11 знаменитостей, чьи дети стали их точной копией в том же возрасте

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Кому-то от родителей достаются глаза и улыбка, кому-то — характер. А иногда гены передаются таким волшебным образом, что ребенок становится настоящей копией мамы или папы. Особенно это заметно, если сравнить фотографии детей и родителей, сделанные, когда те были в одном и том же возрасте.