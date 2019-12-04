10 беспощадных законов жизни, которые люди понимают только после 30 лет

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В школе детей учат таблице умножения, законам физики и куче несомненно полезных вещей. Однако взрослые почему-то не рассказывают о том, что важно для обычной жизни. И, становясь старше, мы разочаровываемся, потому что реальность не похожа на страницы учебников: добро не всегда побеждает зло, миром правят богатые люди, а верность в семье — большая редкость.

AdMe.ru собрал жестокие откровения, к которым большинство из нас приходит, сделав немало ошибок.

1. Богатство и власть, как правило, передаются по наследству

Журнал Forbes каждый год составляет список самых богатых и влиятельных людей мира. Как правило, половина миллиардеров из него унаследовала когда-то свое состояние от родителей либо удачно женилась/ вышла замуж. Еще 20 % сверхбогатых людей происходят из состоятельных и знатных семей. Например, основатель Amazon Джефф Безос раскрутился на $ 300 тыс., которые одолжил у отчима. Билл Гейтс (Microsoft) происходит из влиятельной семьи банкиров и политиков. Мысль о том, что каждый может добиться успеха, всего лишь красивая мечта. Правда, с развитием интернета у нас появилось больше возможностей разбогатеть благодаря стартапам. Однако у детей богатых родителей это получается быстрее и легче.

2. Мужчины и женщины понимают дружбу по-разному

Согласно исследованиям, мужчина воспринимает подругу как потенциальную любовницу. И, соответственно, все свои дружеские жесты (прибить полочку, помочь с машиной) расценивает как вложение в интим, который, может, когда-нибудь и случится. Женщина считает мужчину-друга помощником и от дружбы получает больше материальной выгоды, но зато не рассматривает мужчину как романтического партнера. Из-за этого возникает «эффект френдзоны», когда парень надеется на продолжение отношений, а девушка «просто дружит».

3. Лучше быть пессимистом, чем оптимистом

В 1950-х годах ученые из США придумали позитивную психологию. Согласно ее принципам, вам нужно воспринимать все вокруг через призму хорошего настроения, встречать трудности с улыбкой и не ныть. Правда, современные психологи считают, что такой подход до добра не доведет. Визуализация успеха и оптимизм снижают вероятность успешного исхода. Когда человек уже нафантазировал себе, что все будет хорошо, в реальности он может опустить руки и начнет ждать хеппи-энда. А вот люди с прагматичным или даже слегка депрессивным взглядом на мир добиваются большего успеха: пессимисты и нытики прогнозируют возможные события и составляют подробный план на случай провала.

4. Молодые родители чаще чувствуют себя никчемными, чем бездетные пары

После рождения первенца молодые родители в 2 раза чаще чувствуют себя несчастными и никчемными, чем бездетные. А если беременность незапланированная, то психологическое самочувствие партнеров становится еще хуже. Однако вероятность развода, как ни странно, снижается. Другими словами, заведя детей, вы будете страдать, но не в одиночку, а вместе. Несмотря на эти трудности, большинство родителей считает детей величайшей радостью в жизни. А вы как думаете?

5. В отношениях иногда нужно быть эгоистом

Время от времени партнерам приходится идти на компромиссы и эмоционально вкладываться в отношения. Но иногда нужно думать только о себе, чтобы самооценка не рухнула вниз. Психологи советуют не жить интересами партнера и встречаться со своими друзьями, проводить время в одиночестве, заботиться о своем теле — в общем, холить и лелеять не только возлюбленного, но и себя. Не старайтесь заслужить одобрение и расположение партнера, и вы сможете сохранить самоуважение и крепкие нервы.

6. Дорогие подарки на Новый год — уловка магазинов

По статистике, с каждым годом мы тратим все больше денег на подарки и угощения, а продавцы получают триллионные прибыли. Рождество и Новый год давно превратились в инструмент для выкачивания денег. Ретейлеры уже в ноябре украшают магазины и создают у вас праздничное настроение, чтобы вы расслабились и пошире раскрыли кошелек. Современные праздники стали поводом пройтись по магазинам и закупить кучу ненужной мишуры. Вы с чистой совестью можете не участвовать в этой гонке быстрого потребления, а сделать подарки своими руками и вспомнить, что Рождество и Новый год в первую очередь семейные праздники.

7. Почти никто не жалеет жертв насилия и женщин, которых бьют мужья

В психологии существует термин «виктимблейминг» (от англ. victim blaming — «обвинение жертвы»), когда пострадавшего обвиняют в том, что он был сам виноват в случившемся. Это ловушка нашего мозга, в которую мы регулярно попадаем. Человеческий мозг жаждет закономерностей и считает, что зло должно быть наказано, а добро всегда побеждает. Поэтому мы ищем логические объяснения бедам, которые произошли с жертвой (надела короткую юбку/ шла по темной улице/ сказала резкие слова агрессору). Правда в том, что таких причин нет, но нашему мозгу на это все равно. Вот поэтому люди не жалеют пострадавших.

8. Веганство, электромобили и переработка пластика вряд ли спасут планету

С момента изобретения пластика люди наштамповали 8 млрд тонн изделий из этого вредного материала, а переработали только 10-ю часть. Однако вторичное использование тоже не панацея: одежда, посуда и обувь из переработанного ПЭТ все равно не разлагаются и отравляют Землю. Веганство должно было помочь сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Однако в итоге все свелось к тому, что на полив растений тратится уйма воды, поля заливают химикатами, а леса вырубают под сельхозугодья. Электроавтомобили действительно не портят атмосферу, зато опасны другим: производство литиевых батарей неэкологично. А при пожаре для тушения, например, Tesla нужно несколько десятков тонн воды и специальных реагентов. Большинство экоинициатив кому-нибудь да выгодны (в основном людям, которые продают экотовары).

9. Мы зря тратим на работу по 8 часов в день

Людям кажется, что между количеством часов, проведенных на работе, и зарплатой есть прямая зависимость. Однако это не так. Единственное, что вы можете получить из-за переработок, — это профессиональное выгорание и нервный срыв. Ученые подсчитали, что из 8 часов стандартного рабочего дня мы эффективны только 3–4 часа, а остальное время занимаемся не пойми чем: читаем почту, едим, болтаем с коллегами. А все потому, что у человеческого мозга есть пределы концентрации: ученые говорят, что мы можем быть сосредоточенными не более 2,5 часа в день.

10. Мужчины изменяют чаще, чем женщины. Но только в определенном возрасте

Считается, что мужчины изменяют своим вторым половинкам чаще и верность среди них — редкое качество. Это правда, но только отчасти. В возрасте до 30 лет женщины не уступают мужчинам — они даже чаще обманывают своих партнеров. Однако с возрастом парни срываются с катушек и на 20 % чаще начинают ходить налево. При этом самый высокий процент адюльтеров среди тех, на кого мы и подумать не могли: в 20 % семей, где супругам 60+ лет измены встречаются чаще всего.

Как вы считаете, эти истины верны? Или, возможно, у вас есть свои соображения о неприятных закономерностях, которые подбрасывает нам взрослая жизнь?