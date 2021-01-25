22 вещи, которые делали все крутые девушки в начале 2000-х. А сейчас все это кажется очень странным

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Жизнь меняется с огромной скоростью, и то, что казалось пределом мечтаний девушкам в начале 2000-х, у их детей вызывает в лучшем случае снисходительную улыбку. Те же, чья молодость пришлась на миллениум, вспоминают эти годы с легкой ностальгией.

AdMe.ru воскресил в памяти тенденции, которых придерживались все юные особы на заре нашего века.

1. Красились тенями с металлическим оттенком

Без сильно пигментированных блестящих теней не обходились звезды 2000-х: Бритни Спирс, Кристина Агилера, Пэрис Хилтон и Шерон Стоун.

2. Следили за конкурсами красоты

Конкурсы красоты проводились с большим размахом, их транслировали по центральным каналам ТВ, а результаты оглашали ведущие новостей.

3. Знакомились в чатах

Первые приложения для знакомств появились в 2009 году. А в начале 2000-х общение часто происходило в чатах.

4. Пытались уложиться в ограниченное количество знаков, набирая СМС

СМС были платные, одно сообщение могло содержать 160 символом на латинице или 70 на кириллице.

5. Качали через интернет любимые песни, создавая плей-листы

Apple Music и Spotify еще не захватили рынок. Зато новые плееры позволяли каждому создать свою индивидуальную музыкальную подборку, скачивая мелодии в интернете.

6. Использовали темный карандаш со светлой помадой

Уроки визажистов на YouTube еще не были доступны, поэтому макияж молодых популярных певиц служил образцом для миллионов. Невинный оптический обман стал прародителем увеличения губ с помощью филлеров.

7. Выбирали очень блестящие аксессуары

Эпоха гламура не ограничивала количество блесток, серебра и золота: чем больше, тем лучше.

8. Считали, что пирсинг в пупке — это круто

Мода на низкую посадку брюк и юбок способствовала украшению пупка пирсингом из стразов.

9. Думали, что крутые пятничные развлечения были только в ночных клубах

Клубы переживали свой расцвет, и самые модные тусовщики объезжали несколько заведений за ночь. Считалось крутым попасть на выступление известного диджея. Жизнь молодежи крутилась вокруг тусовок, которые вызывали головную боль у их родителей.

10. Встречались с друзьями из чата

После многочасовых разговоров в чатах наиболее активные участники организовывали личные встречи и приезжали на них даже с других континентов.

11. Вешали на мобильный телефон брелоки

Мода на броские, блестящие, а иногда и немного детские аксессуары не обошла стороной и мобильные телефоны. Девушки украшали их яркими брелоками, которые даже мигали, когда поступал звонок.

12. Переписывались по ICQ

Привычных нам Viber, WhatsApp, Messenger и Telegram еще не существовало, поэтому каждый уважающий себя пользователь компьютера обзаводился ICQ.

13. Делали контрастное мелирование

Яркая мода тех лет находила отражение и в широком контрастном мелировании.

14. Думали, что носить повсюду маленьких собачек — это круто

Моду на использование маленьких собачек в качестве аксессуара ввели Пэрис Хилтон и Риз Уизерспун с очаровательным Бруизером в фильме «Блондинка в законе».

15. Не выкидывали бумажные пакеты из модных магазинов, а носили в них учебники в школу и тетради в институт

Пакеты с громкими надписями Chanel, LV, ЦУМ не выкидывались, а многократно использовались вместо сумок.

16. По 4 часа качали из интернета клип любимой группы

В 2000 году интернет-подключение происходило преимущественно через диалап (удаленный доступ, англ. dial-up — «набор номера, дозвон») с помощью модема. Скорость была невелика, и, чтобы скачать аудио- или видеофайл, требовались часы.

17. Покупали и хранили молодежные журналы

Модных инфлюенсеров из инстаграма еще не существовало, их заменяли обзоры в глянцевых журналах и выходы звезд на красную дорожку. Молодежные издания помогали даже найти друзей. Приехала в село к бабуле, от скуки решила залезть на чердак. Нашла обрывки журналов 2000–2005 годов. Так вот на последних страницах там были объявления о знакомствах от подростков! Вспомнилось, как я переписывалась с девчонками и мальчишками из других городов, мы друг другу фото отсылали и обменивались постерами кумиров. Наша социальная сеть. © Подслушано / Vk

18. Играли в тамагочи своей сестры

Игра заключалась в наблюдении за жизнью питомца от рождения до смерти.

19. Покупали и отправляли медиаоткрытки

Чтобы отослать такое послание, нужно было отправить СМС на номер продавца и проверить, принимает ли ваша модель телефона выбранную картинку.

20. Пользовались камерой для видеозвонков

Мобильные телефоны еще не были приспособлены для видеозвонков. Поэтому, чтобы разглядеть новых знакомых из чатов, приобретались камеры, которые подключали к компьютерам.

21. Делали меньше кадров, чтобы сэкономить фотопленку

Цифровые фотоаппараты еще не получили распространения, поэтому снимали на пленку. Обычно на ней было 36 кадров, которые старались беречь. Дубли делали редко, поскольку и сама пленка, и печать фотографий стоили недешево.

22. Заваривали чай с помощью френч-пресса

Девушки искали в магазинах заветный французский пресс, в котором заваривали чай дома и с удовольствием заказывали его в кафе.