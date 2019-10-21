Как сейчас выглядят девочки-модели, которых называли самыми красивыми детьми в мире

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Первые детские конкурсы красоты появились в США в 1960-х годах. Изначально в них могли участвовать подростки от 13 до 17 лет, но со временем популярность мероприятий возросла, возрастной диапазон расширился. Модельная индустрия с участием детей стремительно развивалась, а заработок малышей в разы превышал зарплаты родителей.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как изменились девочки, которые ходили по подиуму и снимались для обложек модных журналов, пока их сверстники дурачились в саду или в школе.

1. Кристина Пименова

Кристине Пименовой еще не исполнилось 4 лет, когда она начала заниматься модельным бизнесом. Ее карьера стартовала, когда мама девочки устроила ей фотосессию и отправила снимки в агентство President Kids. С тех пор Кристина, которой через несколько месяцев будет 14 лет, успела поработать с Prada, Burberry, Silvian Heach и другими брендами, стать лицом компании Ferrero и самой красивой девочкой по мнению многих изданий, а также сняться в кино.

2. Тилан Блондо (Thylane Lena Rose Blondeau)

Тилан начала свою карьеру модели с показа Jean Paul Gaultier, когда ей было всего 4 года. В 10-летнем возрасте девочка снялась для журнала Vogue, где ей сделали яркий макияж и одели как взрослую девушку, что вызвало негодование общественности. Тилан Блондо была лицом брендов Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull&Bear и других. Сейчас модели 18 лет, и она постоянно входит в списки самых красивых людей мира.

3. Элизабет Хайли (Elizabeth Hiley)

Канадская модель Элизабет Хайли стала известной 4 года назад благодаря сходству с Кристиной Пименовой, которую признали самой красивой девочкой в мире. Элизабет сейчас 15 лет, она работает с агентством Folio Montreal и снимается в рекламе известных брендов.

4. Лили Чи (Lily Chee)

Лили Чи — американская модель и актриса с азиатскими корнями и уникальной внешностью. Ее карьера началась, когда во время шопинга с отцом девочка была замечена агентом. В 2015 году она снялась в сериале «Сорвиголова», работала с брендами Nike, Ralph Lauren, Old Navy. Сейчас Лили 16 лет, и у нее в Instagram более 1 млн подписчиков.

5. Мейка Вуллард (Meika Woollard)

Мейка Вуллард из Австралии стала топ-моделью коммерческих и рекламных съемок, когда ей было всего 3 года. Она работала с брендами Myer, Country Road, Witchery и Bardot Jr, участвовала в модных показах и снялась в нескольких музыкальных клипах. 15-летняя Мейка — самая популярная девушка среди австралийских моделей-подростков.

6. Фатима Птачек (Fatima Ptacek)

Уже к 13 годам Фатима Птачек снялась более чем в 70 рекламных роликах для таких брендов, как Ralph Lauren, Benetton, Тhe Gap, McDonald’s и другие. С 2006 года девочка начала сниматься в кино и уже получила несколько наград как самая молодая актриса. На данный момент Фатиме 19 лет, и она учится в Стэнфордском университете.

7. Скай Джексон (Skai Jackson)

Скай Джексон родилась в 2002 году и начинала свою карьеру в качестве ребенка-модели, снимаясь в рекламных роликах для Coca-Cola, Pepsi, Old Navy и других брендов. В возрасте 5 лет она сыграла в своем первом фильме, а известность ей принесла роль Зури Росс в диснеевском сериале «Джесси». В 2017 году Скай выпустила собственную линию одежды для магазина Nowadays. Сейчас девушке 17 лет, кроме учебы и карьеры, она также занимается благотворительностью.

8. Кайли ЛаДука (Kylie LaDuca)

Кайли ЛаДука стала известна благодаря проекту «Команда „Умизуми“», а также конкурсам красоты. В свои 13 лет она продолжает карьеру актрисы и модели, а также занимается танцами.

9. Изабелла Кай Райс (Isabella Kai Rice)

Изабелла Кай Райс — американская актриса и модель, которая родилась в 2006 году. Девочка известна по ролям в сериалах «Милые обманщицы» и «Настоящая кровь». Изабелле на днях исполнилось 13 лет, она продолжает карьеру и недавно снялась в фильме The Friend.

10. Барбара Палвин (Barbara Palvin)

Когда Барбаре Палвин из Венгрии было 13 лет, на улице ее заметил модельный агент, что послужило началом ее карьеры. Первая ее съемка состоялась в 2006 году для журнала Spur. Барбара работала в Азии, была на обложке журналов L’Officiel, Vogue, Harper’s Bazaar, сотрудничала с известными брендами. В этом году 25-летняя модель стала ангелом Victoria’s Secret.

11. Наташа Айсаван (Natascha Aisawan)

Наташа Айсаван — девочка-блогер, у которой более 500 000 подписчиков в Instagram и миллионы просмотров на YouTube. Ее мама из Таиланда, а отец — немец. Наташа ведет страницы на тайском языке, судя по всему, она особенно популярна у этой аудитории. В 2016 году появился ее аккаунт в Instagram, а в 2017-м девочка стала моделью для коллекции Sati’s Neon Paris. Сейчас Наташе 14 лет.