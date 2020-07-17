10+ фишек семейных отношений в других странах, которые мы вряд ли когда-нибудь поймем

Культурные и национальные различия — не помеха любви. Наоборот, даже интересно, чем отличаются романтические отношения между людьми в разных странах. К примеру, для практичных немцев женщина — не нежная фиалка, а сильная и самостоятельная личность, которая прекрасно умеет сама преодолевать трудности, а итальянские мужья зачастую готовят даже лучше своих жен.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как люди в разных уголках мира относятся к семье и браку, поэтому мы провели небольшое исследование и сравнили отношения влюбленных пар в нескольких странах.

Финляндия

Традиционно считается, что у финнов спокойный темперамент. Во многом это действительно так, и некоторые финские семейные ценности отличаются от наших. Скажем, когда финн встречается с девушкой, ей не стоит ждать, что он постоянно будет проявлять инициативу в отношениях. Все-таки в паре два человека, каждый из которых способен что-то предложить. А для тех, кто постоянно ждет первого шага от партнера, у финнов есть понятие perässä vedettävä: это прилагательное, означающее что-то или кого-то, тянущегося как прицеп за автомобилем. Финны не сторонники шумных празднеств, и даже свадьба у них больше похожа на чью-то гостиную, где люди могут сидеть по разным углам, просто болтать друг с другом и хорошо проводить время. Сама церемония может проводиться в церкви, и невеста торжественно выйдет к алтарю под выбранную музыку, но после официальной части празднество сбавляет обороты. Сами финны подтверждают, что во многом они действительно такие спокойные и сдержанные, какими их считают: Нам, финнам, непросто говорить важные слова. Старшее поколение (старше меня, а мне скоро 60) вообще не привыкло к нежным разговорам. Мы ждем, когда действительно кого-то полюбим, прежде чем произнести слова любви. Мы вообще серьезно относимся к словам. © Kari Autero / Quora

Не удивляйтесь, если во время свидания финн будет периодически замолкать, и не пытайтесь заполнить тишину разговорами. В такие моменты лучше просто улыбнуться и взяться за руки. Молчание — золото, разве нет? © Lasse Torni / Quora

Италия

В Италии влюбленные парень и девушка могут долго не заключать официальный брак. Это происходит по разным причинам — например, молодые ждут, пока оба начнут получать стабильную зарплату или приобретут жилье. Так что многие пары в Италии запросто могут много лет просто встречаться. Принято считать, что хранительницей очага, балующей всю семью вкусными блюдами, чаще становится женщина, а вот мужчины — редкие гости у плиты. Но итальянские мужчины умеют и любят готовить и с удовольствием угостят всю семью и друзей пастой фетучини по традиционному семейному рецепту. Дети в Италии долго остаются детьми. Самостоятельная жизнь может начаться позже, чем это принято, и, если юноша или девушка задержатся под крышей родительского дома, никто не упрекнет их за это. В Италии очень сильны семейные связи и старшее поколение заботится о детях, даже если они выросли. В Италии мы не ходим на свидания специально, чтобы найти любовь, и уж тем более не встречаемся с несколькими людьми одновременно, чтобы выбрать из них лучшего. Это признак незрелости. У нас встреча с партнером — это случайность. Вы просто встречаетесь, начинаете ухаживания и, если вам нравится, остаетесь с этим человеком. © Alessandro Fais / Quora

У итальянцев есть такое выражение: La mamma è sempre la mamma — «мама всегда остается мамой». Это значит, что бы ни случилось, ваша мама (и вся семья) всегда будет рядом и поддержит вас. Между матерью и ребенком всегда будет сильная связь, даже если «ребенку» уже 60 лет. © Leonardo Ciferri / Quora

Германия

В Германии, как и в Италии, молодые люди могут довольно долго жить вместе, прежде чем вступить в брак. Однако с течением времени все больше пар предпочитают вообще не жениться официально, а просто сожительствовать. В таких союзах рождаются дети, и отсутствие документа о регистрации брака ничуть не мешает семье быть счастливой. Немцы обычно заводят знакомства в своих социальных кругах. Чаще всего пары образуются в группах людей, знакомых уже давно: среди школьных друзей например. Случайные знакомства в соцсети или на улице там более редки, чем у нас. Если мужчине интересна женщина из его круга общения, он может пригласить ее в кино или на ужин, и оба они, скорее всего, не будут считать это романтическим свиданием — просто поводом узнать друг друга поближе. Немцы всегда говорят правду, даже если она неприятная. Поэтому лучше не спрашивать у немецкого возлюбленного, нравится ли ему ваше новое платье, если не готовы услышать честный ответ. Это из-за того, что среди немцев не приняты комплименты ради вежливости не только в паре, но и вообще между людьми. То есть фройляйн или фрау тоже не скажет своей подруге, что она в восторге от ее новой прически, если действительно так не считает. Что посоветовать девушке, которая влюблена в немецкого парня? Не опаздывай на свидание и будь готова разделить счет в ресторане. © Dimitri Scholz / Quora

Не ждите, что немецкий мужчина будет обращаться с вами как с принцессой. Он ожидает, что женщина со всем справится сама, потому что вырос в среде, где у мужчин и женщин равные права. © Oliver Maor / Quora

Япония

В Японии становятся очень популярны службы знакомств: это и агентства, и мобильные приложения. Однако многие японцы до сих пор считают, что знакомства в сети — это ненастоящие отношения, и большинство супружеских пар познакомились на работе, в кругу друзей или в школе. Сама церемония заключения брака в Японии сведена к минимуму действий: люди могут просто приехать вдвоем в городскую администрацию, заполнить анкеты и выйти оттуда уже женатыми. Никаких свидетелей или официальных лиц. А если молодожены все-таки решат устроить праздник, то он, скорее всего, пройдет без размаха, а среди гостей будут только родители. Ближе к выходу на пенсию многие японские пары задумываются о том, чтобы жить раздельно, при этом не разводясь и не прекращая теплых отношений. Это движение называется соцукон. Вот что говорят некоторые японцы о такой потребности в свободе: «Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас мог исполнить свои мечты, пока еще позволяет здоровье»; «Я люблю мужа, но воспринимаю его как должное, пока мы живем вместе. Живя раздельно, мы могли бы больше ценить друг друга». Конечно, между нами немало различий. Однажды я обнаружил гнездо шершней прямо у двери и просто сжег его. Моя жена-японка была в шоке, что я решил проблему сам, и сказала, что она скорее позвонила бы в полицию. © Paul

Моя жена из Японии, и с возрастом она становится все более консервативной, более приверженной японской культуре. Когда мы были моложе, она вела себя свободнее. Кстати, ее мать меня ненавидит, потому что я не японец, но ей приходится терпеть. © Kevin Cameron / Quora

Франция

Существует мнение, что партнер — это не только любовный интерес, но и самый лучший друг, которому можно доверить даже самые личные моменты жизни. Однако французы привыкли разделять любовь и дружбу: даже находясь в длительных отношениях, они не посещают ванную с открытой дверью и не чувствуют потребности рассказывать возлюбленному все подряд. Как правило, во Франции у влюбленной пары разные друзья, разные интересы и они не проводят все время вместе. Французские мужчины намного больше заинтересованы в моде, чем мужчины в любой другой стране. Для них быть одетым с иголочки — это норма. Кроме того, француз будет следить не только за своим гардеробом, но и за гардеробом своей избранницы: прокомментирует наряд, даст модный совет, подскажет выгодные сочетания. Во французской культуре много ничего не значащего флирта. Мужчина, находясь в отношениях, может заводить легкомысленные разговоры с собеседницами и заигрывать, но это всего лишь часть образа, а не настоящие романтические намерения. Так делают не все мужчины, но действительно многие. Моя русская знакомая, вернувшись из командировки во Францию, спросила меня: «Что вообще происходит в твоей стране? Я завтракала в отеле рядом с группой студентов, и мальчики там выглядели намного лучше, чем девочки!» © Graf Wilhelm / Quora

Ты можешь быть хоть сто раз внимательным и заботливым партнером, но если ты не полюбишь французскую еду, шансов, что француженка будет считать тебя своим, нет. © Vincent Touveneau / Quora