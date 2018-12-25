10 вещей, которые следует знать, чтобы наказать ребенка без вреда для его самооценки

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Согласно статистике, практически каждый родитель уверен в том, что он отлично воспитывает своего ребенка. На практике же все получается не так гладко. Как правило, ошибки сводятся к неумению контролировать эмоции и назначать равноценное проступку наказание. В свою очередь, эти ошибки имеют неприятные последствия для дальнейшей жизни ребенка: у него формируются комплексы, страхи и неадекватные жизненные установки.

Мы в AdMe.ru знаем, что никто не любит ругать малышей, но иногда это делать приходится. Разобраться в этом вопросе нам помогут советы специалистов, которые знают, какое наказание и в каких ситуациях необходимо.

1. За поступки без злого умысла не наказывают

В большинстве случаев ребенком движет не стремление навредить, а инстинкт первооткрывателя. Если малыш исходил в своих действиях из подобных побуждений, его стоит поддержать, даже если за поступком последовала неприятность. То же самое относится к ситуациям, вызванным банальной случайностью. Ребенку нужно посочувствовать и подсказать, как исправить последствия. Наказывая за нечаянные проступки, родители рискуют вырастить нерешительного человека. Он будет идеальным исполнителем, поскольку привык безупречно вести себя в присутствии авторитетной личности. Серьезные же самостоятельные решения такой взрослый принимать не сможет, да и ответственностью тоже обычно не отличается.

2. Запрет и просьба — разные вещи

Такие ситуации называют стереотипными действиями. Как правило, грешат этим приверженцы традиционного воспитания. Мотивация взрослого в таком случае проста: «потому что так надо» или «потому что так делали мои родители». Скажем, между фразами «не играл бы ты в игры» и «не играй в игры» огромная разница: в первом случае это просьба, во втором — приказ. Отчитывать за невыполнение имеет смысл только в последней ситуации. Для эмоционально сильного ребенка это не травматично, а чувствительного может ранить. Во взрослой жизни у него сформируется чувство вины. Он будет выполнять просьбы абсолютно всех уважаемых им людей, поскольку боится негативных последствий отказа.

3. Наказывать стоит хладнокровно, без эмоций

Если ребенок не хочет подчиняться, некоторые родители испытывают неконтролируемую ярость, хотя вообще-то чадо страстно любят. Часто это связывается с наличием у взрослых слишком высоких ожиданий в отношении ребенка. А когда эти ожидания сталкиваются с реальностью, родитель испытывает неудовлетворенность. Такие эмоции нужно просто подавлять. Ребенка со здоровой психикой частые крики и сильные эмоции вряд ли заденут, а вот если малыш слишком впечатлителен, в будущем у него могут возникнуть проблемы. Среди них психологи называют принятие статуса жертвы и зависимость от людей, которые имеют более высокий социальный статус.

4. Публичное наказание недопустимо

Публичное наказание формирует у ребенка чувство стыда перед коллективом и часто озлобленность в сторону родителей. Психологи не рекомендуют употреблять даже такие расхожие фразы, как «а что скажут другие?». Примерно то же самое, кстати, происходит и при публичном поощрении, только формируется не стыд, а нарциссические тенденции. Малыш, смирившийся с прилюдными «порками», постоянно чувствует себя униженным и ожидает повторения экзекуции. Во взрослой жизни он превратится в человека, целиком полагающегося на мнение большинства. Принимать решения, исходя из личных представлений о мире, он вряд ли решится.

5. Если пугали наказанием, нужно наказать

Если взрослый обещал наказание, его нужно претворить в жизнь. Неисполненная угроза, по мнению детских психологов, хуже, чем отсутствие наказания вообще. Ребенок осознает, что родители бросают слова на ветер, и перестает им доверять. Система ценностей у него приходит в негодность: он не может понять разницы между плохим поступком и хорошим, поскольку четкая система контроля отсутствует. Впрочем, забыть о наказании можно, если само его ожидание возымело действие. Но до ребенка в этом случае нужно донести, что это не норма, а редкое исключение из правила.

6. Виновный не известен? Наказать всех!

Если взрослый не уверен в том, кто виноват, наказывать одного ребенка — это не выход. В том случае, если с малышом были друзья, лучше воздержаться от критики вообще, поскольку чужих детей ругать, конечно, не стоит. Если же это братья и сестры, а виновного найти не удается, наказанию должны подвергнуться все дети или же не должен быть наказан ни один из них. В противном случае «виновник» получит комплекс жертвы и в будущем легко может стать мальчиком или девочкой для битья. А у других разовьется завышенная самооценка и чувство неприкосновенности, что тоже вряд ли хорошо скажется на их взрослой жизни. Разумеется, последствия будут только в том случае, если родители регулярно наказывают кого-то одного.

7. Ребенок отвечает только за текущий проступок, а не за прошлые огрехи

Одно из главных правил воспитания: «наказан — прощен — забыто». Ребенок, которому постоянно припоминают прошлые огрехи, вырастает мямлей. Он боится делать что-то новое и предпочитает рутину. Учиться на своих ошибках такому человеку тоже будет очень трудно: вместо того чтобы анализировать эти ситуации, он будет просто на них зацикливаться. В том случае, когда родители узнают о проступке спустя длительное время после его совершения, психологи также рекомендуют отказаться от наказания. Достаточно просто объяснить малышу, в чем состоит его вина.

8. Наказание пропорционально возрасту и пристрастиям

Система наказаний должна быть четкой и сбалансированной. Не стоит одинаково отчитывать ребенка за двойку в дневнике и разбитое соседское окно. За мелкие шалости — мелкие наказания, а за серьезные проступки — хорошая взбучка. Также нужно учитывать возраст и пристрастия. Если подросток любит социальные сети, их отсутствие явно будет воспринято как достойная кара, а вот малышу, который использует мессенджеры не так активно, смысл наказания вообще может быть непонятен. Ребенок, которого одинаково ругают за все шалости и проступки, не сможет выстроить адекватную систему моральных ценностей. Ему будет трудно различать вещи по степени их значимости. Грубо говоря, разницы между тем самым разбитым окном и двойкой в дневнике он не увидит.

9. Отчитывают без использования нецензурных слов и оскорблений

Такое происходит спонтанно и под действием сильных эмоций. Многие родители даже не замечают, что обзывают детей. А психологи тем временем рекомендуют использовать исключительно нейтральную, безоценочную лексику. У чувствительного ребенка оскорбления понижают самооценку. Слово, брошенное мамой или папой в пылу гнева, может впоследствии всплывать в памяти даже у взрослого человека. На девочек, кстати, такие вещи влияют сильнее, поскольку они больше склонны к рефлексии, чем представители сильного пола.

10. Иногда физическое наказание необходимо

Некоторые родители отвергают любую возможность применения силы, руководствуясь идеей вроде «дети чисты и прекрасны, с ними нужно просто уметь договариваться». Иногда такой подход может повлечь нежелательные последствия. По мнению специалистов, физическое наказание допустимо в двух ситуациях: ребенок намеренно угрожает своими действиями здоровью других людей или животных;

действия ребенка угрожают его собственному здоровью. Если не наказывать за подобные проступки, в результате можно получить малоуправляемого монстрика. Во взрослой жизни, соответственно, такой малыш ожесточится, а его наклонности могут приобрести более жесткую форму.

Может быть, вы лично сталкивались с неправильными методами наказания и их последствиями? А как вы своих детей наказываете? Расскажите нам об этом.