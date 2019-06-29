Как сложилась жизнь самых ярких участников популярных российских проектов

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Участие в телевизионном проекте — один из самых простых способов быстро стать известным на всю страну. Для кого-то появление в популярном шоу послужило началом успешной карьеры, а кто-то, несмотря на любовь публики, оказался быстро забыт. Были и те, кто решил уйти в тень, несмотря на возможность стать еще более известными.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить участников известных телешоу, чьи имена еще не так давно были у всех на слуху, и узнать, как изменилась их жизнь после того, как слава немного утихла.

1. Виктория Боня, «Дом-2»

Наибольшую известность Виктория Боня получила после участия в шоу «Дом-2», хоть и пробыла там девушка всего год. После этого ее стали приглашать и на другие громкие проекты: после «Дома-2» Боня была ведущей «Каникул в Мексике» и других передач на ТВ и радио. Она появлялась на обложках глянцевых журналов, снималась в фильмах, клипах Максим, Димы Билана и других российских звезд.

2. Алексей Кабанов, «Фабрика звезд»

Алексей Кабанов — победитель первой «Фабрики звезд». Молодой человек получил эту награду в составе группы «Корни». Победа дала музыкантам возможность записать первый альбом, снять клип и отправиться на гастроли. Благодаря этому очень скоро они стали известны на всю страну. Их первый альбом вышел в 2003 году. С тех пор популярность «Корней», конечно, поутихла. Однако музыканты до сих пор дают концерты и выступают на корпоративах, а Алексей остается бессменным вокалистом группы. Кроме того, время от времени он записывает сольные композиции.

3. Май Абрикосов, «Дом-2»

Роман Тертишный был одним из первых участников проекта «Дом-2» и широкой публике больше известен как Май Абрикосов. В середине 2000-х молодой человек был очень популярен и нередко появлялся на обложках молодежных журналов. Однако после ухода с проекта стал вести довольно закрытый образ жизни. Сейчас он живет за городом, пишет сценарии для ТВ-шоу и мечтает о запуске собственного проекта, а участие в «Доме-2» называет ошибкой молодости.

4. Юлия Ковалева, «Пацанки»

Юлия Ковалева — победительница первого сезона шоу «Пацанки». На проекте она действительно очень изменилась и из мужиковатой спортсменки превратилась в настоящую леди. Сейчас она ведет популярный аккаунт в инстаграме и помогает другим девушкам открыть в себе женственность, а также иногда появляется на ТВ-шоу.

5. Алена Водонаева, «Дом-2»

После прихода на шоу «Дом-2» Алена Водонаева быстро стала одной из самых ярких его участниц. Девушка пробыла на проекте около 3 лет. До этого она работала журналисткой и после проекта вернулась к основной деятельности: вела программы на ТВ, радио и в интернете, а в 2018 году выпустила книгу «Голая», которая практически сразу стала бестселлером.

6. Марк Тишман, «Фабрика звезд»

Марк Тишман профессиональный музыкант и свою карьеру начал задолго до участия в «Фабрике звезд». Однако он был одним из самых сильных участников, вышел в финал. Именно «Фабрика» принесла Тишману всероссийскую известность. Сегодня он продолжает заниматься музыкой, нередко появляется на ТВ в качестве ведущего и гостя музыкальных программ.

7. Олег Майами, «Дом-2», «Голос»

Впервые перед широкой публикой Олег Майами появился благодаря проекту «Дом-2». Он приходил на шоу дважды, но после второго исключения полностью сосредоточился на музыкальной карьере. Мощный толчок ему дало участие в проекте «Голос», где он был фаворитом сразу нескольких наставников. Сейчас на его счету уже несколько хитов и популярных клипов, а также аккаунт в инстаграме с тысячами поклонников.

8. Алекса, «Фабрика звезд»

Алекса, украинская певица, в России обрела популярность после участия в четвертой части проекта «Фабрика звезд». Ее известность подогревало не только творчество, но и отношения с рэпером Тимати, чья карьера тогда шла в гору. Девушка появилась в его клипе, а также записала несколько песен. Сейчас она далека от шоу-бизнеса: Алекса занимается дизайном украшений и ведет блог в инстаграме.

9. Ольга Николаева (Солнце), «Дом-2»

Ольга Николаева была одной из первых участниц знаменитого проекта и быстро завоевала любовь публики. После ухода из «Дома-2» она не оставила публичную деятельность: сейчас девушка работает диджеем, а также записывает собственные песни. Она ведет инстаграм- и телеграм-канал, где делится советами по саморазвитию.

10. Дарья Клюкина, «Холостяк»

Дарья Клюкина победила в проекте «Холостяк» и стала возлюбленной Егора Крида. И хотя отношения с известным музыкантом в итоге не сложились, на популярность девушки это не повлияло. Сейчас она работает моделью и регулярно общается со своими подписчиками в инстаграме, число которых уже перевалило за 2 млн.

11. Дмитрий Колдун, «Фабрика звезд»