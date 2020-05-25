11 веских причин, почему я перестал читать своей дочке популярные сказки

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Как-то я заметил, что автоматически пропускаю практически половину повествования, когда читаю своей 2-летней дочке сказку вслух. И дело не в том, что я стараюсь побыстрее добраться до конца, чтобы уложить уже ребенка в кровать и наконец заняться собой. Нет, я просто не доверяю написанному. Все началось с того, что однажды мы открыли сказку «Семь воронов». Дочка обожает этих птиц, кричит «кар!» всю дорогу, пока гуляем. Что могло пойти не так? Оказалось, главная героиня, маленькая девочка, отрезает себе мизинец, чтобы спасти своих братьев.

Уже на следующий день я обнаружил дочку с игрушечными ножницами в руках, и я не уверен, что она собиралась резать бумагу. Они, конечно, тупые, но сказать, что я был в ужасе, — это не сказать ровным счетом ничего. Я посмотрел на детскую литературу новым взглядом и понял: мой ребенок не узнает о классических сказках до тех пор, пока не будет в состоянии подвергать сомнению каждое слово. И я готов поделиться с читателями AdMe.ru 11 причинами такого решения, для себя я назвал их мифами.

Миф о второй половинке, возлюбленном, которого встретишь раз и навсегда

И вроде бы в современном мире уже никто всерьез в сказки не верит, но опрос показал, что две трети американцев прямо-таки убеждены, что где-то там их ждет вторая половинка. В России подобных опросов не было, но зато 30 % наших соотечественников верит в предсказания и экстрасенсов, а это, как мне кажется, то же самое, что и сказки. А ведь в погоне за несуществующим идеалом можно действительно пропустить своего человека, любовь к которому придет, но не мгновенно. Психологи выяснили, что именно те, кто верит в судьбу, чаще исчезали из отношений, не прощаясь. Это, конечно же, не относится к случаям, когда вы встречаете совсем уж неприятного вам человека.

Миф о том, что любовь можно заслужить чем-то героическим

Тут все просто: я еще не прочел ни одной сказки, где герои бы встретились и полюбили друг друга, не прикончив по пути парочку чудовищ и злую ведьму в придачу. Даже в «Марье Моревне» Иван-царевич, отправившись просто на прогулку и вроде бы не совершая ничего героического, узнает о своей будущей жене не в спокойной обстановке, а на поле битвы, заваленном трупами. А потом еще сражается с Кощеем, погибает, воскресает, обводит вокруг пальца Бабу-ягу — и только после этого наступает долгожданное «долго и счастливо». А ведь в большинстве случаев встретить достойного человека можно просто за столиком в кафе или на работе. И не обязательно напрягать все жилы, надсаживаясь и проливая кровь, чтобы добиться его любви. Сюда же относятся походы в горы «за настоящими мужиками», занятия экстримом ради того, чтобы найти спортивного парня, и увлеченность теми, кто изучает единоборства.

Миф о том, что к любви можно принудить

«Укрощение строптивой», «Принц-лягушка», «Красавица и чудовище». Помимо важной мысли «не суди о людях по внешнему виду», несут в себе и другой, более спорный посыл: «стерпится — слюбится». В этих, да и во многих других произведениях никто не удивляется, что девушку стараются влюбить в себя силой или хитростью. А что, если она просто не хочет замуж? Или этот принц ей действительно неинтересен? Никакого уважения к чувствам бедняжки. И что еще страшнее, на сторону любвеобильных негодяев, как правило, встают родители девушек. А большего предательства я и представить себе не могу. И если раньше дочка всегда соглашалась, если я не хотел что-то делать, когда мы с ней играли: непременно пустить воду в ванной, даже если нас там нет, носить на руках всех ее кукол разом, кормить котов 5 раз за час, насыпать саморезы в кружку с водой, то после нескольких таких сказок она совершенно перестала принимать отказы. Каждый раз, когда я говорил «нет» и объяснял, почему так, она закатывала истерику. Конечно, может, кризис 3 лет подкатил раньше времени, но что-то уж слишком подозрительно это совпало с чтением того же «Принца-лягушки».

Миф о гендерном предназначении

Со злом в классических сказках почти всегда сражаются мужчины. Иван-царевич, или, как чаще водится, дурак, отправляется на бой со Змеем Горынычем, Кощеем Бессмертным, выполняет поручения хитрого царя и становится правителем земель. А у девушек приключения все какие-то хозяйственные. Чечевицу перебрать, наняться в услужение к Бабе-яге или Госпоже Метелице, прибираться в доме у 7 гномов. Вы скажете, что дети этого не замечают? Знаете, какая любимая игра появилась у моей дочки? Она стала рассыпать по полу рис и усаживать рядом игрушки. При этом только кукол-девочек. С парнями она по-прежнему отправлялась играть в прятки, гулять на улице и сражаться с котами. И, оказывается, так не только у нас. Проводились исследования восприятия гендера. Детей от 8 до 10 лет просили нарисовать сказку. Смелых и сильных персонажей малыши рисовали мужчинами, а девушки выступали в роли существ притесняемых. Именно так вот девочки, вырастая, и соглашаются на зарплату на 30 % ниже, чем у противоположного пола, даже не пытаясь требовать больше, хотя возможности есть. А работодатели продолжают нанимать мужчин на работу активнее, чем женщин.

Миф о том, что мнение родителей — главное

Конечно, в воспитательных целях неплохо внушить ребенку, что нужно слушаться родителей. Но так же важно показать малышу, что с его мнением тоже нужно считаться и что отстаивать его абсолютно нормально. Но как же это сделать, если в каждой второй сказке отцы отправляют дочерей замуж за ненавистных им людей, как в «Короле-дроздовике» или «Принце-лягушке», приказывают выполнять невыполнимые поручения, привет «Румпельштильцхену», или верят словам козы, а не родных сыновей, как в сказке про «Козу, столик накройся, осла и палку из мешка». У дочки, к слову, уже сейчас есть свое мнение по большинству домашних вопросов: как ей чистить зубы, где ставить горшок, какой ложкой есть кашу. Но я с тревогой стал замечать, что она все чаще начала просто пожимать плечами на вопрос: «Как ты хочешь?». И, что удивительно, как только я перестал читать сказки, все вернулось в нормальное русло. Совпадение? Не думаю.

Миф о добром первом встречном, который просто не может оказаться обманщиком

Пора перестать слепо верить незнакомцам, да и Котам в сапогах, кстати, тоже. Не самый распространенный сюжет, не спорю, но все-таки и он попадается в сказках довольно часто. В «Черной уточке» никому не известная вдова советует принцу переломить девушку пополам и бросить через плечо, чтобы освободить от проклятья. Кот в сапогах втягивает хозяина в аферу с королем и рейдерский захват замка, все в тех же «Гусях-лебедях» девочка верит печке и прочим, что если съест их еду, то они ей помогут. Но в современном мире, к сожалению, слишком много аферистов и прочих желающих нажиться на чужой наивности или доверчивости. И это я молчу про преступников посерьезнее. Детям лучше внушать если уж не страх, то по крайней мере чувство осторожности по отношению к незнакомым людям.

Миф о том, что обязательно быть смирной и ласковой, чтобы обрести счастье

Что Золушка, что Белоснежка, что Василиса Прекрасная даже и не думают восставать против жестокого к ним обращения. Они рыдают в подушки, а иногда и просто в кучку золы, потому что даже постель у них отобрали, но и помыслить не могут о том, чтобы заявить о своих правах. Очевидно, что физически им приходится от этого нелегко, но я хочу подчеркнуть, что страдают они еще и духовно. О чем в сказках, конечно, не пишут. А вот профессор психологии Энн Кринг написала. Еще в 2000 году она провела исследование, в котором выяснила, что женщины чаще испытывают стыд и смущение, когда злятся, начинают скрывать гнев, что в конечном итоге приводит к целому букету заболеваний: депрессии, головным болям, гипертонии, психосоматическим болезням, бесконтрольному питанию и тревожности. К тому же гнев — это часть естественного механизма человека. Конечно, тут не только сказки влияют. Все мы помним, как ополчились судьи на Серену Уильямс, когда та посмела выразить свой гнев на площадке. Но не все мы знаем, что спортсменов-мужчин в таких же ситуациях не только не наказывали, но даже, наоборот, превозносили.

Миф о том, что ребенка могут запросто забрать у родителей — и те даже мешать не будут

«Румпельштильцхен» (хотя его я не стал бы читать и просто из-за невозможности нормально произнести имя), «Рапунцель» — в обоих случаях родителей шантажировали злые волшебники, и те не нашли ничего лучше, как согласиться с требованиями. А теперь представьте реальную жизнь. Кто-нибудь в здравом уме согласился бы отдать своего малыша или пообещать, что отдаст, когда тот родится? Вряд ли. Зачем же с детства закладывать в разум ребенка недоверие к родителям?



Думаете, что дети отличают сказку от действительности? Нет, воображение детей рисует порой настолько реалистичную картинку, что они не всегда могут понять разницу между вымыслом и явью. Мне, кстати, приходилось каждый раз объяснять дочке, что я ее никому не отдам, когда мы читали «Рапунцель». Видели бы вы ее испуганные глаза. Хотелось тут же разорвать книгу пополам, впрочем, я просто запихнул ее на самое дно полки.

Миф о том, что нельзя себя жалеть

Если мачеха сказала прясть, так делать это нужно обязательно до стирания рук в кровь, если послали на убой к Бабе-яге, значит, нужно идти, не возмущаясь, если брат велит тебе превратиться в утку — пожалуйста, если из-за родителей твои братья превратились в воронов, а ты, в общем-то, и ни при чем, все равно отрежь палец, но освободи их. Ни разу не встретил сказку, где героиня бы делала то, что хочется ей, а не то, чего требуют от нее все остальные. А если и делает, к примеру, не ест все те же яблочки и пирожки, то обязательно случается катастрофа. Так и вырастают девушки с синдромами самозванца, желанием во всем угодить и полным отсутствием собственного достоинства.

Миф о том, что придет добрая фея и все сделает

Как бы мне ни хотелось верить, что судьба уготовила для моей дочки нечто особенное, я вынужден спуститься с небес на землю и принять тот факт, что ей самой придется зарабатывать себе на жизнь и эту самую жизнь как-то устраивать. А потому, наверное, лучше, чтобы она понимала: она, не кто-то другой, хозяйка своей судьбы. Это подтверждает и психолог Реймонд Ни. В 2003 году он проанализировал, как мировоззрение влияет на романтические отношения. И выделил две основные установки: вера в судьбу и вера в развитие. Стоит ли говорить, что первые приходили к проблемам в отношениях и неудовлетворенности жизнью. А вторые, напротив, вели себя более ответственно и проявляли готовность разбираться с трудностями, а не ждать у моря погоды.

Миф о том, что любовь — это чувства между принцем и принцессой

Любовь может иметь разную форму. Это не только чувства между мужчиной и женщиной, это также дружба и семья. Тут я просто молюсь на мультик «Холодное сердце», где принцессу спасает не поцелуй любви принца, а сестринские объятия. А недавно мы с дочкой посмотрели «Моану». Теперь это ее любимая героиня, и я не перестаю радоваться, что главной любовной линией мультика были отношения девочки с ее бабушкой. Кстати, дочка как-то сразу потеплела к маме жены. В классических же сказках пока ни один финал не обошелся без поцелуев и даже рождения детей. Даже если героине было всего 12 лет, как Рапунцель, к примеру.

Что же тогда читать?

Конечно, все, что я описал выше, — это исключительно мое мнение, пусть и основанное на ряде исследований. Я не призываю вас следовать моему примеру, но если все же вы решили, как и я, проредить книжные полки, то могу привести краткий список того, что теперь читаем мы с дочкой. Серия книг Галье Роксаны Мари про Миюки. Шикарные иллюстрации и отличный слог — французский белый стих. Читается на одном дыхании.

Шикарные иллюстрации и отличный слог — французский белый стих. Читается на одном дыхании. Серия книг Лины Жутауте про Тосю-Босю. Отличные, детальные иллюстрации, которые можно рассматривать вечно, и довольно поучительный, но не скучный сюжет.

Отличные, детальные иллюстрации, которые можно рассматривать вечно, и довольно поучительный, но не скучный сюжет. Графический роман Моана. Да-да, теперь один из самых крутых мультиков последнего времени можно еще и почитать, хотя слов там, если честно, не очень-то и много.

Да-да, теперь один из самых крутых мультиков последнего времени можно еще и почитать, хотя слов там, если честно, не очень-то и много. «Сказки дядюшки Римуса» Джоэла Харриса . Вся соль американского фольклора в отличной упаковке.

. Вся соль американского фольклора в отличной упаковке. Детские стихи Даниила Хармса и баллады Иосифа Бродского. У последнего есть даже азбука.

У последнего есть даже азбука. Серия книг Кадзуо Ивамуры про 14 лесных мышей. Тут и говорить нечего, автора не зря произвели в рыцари ордена Искусств и литературы.