовь Толкалина и ее дочь Мария Кончаловская

В 2001 году у актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского родилась дочь. Внешне Мария не похожа ни на кого из родителей. Девушка не интересуется кино и актерским мастерством, зато любит и умеет рисовать. Наверняка этот талант передался Марии от ее знаменитого предка по отцовской линии — Василия Сурикова.

Кристина Орбакайте и ее дочь Клавдия Земцова

Клавдия — самый младший ребенок певицы. Девочка ни капли не напоминает маму и увлекается танцами. В возрасте 2 лет она даже приняла участие в съемках клипа Орбакайте.

Валерий Сюткин и его дочь Виола Сюткина

В 1996 году в семье Валерия Сюткина родилась девочка. Виола не унаследовала внешность отца и не собирается идти по его стопам, она увлекается театром.

Тина Канделаки и ее дети Мелания и Леонтий Кондрахины

Подписчики Тины Канделаки в социальных сетях единодушны: Мелания и Леонтий очень красивые, но с мамой не имеют абсолютно никакого внешнего сходства.

Лариса Гузеева и ее дочь Ольга Бухарова

В 2000 году в семье актрисы Ларисы Гузеевой и бизнесмена Игоря Бухарова родилась дочь Оля. Девочку воспитывала бабушка, так как родители много работали. Ольга обладает бунтарским нравом, любит экспериментировать с внешностью, выбрала для себя неформальный стиль в одежде и отказалась поступать в вуз после школы. Девушка увлекается танцами, в особенности ирландскими.

Андрей Григорьев-Апполонов и его сын Артемий Григорьев-Апполонов

Сын Андрея не унаследовал от отца рыжую шевелюру. Артемий, как и его брат Иван, занимается хоккеем и собирается добиться блестящих результатов на этом поприще.

Алсу и ее дочь Микелла Абрамова

В 2008 году у Алсу родилась вторая дочь — Микелла. Как и ее сестра, Микелла будто бы не имеет сходства с мамой. Но девочка увлекается музыкой, пением и танцами. Любит выходить в свет вместе с родителями.