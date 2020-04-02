10 популярных игрушек, которые незаметно тормозят развитие вашего ребенка
Игрушки — это неотъемлемые атрибуты детства, они воспитывают, обучают, стимулируют формирование психики. Но все ли они так полезны? Или есть и такие, которые мешают малышам развиваться правильно?
AdMe.ru узнал, что по этому поводу думают международные исследователи, и подготовил список тех игрушек, которые скорее вредят, чем приносят пользу.
1. Развивающие
Зачастую они не способствуют, а даже препятствуют раннему формированию личности ребенка. Дело в том, что настоящее развитие заключается для малыша в том, чтобы он сам что-то придумывал, узнавал и создавал, а наборы, где прописан готовый формат обучения какому-то навыку, не всегда идут на пользу детскому творчеству и инициативности.
Кроме того, простые традиционные игрушки уже являются тренировкой для ума. Они учат координации движений, которая необходима для обучения языку, основам логики, геометрии и социальным навыкам.
2. Для мальчиков и для девочек
Исследователи разделили игрушки на 2 категории: нарочито мальчишеские (солдатики, оружие) и девчачьи (куклы, похожие на взрослых, с макияжем и украшениями) и пришли к выводу, что все они не слишком благоприятны для развития. Гораздо лучше себя зарекомендовали те, что делают упор на творчество, движение и познавательные навыки.
Дети продемонстрировали воображение и артистизм в играх, которые ученые отнесли к умеренно мальчишеским или девчачьим: с младенцем, готовка, уборка, строительство, транспортные средства.
3. Говорящие пособия
Игрушки, которые позиционируются как обучающие языку с помощью проигрывания встроенных голосовых записей, не только не помогают развитию речи, но и мешают освоению этого навыка. Детям нужны люди, чтобы обучаться. Одно из исследований показало, что младенцы реагируют на взрослых, которые им что-то объясняют, но никак не воспринимают DVD-запись с этим же текстом. Поэтому классическое чтение сказок на ночь ничто не заменит.
Лучше любого говорящего пособия ребенка научит речи и коммуникации обычная игрушка. 23 года назад одного из плюшевых кроликов с фото подарили девочке, а второго спрятали в чулан. Она проводила с ним так много времени, что он изменился до неузнаваемости. Повзрослев, девушка хранит друга детства до сих пор.
Плюшевые животные, куклы, с которыми ребенок общается или придумывает для них монологи, помогают ему научится пользоваться языком, выражать эмоции и мысли с помощью слов.
4. Большое количество игрушек
Дети, у которых слишком много игрушек, легче отвлекаются и не наслаждаются процессом. Исследователи наблюдали за поведением малышей, которые играли с 4 предметами и с 16. Оказалось, что ребятишки проявляли больше креативности, когда у них было меньше разнообразия. Они возились с каждым объектом вдвое дольше, придумывая больше вариантов применения.
Авторы эксперимента пришли к выводу, что следует прятать большую часть игрушек и регулярно доставать небольшое их количество, чтобы побудить детей стать более творческими и улучшить их концентрацию и внимание.
5. Моторные
Грузовики, джипы, кабриолеты и велосипеды с мотором плохи тем, что они делают всю работу за ребенка. Малыш не крутит педали и не использует собственную координацию, а его тело почти не двигается. От этого могут быть проблемы с балансом, вестибулярным аппаратом и проприоцепцией.
Когда эти области неразвиты, то это может быть одной из причин эмоциональных проблем, беспокойства и плохого поведения. Лучше уделить внимание самокатам, велосипедам, качелям, мячам и скейтбордам.
6. Детские планшеты
Исследования показали, что у миллениалов более слабый захват руки, чем у старших поколений. Дети имеют неразвитую мелкую моторику и больше проблем с освоением ручки и карандаша, потому что они только скроллят и тапают, вместо того чтобы активно использовать свои пальцы, руки, запястья и локти.
Практика рукописного написания может усилить эмоциональный контроль, нейронные связи в правом и левом полушариях для организации и решения проблем, а также улучшить чтение и письмо.
7. С дистанционным управлением
Вертолеты и машинки с дистанционным управлением редко вовлекают ребенка в движение и не предоставляют детям возможности для сенсорных ощущений или творчества. Можно нажать на кнопку, и все работает самостоятельно. При всей яркости они ограничены в своей функциональности. Чем меньше действий совершает ребенок с предметом, тем меньше он способен развить мышление, речь, мелкую моторику.
8. Ходунки
Такие приспособления могут быть опасными и фактически задержать развитие локомоции. Большинство детей проходит определенные этапы во время обучения ходьбе. Они:
- катаются по полу
- сидят
- ползают
- подтягиваются, чтобы встать
- ходят с опорой на мебель или стены
Это означает, что младенцы должны проводить много времени на полу, изучая свое тело и выполняя эти действия. Чем больше времени дети проводят в ходунках, тем больше задержек они испытывают, ведь ходунки отрывают ребенка от пола, не дают выполнять важные движения для перехода с этапа на этап.
9. Интерактивные
Куклы и животные с кнопками, рычагами, лампочками и алгоритмами мешают развиваться. Чем больше они умеют, тем меньше нужно делать игроку. Если ребенок может сидеть и смотреть, как его кукла показывает представление, то она скорее интересная, чем учебная. Психолог Л.С. Выготский отмечал, что если нет затруднений в процессе игры, то там нет мышления.
Кроме того, эти навороченные функции могут сбить с толку, если малютка только начинает понимать причинно-следственные связи. Когда случайным образом начинает играть музыка или какая-то кнопка заставляет мигать огни, то ребенок не узнает, какое из его действий (причина) вызвало свет и музыку (эффект). Самые полезные игрушки — те, которые требуют наибольшего количества действий со стороны малыша.
10. Игрушки неестественных цветов и форм
Ребенок находится в процессе освоения свойств предметов и явлений мира. На него большое влияние в формировании образов оказывают его любимые куклы, плюшевые животные, солдатики. Проблема многих современных игрушек в том, что свойства предметов и явлений представлены в искаженном виде, что мешает формированию реалистичной картины мира.
Сюда можно отнести игрушки кислотных цветов, неправильных пропорций, как звери в виде шариков, машинки с глазами, сердечки с руками и подобные им. Вместо них подойдут изделия, похожие на любимых животных, человекоподобные куклы. Такие могут стать спутником на многие годы.
Что включили бы в этот список вы? Есть ли какие-то игрушки, которые вы стараетесь не покупать своим детям?
Фото на превью andyj85 / Reddit