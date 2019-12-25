10 неожиданных вещей, которые указывают на то, что брак будет недолгим

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Всем хочется, чтобы любовь была одна и на всю жизнь, но практика показывает, что сказочные сюжеты — редкое исключение в суровой реальности. В Европе за последние полвека стали разводиться в 2,5 раза чаще, а жениться в 2 раза реже. Хорошая новость заключается в том, что предсказать развод можно, и это подтверждено научными исследованиями.

Мы в AdMe.ru надеемся, что счастливых и крепких семей будет как можно больше, поэтому изучили целый ряд работ и выбрали 11 самых характерных предвестников развода, обнаруженных учеными.

1. Количество улыбок на детских фотографиях

Психологи провели ряд тестов, чтобы понять, можно ли предсказать развод по детским и юношеским фото. В одном из исследований ученые просмотрели снимки из ежегодника колледжа и оценили интенсивность улыбок по шкале от 1 до 10. Оценка была основана на растяжении двух мышц: одна подтягивала рот, а другая создавала морщинки вокруг глаз. Ни один из тех, кто улыбался на «десятку», не развелся. Среди любителей хмуриться развелся каждый 4-й. В целом результаты показывают, что люди, которые выглядят мрачными на фотографиях, разводятся в 5 раз чаще людей, которые улыбаются.

2. Эмоциональная окраска голоса

Компьютерный алгоритм может предсказывать успешность брака с точностью до 79 %, используя лишь тон голоса супругов при общении друг с другом. Ученые проанализировали разговоры более 100 пар, которые ходили к психологу, а потом следили за их семейным положением в течение 5 лет. Оказалось, что высота звука, интенсивность, «дрожание» и «мерцание» могут указывать на сильные эмоции. «То, что вы говорите, — это не единственное, что имеет значение. Очень важно, как вы это говорите. Наше исследование подтверждает, что это утверждение актуально для взаимоотношений», — говорят ученые.

3. Коллеги противоположного пола

По данным датских исследователей, люди, которые работают преимущественно в окружении представителей противоположного пола, разводятся на 15 % чаще. Изучение этого вопроса приняло поистине масштабный характер. Были изучены все пары, которые сочетались браком в Дании с 1981 по 2002 год: 100 тыс. из них уже развелись.

4. Мамино воспитание

Чаще на развод подают женщины. При этом были проведены исследования, которые показали, что большинство пар копируют поведение своих родителей, особенно мам. Социологи изучили поведение 7 тыс. человек и поняли, что если мать часто вступала в отношения (в браки или совместное проживание), то так же вели себя и ее взрослые дети.

5. Игнорирование конфликтов

Джон Готтман назвал 4 предвестника скорого развода: презрение, позиция жертвы, критика и игнорирование конфликтов. Именно 4-й «всадник Апокалипсиса» кажется весьма невинной на первый взгляд, но опасной на деле стратегией поведения. Представьте себе: вы уже чувствуете, что готовы к жаркому спору по поводу, который, конечно, «накипел», и вдруг ваш партнер просто перестает поддерживать этот разговор. Если может показаться, что таким образом супругам удается сохранять мир, то это не так. На самом деле, хотя спор и не является лучшей частью общения, но в нем, как говорится, рождается истина. Иногда семейные баталии нужны, чтобы решить накопившиеся проблемы. А если просто игнорировать такие ситуации, претензии будут накапливаться и дальше.

6. Негативное отношение мужа к подругам жены

Ученые проанализировали отношения 373 пар в течение 16 лет брака. Оказалось, что к 16-му году развелись 46 % пар, и зачастую критика мужьями подруг жены в первый год брака предсказывала разрыв в будущем. По мнению ученых, это связано с тем, что отношения женщин с друзьями характеризуются эмоциональной близостью и поддержкой и длятся дольше, в то время как мужская дружба чаще зависит от совместной деятельности. Соответственно, мужчинам легче менять круг своего общения и труднее смириться с неприятными для них подругами жен.

7. Чрезмерная привязанность друг к другу у молодоженов

Психолог Тед Хьюстон исследовал 168 пар в течение 13 лет их супружеской жизни. Результаты были опубликованы в журнале Interpersonal Relations and Group Processes в 2001 году: «Будучи молодоженами, пары, которые развелись спустя 7 или более лет, демонстрировали почти на 1/3 больше привязанности, чем супруги в более счастливых браках». Связано это с тем, что пары, которые начинали отношения с невероятной романтики, оказались более склонны к разрыву из-за того, что им было очень сложно поддерживать интенсивность чувств. «Верьте или нет, но браки, которые начинаются с меньшим уровнем „голливудской романтики“, обычно обладают более многообещающим будущим», — считает эксперт Авива Патц.

8. Указательный палец длиннее безымянного

Оксфордские биологи пришли к выводу, что женщины, у которых указательный палец длиннее безымянного, имеют склонность к изменам. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters. Дело в том, что на соотношение длины пальцев влияют эстрогены, которые также обеспечивают женственность и большую популярность у противоположного пола. Такое же явление можно проследить у человекообразных обезьян, лабораторных мышей и крыс и зебровых амадин.

9. Бедность и безработица

Совершенно ясно, что жизнь в трудных условиях дается нелегко. Отношения в такиз семьях прекращаются гораздо чаще, чем в финансово благополучных семьях. Это подтверждает Боб Биррел, соавтор исследования о расходах родителей после расставания. «Люди думают, что Агентство по поддержке детей применяет драконовские меры, чтобы оставить мужчин без гроша. На деле же оказывается, что большинство разведенных супругов просто слишком мало зарабатывают, чтобы обеспечить мать и ребенка».

10. Узкая кровать

Для душевного и физического здоровья, благоприятного нравственного климата в семье и хорошего сна супругам нужно спать раздельно или на очень широкой кровати. Ученые, занимающиеся проблемами сна, выяснили, что на разных кроватях спят 30–40 % супружеских пар. И правильно делают, потому что плохое качество сна может привести к разводу. Так что, если вы хотите сохранить крепкие отношения, обязательно высыпайтесь.