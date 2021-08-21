Как выглядели первые ведущие телевизионных шоу, которые мы знаем с детства

Телевидение — целый мир со своей историей, со своими героями. Лица некоторых ведущих мы знаем с детства, а заставки передач в свое время засмотрели до дыр. Время идет, а некоторые программы неизменно выходят в эфир, и вот уже взрослые мы на автомате проговариваем приветственные фразы в унисон с ведущими и подпеваем музыкальным темам заставок.

Мы в AdMe.ru вспомнили главные передачи нашего телевидения и решили выяснить, с чего они начинались и как выглядели их первые ведущие. А в конце статьи вас ждет бонус — женщина, которая придумала одну популярную программу и ведет ее уже более 30 лет.

«Здоровье»: Юлия Белянчикова, Елена Малышева

Телепередача о здоровье появилась на экране в 1960 году. Одной из первых ведущих была врач Юлия Белянчикова. Она делилась со зрителями важной и полезной информацией о здоровье и сделала передачу очень популярной: количество писем, которые получила редакция от зрителей, выросло с 60 до 160 тысяч в год. С 1997 года ведущей и руководителем «Здоровья» является Елена Малышева.

КВН: Светлана Жильцова, Александр Масляков

«Клуб веселых и находчивых» — серия телевизионных юмористических игр-соревнований между командами. Немногие знают, Александр Масляков был десятым по счету ведущим КВН. Наталья Фатеева, Александр Белявский, Светлана Жильцова, Альберт Аксельрод и другие внесли свой вклад в создание и развитие телепередачи.

«Спокойной ночи, малыши!»: Валентина Леонтьева, Оксана Федорова

Эта детская телепередача в эфире с 1964 года. Одним из создателей стал писатель Эдуард Успенский, а одной из первых ведущих — Валентина Леонтьева (тетя Валя). За все время существования программы ее ведущими были более 30 человек. «Спокойной ночи, малыши!» трижды становилась лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучшая детская программа» (в 1997, 2002 и 2003 годах).

«Время»: Игорь Кириллов, Екатерина Андреева

Одним из первых ведущих программы был Игорь Кириллов, в наши дни основная ведущая — Екатерина Андреева. Формат современной версии телепрограммы «Время» был выбран практически сразу, как передача появилась в эфире в 1968 году. Была установлена такая очередность новостей: главы государства, вести из областей и округов, экономика, культура, спорт, погода.

«Поле чудес»: Влад Листьев, Леонид Якубович

Капитал-шоу «Поле чудес» впервые вышло в эфир 26 октября 1990 года. Программа стала частичным аналогом шоу «Колесо фортуны», а ее создателем и первым ведущим — Владислав Листьев. В 1991 году Листьев предложил сценаристу и ведущему конкурсов Леониду Якубовичу занять пост ведущего, тот долго отказывался, но провел несколько пробных выпусков. Новый ведущий так понравился руководству канала и зрителям, что его утвердили. «Поле чудес» выходит каждую пятницу по сей день, гостями передачи стали более 12 тысяч человек.

«В мире животных»: Василий Песков, Николай Дроздов

В 1968 году в эфир впервые вышла передача о зоологии «В мире животных». Многие считают Николая Дроздова ее первым и единственным ведущим, однако это не так. Первыми ведущими были Александр Згуриди и затем Василий Песков. Не все также знают, что Николай Дроздов больше не ведет передачу. С 2019 года единственным ведущим программы является Алексей Лапин.

«Играй, гармонь любимая!»: Геннадий Заволокин, его дети — Анастасия и Захар

Передача о русском народном музыкальном творчестве транслируется на Первом канале с 1986 года. Ее автор и первый ведущий Геннадий Заволокин в 1985 году организовал большой телевизионный концерт «Играй, гармонь сибирская!» в Новосибирске. Редакция получила множество писем зрителей с благодарностями. Так передача оказалась на главном канале страны. Непосредственное участие в развитии и сохранении программы принял Владислав Листьев. С 2001 года «Играй, гармонь любимая!» ведут дети Заволокина — Анастасия и Захар.

«Песня года»: Ангелина Вовк и Евгений Меньшов, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

В 1971 году фестиваль «Песня года» был придуман как соревнование песен: зрители присылали в редакцию открытки с указанием 3 лучших песен. Композиции, набравшие большинство голосов, попадали в большую концертную программу. Наиболее значимыми ведущими стали Ангелина Вовк и Евгений Меньшов, они провели концерт 18 раз. С 2007 года «Песню года» ведут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

«Вокруг смеха»: Александр Иванов, Ефим Шифрин

Участники передачи читали свои юмористические произведения, показывали сценки, пели песни. Программа выходила с 1978 по 1991 год, и вел ее поэт-пародист Александр Иванов. В 2017 году передача вновь появилась в эфире с новым ведущим Ефимом Шифриным, однако была закрыта через несколько месяцев.

Бонус. «Аншлаг»: Регина Дубовицкая

Юмористическая передача «Аншлаг» в эфире с конца 1987 года. Ее участниками становятся юмористы разных жанров. Программа любима зрителями (особенно старшего поколения). Регина Дубовицкая — ее автор, руководитель и бессменная ведущая.