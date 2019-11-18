10 вещей, на которые мы бездарно тратим свою жизнь, пытаясь сэкономить

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Всем известно, что время — деньги. Но сколько именно денег? Как понять, когда лучше переплатить, но выгадать несколько дней, часов или минут, а когда сэкономленное время не компенсирует потерю денег? В качестве основы для расчетов обычно принимают стоимость рабочего часа, но в ряде случаев есть нюансы, которые требуют дополнительных переменных в формуле «время = деньги».

Мы в AdMe.ru вооружились часами и калькулятором и постарались посчитать, правильные ли решения мы принимаем, когда хотим сэкономить деньги или время.

Реальная цена домашнего картофеля

Для большинства людей, живших в позднем СССР, считается вполне нормальным выращивание картошки на личном приусадебном участке. По данным Росстата, средний россиянин съедает около 100 кг картофеля в год. Это 3 мешка, которые в сезон стоят максимум 2 000 рублей. Чтобы вырастить эквивалентное количество картошки самостоятельно, нужно купить посевной материал, вспахать поле, посадить, несколько раз прополоть, окучить, победить колорадских жуков и только потом собрать. На все это уйдет не меньше недели тяжелого и не самого приятного труда. Это 56 часов (при условии 8-часового рабочего дня). Если брать среднюю часовую оплату труда в России, то получится, что 1 кг домашней картошки обходится примерно в 100 рублей.

Экономия на аренде жилья

Если вы снимаете жилье подешевле, но при этом тратите на дорогу до работы и обратно 1,5–2 часа, возможно, вы не так уж и экономите. За 5-дневную рабочую неделю вы проведете в дороге 7–10 часов. К примеру, квартира в центре Санкт-Петербурга стоит около 30 тыс. рублей в месяц, а жилье на окраине — в районе 22 тыс., при этом время на дорогу до центра — 50–60 минут. Соответственно, 8 тыс. рублей экономии (без учета стоимости проезда) обойдутся вам в 40 часов жизни за каждый месяц, или час за 200 рублей. Автор этой статьи лично убедился, что жить там, где пешком до работы 10 минут, намного приятнее, чем в спальном районе, несмотря на разницу в стоимости аренды. Причем в моем случае экономия на транспортных расходах в месяц полностью покрывает эту разницу, то есть никакого смысла экономить на аренде нет.

Сомнительная выгода стыковочных авиарейсов

Авиаперелеты — недешевый способ перемещения, но цена в полной мере компенсируется скоростью. Конечно, если из соображений экономии вы не выбираете рейсы с долгими стыковками или пытаетесь уменьшить стоимость билета как-то еще, в результате чего 6-часовой перелет превращается в 2-дневные скитания по стерильным зонам аэропортов. Надо учитывать и побочные траты: цены на еду и воду в стыковочных аэропортах могут свести вашу экономию на нет. В итоге разница в расходах может оказаться совсем невелика. Одна моя знакомая летела в Кишинев из Испании и взяла билет не на прямой рейс, а до города Яссы, от которого до Кишинева около 160 км. На этом она планировала сэкономить около 5 000 рублей, но в результате за трансфер пришлось заплатить 1 000 рублей, за еду и питье во время ожидания машины — еще 2 000, а домой она попала только через 10 часов после посадки. То есть экономия составила 200 рублей в час. Точнее, могла бы составить, если бы не тот факт, что ради дешевого рейса пришлось оставить часть покупок в мусорном ведре аэропорта Барселоны, потому что на борт пропускали только маленький чемодан с ручной кладью. Все эти обстоятельства в итоге основательно подпортили впечатления от летнего отдыха.

Иногда дешевле заказывать еду, чем готовить

Готовить дома намного выгоднее и полезнее, чем заказывать доставку. Но блюда, которые не входят в ваше повседневное меню, как ни странно, проще заказать, чем делать самостоятельно. И дело тут не только во времени, потраченном на закупку, готовку и мытье посуды. Например, порция домашних роллов стоит в 3 раза дешевле, чем в ресторане. Но на самом деле, если вы решите их приготовить, вы столкнетесь с тем, что многие специфичные ингредиенты мало того что продаются не в каждом магазине, так их еще и нельзя купить в небольших объемах. Жареный угорь-унаги продается упаковками от 400 г и стоит около ₽ 2 000 за 1 кг. Похожая ситуация со сливочным сыром, свежей рыбой, креветками. Автор статьи однажды лично узнал, сколько блюд можно приготовить из 1 кг маринованного имбиря (очень немного).

Пешком ходить полезно, а на такси — выгодно

«Наши люди в булочную на такси не ездят», — утверждала суровая героиня Нонны Мордюковой. С тех пор времена изменились, а многочисленные службы такси, сражающиеся за клиентов, изрядно «уронили» цены на этот вид транспорта. И в некоторых случаях заказать такси вместо того, чтобы идти на остановку, ждать трамвай или автобус, а потом добираться пешком до места назначения, оказывается выгоднее. И, конечно, комфортнее. Сравните: проезд 3 км на такси по Нижнему Новгороду будет стоить 90 рублей, поездка займет 6–10 минут. Чтобы преодолеть то же расстояние на общественном транспорте, потребуется около 20 минут, а потратите вы 30 рублей. Экономия составляет 60 рублей за 10 минут, или 360 рублей в час. Казалось бы, общественный транспорт выгоднее, но стоит добавить пару тяжелых сумок — и такси оказывается намного привлекательнее.

За косметические процедуры дешевле заплатить

На уход за собой требуется немало времени, а косметические услуги в салонах красоты стоят довольно дорого. Впрочем, накрасить или подпилить ногти можно и в домашних условиях, благо все необходимое, как правило, есть под рукой. А вот более сложные процедуры лучше доверить профессиональным мастерам, потому что даже если у вас получится окрасить или мелировать волосы в домашних условиях, существенной экономии вы, вероятно, не добьетесь. Моя подруга регулярно окрашивала волосы в радикальные цвета в салоне красоты, процедура обходилась ей в 4 000 рублей, весь процесс занимал порядка 5 часов. Однажды в целях экономии она решила сделать все самостоятельно. Уже на старте выяснилось, что профессиональные средства для окрашивания и ухода в «одноразовых» объемах не продаются, так что ей пришлось приобрести: пудру для обесцвечивания;

4 упаковки краски, чтобы получить нужный цвет;

литровый флакон шампуня для глубокой очистки (пригодился 1 раз);

закрепитель краски. Волосы она в итоге сожгла, времени ушло примерно день, а выгода составила около 300 рублей.

Посудомоечная машина экономит вам уйму времени

Разнообразные приборы, облегчающие ведение домашнего хозяйства, как правило, стоят недешево, но, с другой стороны, это долгосрочная инвестиция в ваше время. Почти в каждой квартире есть стиральная и посудомоечная машины, популярность набирают роботы-пылесосы. Несложно посчитать, насколько оправданны такие траты. Семья из 3 человек, питаясь дома 3 раза в день, вынуждена мыть посуду примерно полчаса каждый день. Посудомоечная машина стоит около 15 тыс. рублей, заявленный срок службы — 10 лет. Полчаса в день на протяжении 10 лет — это 1 825 часов. Выходит, занимаясь мытьем посуды вручную, вы экономите каждый день примерно 4 рубля.

Отмечать праздники дома не так уж выгодно

День рождения должен быть праздником, а не трудовой повинностью. Соблазн сэкономить и отметить торжество дома велик, но стоит ли игра свеч? Предположим, вы планируете накрыть стол на 10 человек. Средняя цена банкетов в кафе или ресторане — 1 000 рублей на человека плюс напитки. Ресторанная наценка на продукты — 250–300 %, то есть самостоятельное приготовление тех же блюд вам обойдется в 3 000–4 000 рублей. Таким образом, вы экономите около 6 000 рублей, но при этом тратите 3–5 часов на покупку продуктов, 12–15 часов на уборку и приготовление еды перед праздником, плюс еще 4 часа на уборку после мероприятия. И кроме того, вместо беззаботного праздника вы получите дополнительные домашние хлопоты.

Оптовый рынок не всегда позволяет сэкономить

Цены на одни и те же продукты могут сильно различаться в зависимости от того, покупаете вы их на оптовом рынке или в маленьком магазине возле дома. Многие специально выделяют дни, чтобы закупиться едой и бытовой химией со скидками на несколько недель вперед. Можно посчитать, насколько выгоден такой подход. По статистике, семья из 3 человек тратит на еду около 20 тыс. рублей в месяц. Если разница цен между супермаркетом и магазином у дома составляет 20 % и вы закупаетесь на 30 дней вперед, получается, что, потратив 1 день, вы сэкономите 4 000 рублей. В таком формате это более чем оправданно. Но если вы посещаете «оптовку» каждый раз, когда у вас закончился шампунь или средство для мытья посуды, сэкономленные деньги вряд ли «оправдают» даже расходы на проезд, не говоря уже о времени.

Услуги профессионалов стоят своих денег

Услуги профессиональных электриков, сантехников, сборщиков мебели и даже грузчиков могут сэкономить вам не только время, но и нервы. Впрочем, если у вас есть лишние выходные и хоть какой-то опыт и знания, касающиеся выполнения подобных работ, можно попробовать все сделать самостоятельно или с привлечением технически (и физически) подготовленных друзей. Проблема в том, что профессионалы тратят на те же работы существенно меньше времени и совершают меньше ошибок просто в силу большего опыта. А стоимость ошибок в случае с ремонтом или переноской тяжестей может свести всю вашу экономию на нет. Я участвовал в нескольких ремонтах и в рамках одного из них тащил на 5-й этаж чугунную ванну. С тех пор я не повторял ошибок молодости и считаю, что ценник в 150 рублей за этаж более чем приемлемый. Особенно если нужно переносить что-нибудь дорогое и непрочное, пианино, например.