25+ фото, которые поймут только дети 90-х

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«Кормление» Тамагочи, коллекционирование фишек, запись плей-листов на компакт-дисках, футболки с названием любимой музыкальной группы и бисероплетение — все это знакомо каждому, кто вырос в 90-е. Глядя на современных детей, мы часто забываем, что наше детство было совершенно другим, но не менее веселым и увлекательным. Поэтому время от времени приятно мысленно вернуться к вещам, которые навсегда связаны для нас с магией детства.

Мы в AdMe.ru вспомнили 25+ вещей из 90-х, чтобы погрузить вас в сладкую ностальгию.

1. Легенда гласит, что голубая часть стирает чернила

2. Современные дети никогда не поймут, зачем нажимать кнопку 3 раза, чтобы напечатать 1 букву

3. Карандаши с картриджами: потеряешь один из них — тебе хана

4. Главное, вместить весь плей-лист

5. Кто не вытаскивал шарик из компьютерной мышки?

6. Помните, как учитель вкатывал эту штуку в класс?

7. Вот так отцы выбирали, какую музыку слушать в дороге

8. Было время, когда эти чашки были очень крутыми!

9. Карты «Солитера» на Windows 95

10. У всех была подруга, которая плела фенечки

11. Мы собирали картофельные головы из McDonald’s

12. Это же просто символ 90-х!

13. Стрижка под Кобейна — есть. Футболка с названием группы — есть. Вельветовая рубашка — есть. Легендарный логотип Pepsi — есть

14. Кто собрал полный набор?

15. Хотелось купить непременно такую же ветровку, как в каталоге

16. Так выглядели понты в нашем детстве

17. Мы все знали толк в рукоделии

18. «В 90-е я достиг всего!»

19. Пара идеальной обуви

20. Кто помнит эти штуки?

21. «Спиннер моего детства»

22. Не нужно было отправлять свои личные данные, чтобы выиграть приз

23. Обклейся и сверкай с головы до ног

24. «Одна из самых сложных задач, которыми я занимался в жизни!»

25. Тамагочи вместо домашнего животного

26. Если вы родились в нулевые, вероятно, вам не понять эту боль

Какие еще вещи из своего детства вы вспоминаете с улыбкой?