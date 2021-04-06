Как изменились и чем занимаются 17 участников «Фабрики звезд», чьи песни звучали из каждого телевизора страны

«Фабрика звезд» на протяжении многих лет оставалась кузницей молодых дарований. Музыкальный проект выдержал 8 сезонов и выпустил огромное количество музыкантов. Многие из них продолжают свой творческий путь, как, к примеру, Ирина Дубцова, Зара или Прохор Шаляпин. А кто-то пробует себя в чем-то новом, как Алекса.

Мы в AdMe.ru решили удариться в ностальгию и полюбопытствовать, как же выглядят и чем занимаются участники некогда популярного реалити-шоу.

1. Алекса

Алекса — выпускница 4-го сезона «Фабрики звезд». Она вошла в число финалистов, но занять призовое место ей не удалось. Пару лет назад она отошла от музыкальной карьеры. Сегодня Алекса вместе со своим возлюбленным Вячеславом Дайчевым проводит фитнес-марафоны.

2. Виктория Дайнеко

В 2004 году Виктория Дайнеко стала победительницей 5-го сезона «Фабрики звезд». Сегодня она продолжает успешную карьеру: на счету певицы 4 альбома и множество музыкальных наград, в том числе «Золотой граммофон» и «Премия Муз-ТВ». Неоднократно становилась лауреатом «Песни года».

3. Зара

Финалистка 6-го сезона проекта продолжает активно записывать новые песни и альбомы. Зару даже можно увидеть в нескольких фильмах: «Пушкин. Последняя дуэль», «Маленькие трагедии», «Рубеж». В 2016 году она получила звание заслуженного артиста.

4. Ирина Дубцова

Победительница «Фабрики звезд — 4» Ирина Дубцова также не отошла от мира музыки. Она не только выпускает собственные синглы, но и пишет песни для популярных исполнителей, в том числе для Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Димы Билана и Валерии. Неоднократно принимала участие в развлекательных проектах, стала победительницей шоу «Точь-в-точь».

5. Юлианна Караулова

Одно время финалистка «Фабрики звезд — 5» Юлианна Караулова выступала в составе популярной группы 5sta Family, а с 2015 года ушла в свободное плавание. В настоящее время на ее счету 3 сольных альбома, роли в нескольких фильмах и озвучка одной из героинь в мультфильме «Моана».

6. Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин, занявший 4-е место в 6-м сезоне «Фабрики», после проекта успешно окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных в 2008 году и занялся активной гастрольной деятельностью. В основном Прохор исполняет русские народные песни в современной обработке.

7. Елена Темникова

В 2003 году Елена Темникова заняла 3-е место в финале «Фабрики звезд — 2». После чего выступала в составе группы Serebro, с которой штурмовала «Евровидение» в 2007 году, а затем занялась сольной карьерой. В копилке Елены 4 студийных альбома и множество престижных музыкальных наград.

8. Маша Вебер

Выпускница «Фабрики звезд — 3» Маша Вебер после окончания проекта выступала в составе группы «Тутси». С 2016 года занялась сольной карьерой. Выпускала песни в дуэтах с Михаилом Шуфутинским, Денисом Клявером, Владом Топаловым и Иракли.

9. Доминик Джокер

Выпускник 4-й «Фабрики звезд» Доминик Джокер после окончания проекта выступал в составе группы «Банда». В 2007 году он, как и другие участники коллектива, начал сольную карьеру. Доминик не только поет, но и пишет песни для популярных исполнителей и одно время даже был саунд-продюсером Олега Газманова.

10. Юлия Савичева

Юлия Савичева — финалистка 2-го сезона «Фабрики звезд». В 2004 году она выступила на конкурсе «Евровидение», впоследствии активно гастролировала и записывала новые синглы. На счету Юлии 6 студийных альбомов, более 20 видеоклипов и множество престижных музыкальных наград.

11. Александра Савельева

Александра Савельева — выпускница дебютной «Фабрики звезд». Там она выступала в составе группы «Фабрика», которая заняла в финале проекта 2-е место. Позднее Александра начала сольную карьеру. Много времени посвящает своему мужу, актеру Кириллу Сафонову, и сыну Леону, который появился на свет в 2019 году.

12. Ирина Тонева

Ирина Тонева в составе группы «Фабрика» заняла на проекте 2-е место. И сегодня она выступает в этом коллективе. В 2016 году создала проект TONEVA, в рамках которого выпускает танцевальную музыку с элементами инди-попа.

13. Юлия Лысенко

В 16 лет Юлия Лысенко стала участницей «Фабрики звезд — 6». После завершения проекта выступала в составе группы «Ультрафиолет». В 2010 году занялась сольной карьерой. А затем девушка решила перекинуть свои силы на телевизионную журналистику.

14. Юлия Паршута

На «Фабрике звезд — 7» Юлия Паршута заняла почетное 3-е место. С 2007 по 2011 год выступала в составе группы «Инь-Ян», после ухода начала сольную карьеру. Некоторое время работала в Нью-Йорке, там же записала дебютный сольный альбом. Востребована Юлия и в кино: так, в 2019 году она сыграла одну из ролей в фильме «Текст».

15. Влад Соколовский

Влад Соколовский — бронзовый призер 7-го сезона проекта, который стартовал в 2007 году. Он разделил эту награду с Дмитрием Бикбаевым, вместе они выступали в составе группы «БиС». В 2010 году группа распалась, Влад ушел в свободное плавание. Он продолжает свою карьеру, на его счету 4 сольных альбома.

16. Наталья Подольская

На «Фабрике звезд — 5» Наталья Подольская поднялась на 3-ю ступеньку пьедестала. Выступала она и на конкурсе «Евровидение». Сейчас Наталья также активно занимается музыкальной карьерой и много времени посвящает семье — мужу Владимиру Преснякову и детям Артемию и Ивану.

17. Руслан Курик

Полуфиналист «Фабрики звезд — 3» Руслан Курик продолжает заниматься музыкальной карьерой. Он записывает новые песни и снимает клипы. Не обошел его стороной и кинематограф: так, в 2016 году он появился в фильме «Ледокол», а также снялся в нескольких сериалах.