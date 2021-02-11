11 знаменитостей, у которых настолько крутые отношения со свекровями и тещами, что остается только завидовать

Жизнь известных людей всегда находится под прицелом фотокамер. Поклонников интересует не только их профессиональная деятельность, но и личная жизнь. Хочется узнать, как знаменитости готовят ужин по вечерам, как детей воспитывают и как хорошо ладят со своими родственниками. Последнее особенно любопытно, ведь в жизни хватает примеров, как не складываются отношения с мамой супруга или супруги.

AdMe.ru перечитал интервью, пересмотрел публикации в сети известных людей и теперь точно знает, кому удалось построить теплые отношения со своей тещей или свекровью.

Эшли Симпсон

Эшли Симпсон с мужем Эваном, свекровью Дайаной и сестрой мужа Трэйси.

Эшли Симпсон признается, что иногда забывает о том, что ее свекровь — сама Дайана Росс. Певица говорит: «Она самый удивительный, милый человек и бабушка для моих детей. Для Дайаны большую роль играет семья». Эшли не устает осыпать Дайану комплиментами, называя ее самой красивой, доброй и любящей свекровью, которую она просто называет мама Ди.

Робби Уильямс

Робби Уильямс с тещей Гвен.

Робби Уильямс явно считает, что проявлять свою любовь к теще надо обязательно поступками. Именно поэтому он вместе с женой Айдой устроил грандиозную вечеринку в честь 70-летия Гвен. Супруги из-за занятости не могли присутствовать на ее дне рождения в Лос-Анджелесе, поэтому решили привезти виновницу торжества в Лондон. На праздник Робби пригласил более 60 друзей тещи из США, Франции, Италии, Канады и Австралии. Когда сама Гвен прибыла в аэропорт Лондона, она считала, что у нее здесь просто пересадка для дальнейшего праздничного путешествия в Париж. Однако ее ждал сюрприз. А еще, по словам самого же Уильямса, он всегда серьезный, а рядом с тещей становится мягче и добрее.

Шакира

Шакира со свекровью Монтсеррат и двумя сыновьями на футбольном матче.

Отношения Шакиры с Жераром Пике длятся уже целых 10 лет. Возможно, примерно столько же длятся и ее теплые взаимоотношения с мамой испанского футболиста Монтсеррат. В одном радиошоу свекровь очень тепло отозвалась о своей невестке: «Шакира — потрясающий человек. Скромная женщина со своими ценностями, которая к тому же является одной из значимых женщин в шоу-бизнесе. Я считаю ее очаровательным человеком».

Джессика Бил

Джессика Бил со свекровью Линн, мамой Кимберли и мужем Джастином Тимберлейком.

Между Джессикой и Линн за 8 лет сложились очень теплые отношения. Актриса не скрывает своей любви к свекрови и без стеснения признается в этом на весь мир: «Линн — самая замечательная женщина. Я ее очень люблю». И такое отношение взаимно. Линн в свою очередь о невестке говорит с не меньшей любовью: «Она потрясающая. Очень простая женщина, у которой прекрасная семья». А еще свекровь восхитило, когда Джессика позаимствовала у нее беговую дорожку. Актриса воспользовалась ею, чтобы подготовиться к восхождению на Килиманджаро, бегая с 18-килограммовым рюкзаком. Джессика часто проводит День матери не только со своей мамой, но и с Линн. Актриса признается, что обе мамы — настоящие герои, которые научили ее и Джастина многому. И за это она им благодарна.

Уилл Смит

Уилл Смит с тещей Эдриенн, женой Джадой и дочерью Уиллоу.

Судя по личной странице Уилла Смита в социальной сети, он не только восторгается своей женой, но и питает теплые чувства к теще. Эдриенн поражает актера своим прекрасным внешним видом. Он признался в этом всем, опубликовав фото своих детей с бабушкой и сопроводив его таким текстом: «Когда твоя бабушка выглядит как твоя сестра». Эдриенн в свою очередь на вышеупомянутую публикацию ответила «М-м-м-муа», добавив смайлик поцелуя.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу со своей нынешней свекровью Нэнси и прошлой свекровью Элисон.

Гвинет Пэлтроу была замужем дважды, и оба раза ей удалось построить со своими свекровями очень теплые отношения. Со своей первой свекровью актриса не теряет связи до сих пор. Гвинет благодарна и Нэнси, и Элисон за то, что они есть в ее жизни. Знаменитая невестка написала также, что они настоящие красавицы.

Ева Мендес

Ева Мендес, ее муж Райан Гослинг и свекровь Донна.

Сложно сказать, что определяет хорошие доверительные отношения между невесткой и свекровью, но вот жена Райана Гослинга Ева Мендес делится со свекровью своей одеждой. На премьере фильма «Охотники на гангстеров» Донна Гослинг появилась на красной дорожке в наряде Евы. Актер сам заявил: «Моя мама носит одежду моей девушки». А Донна добавила, что Ева разрешила ей покопаться в своем шкафу.

Jay-Z

Jay-Z с тещей Тиной.

В отличие от своей будущей жены будущую тещу Jay-Z покорил сразу. Бейонсе сомневалась и долгое время поддерживала общение с рэпером лишь по телефону. Тогда мама певицы сказала, чтобы та дала Jay-Z шанс. Исполнитель не высказывается о своих отношениях с родственниками открыто, но по совместным фото можно сделать вывод о том, что между Jay-Z и Тиной отношения теплые и доверительные.

Хейли Бибер

Хейли Бибер со свекровью Патрицией.

Хейли Бибер, кажется, с первого дня знакомства со своей будущей свекровью полностью завоевала ее признание и любовь. Девушки постоянно обмениваются комплиментами и теплыми словами на своих страницах в социальных сетях. Например, в комментариях под одной из публикаций Хейли восхищается: «Как моя свекровь выглядит так, словно ей только что исполнился 21 год? Самая красивая!» Патриция же постоянно упоминает о том, как ей повезло с невесткой, называя ее настоящим подарком и благословением для всей семьи. Помимо обмена теплыми словами в интернете, девушки любят проводить время вместе, например гуляя и наслаждаясь замороженным йогуртом.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус со своей свекровью Пилар.

Пенелопа Крус со своей будущей свекровью Пилар Бардем познакомилась еще до встречи с мужем. Актрисы пересекались на трех съемочных площадках. Поэтому, когда Пенелопа познакомилась с Хавьером Бардемом, ей не пришлось с чистого листа выстраивать отношения со свекровью. Женщины просто стали общаться чаще. И несмотря на то, что никто из актерской семьи не любит говорить о личной жизни, по совместным фото можно понять, что отношения между Пилар и Пенелопой довольно теплые.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм с мамой и тещей.

Дэвид Бекхэм очень тепло относится не только к своей маме, но и к теще. Бывший футболист бесконечно благодарен этим женщинам за то, что они помогают воспитывать детей и не раз выручали его и Викторию и продолжают это делать в экстренных ситуациях. В знак благодарности Дэвид подарил теще и маме по автомобилю.