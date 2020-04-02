25+ фото, которые поймут только дети 90-х
«Кормление» Тамагочи, коллекционирование фишек, запись плей-листов на компакт-дисках, футболки с названием любимой музыкальной группы и бисероплетение — все это знакомо каждому, кто вырос в 90-е. Глядя на современных детей, мы часто забываем, что наше детство было совершенно другим, но не менее веселым и увлекательным.
Поэтому время от времени приятно мысленно вернуться к вещам, которые навсегда связаны для нас с магией детства.
Мы в AdMe.ru вспомнили 25+ вещей из 90-х, чтобы погрузить вас в сладкую ностальгию.
1. Легенда гласит, что голубая часть стирает чернила
2. Современные дети никогда не поймут, зачем нажимать кнопку 3 раза, чтобы напечатать 1 букву
3. Карандаши с картриджами: потеряешь один из них — тебе хана
4. Главное, вместить весь плей-лист
5. Кто не вытаскивал шарик из компьютерной мышки?
6. Помните, как учитель вкатывал эту штуку в класс?
7. Вот так отцы выбирали, какую музыку слушать в дороге
8. Было время, когда эти чашки были очень крутыми!
9. Карты «Солитера» на Windows 95
10. У всех была подруга, которая плела фенечки
11. Мы собирали картофельные головы из McDonald’s
12. Это же просто символ 90-х!
13. Стрижка под Кобейна — есть. Футболка с названием группы — есть. Вельветовая рубашка — есть. Легендарный логотип Pepsi — есть
14. Кто собрал полный набор?
15. Хотелось купить непременно такую же ветровку, как в каталоге
16. Так выглядели понты в нашем детстве
17. Мы все знали толк в рукоделии
18. «В 90-е я достиг всего!»
19. Пара идеальной обуви
20. Кто помнит эти штуки?
21. «Спиннер моего детства»
22. Не нужно было отправлять свои личные данные, чтобы выиграть приз
23. Обклейся и сверкай с головы до ног
24. «Одна из самых сложных задач, которыми я занимался в жизни!»
25. Тамагочи вместо домашнего животного
26. Если вы родились в нулевые, вероятно, вам не понять эту боль
Какие еще вещи из своего детства вы вспоминаете с улыбкой?
Фото на превью Lexjiggler / reddit