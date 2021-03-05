20+ вещей, которые лучше всякой машины времени перенесут вас в детство

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Наше детство выпало на разные годы, для кого-то это ламповые 60-е, для кого-то — перестроечные 90-е. Однако, несмотря на то что мы уже выросли, у каждого из нас есть в сердце уголок детства. И некоторые вещи, которые раньше просто пылились на полках, сейчас превратились в своеобразные волшебные порталы, способные хоть на секунду возвратить нас в беззаботные времена.

Мы в AdMe.ru заметили, что некоторые вещи из нашей статьи были у многих, может быть, и у вас?

Стул для пианино был у всех, и неважно, присутствовал ли сам инструмент

Помните, что скрывается в этом чехле-тумбочке?

Главное было не сломать эти хрупкие фигурки, когда втихаря брал их из секции, чтобы поиграть

Такой набор был у каждого

Сложно объяснить современному поколению, что такой лампой лечили насморк...

Ночник, ты космос

Такие произведения искусства мог смастерить любой дядюшка или дедушка

«Разгребали чулан одной нашей пожилой родственницы, обнаружили утварь времен СССР, некоторая даже новая, за 30–40 лет не введена в эксплуатацию»

«И в отличие от многих современных „удлинителей с выключателем“ это был настоящий полноценный сетевой фильтр»

«Вот такой набор у деда был найден»

«Так выглядит одна из сторон холодильника сейчас»

«Электронный „Кобзар“ — мультитул для стола»

«Побывал давеча в музее советского быта, нашел пару пачек туалетной бумаги в листочках. Заметьте, произведено в издательстве»

«Дочь (школьница) привезла от бабушки с каникул книгу, которую начала читать, обратил внимание на год выпуска — 1958-й»

Плед из прошлого

Самый узнаваемый проигрыватель пластинок из СССР

«Панно в столовой одного из цехов на заводе. Столовая проработала до 2017 года»

Бенгальские огни 30-летней давности

«Заехал на автомойку. У них есть комната ожидания, ну там кофе, чай и вот такой музейчик»

«Такие вот интересные штуковины для рыбалки времен СССР обнаружили, разбирая вещи в гараже»

«Вчера забрала у родителей коробку с сокровищами»

Вот такой раритет, интересно, сколько ему лет?

А вы тоже представляли, что этот пылесос на самом деле ракета?

«Никогда раньше вживую не видел этого ночника, но в СССР он был чуть ли не у всех, кого я спрашивал»

«Вкус, знакомый с детства»

«Доча очень любит пить „соки-чаёки“ через трубочки, соломинки. Бабушка узнала об этом и принесла из запасов „на потом“»

«Сегодня бабушка достала из закромов набор карандашей и предложила наточить для внучки»

«Неповторимый оригинал»

Бонус: семейная история автора статьи

Этого плюшевого мишку мне подарил папа, когда мне было 5 лет, в 1970 году. Я лежала в больнице, но, увы, тогда родителям не разрешали находиться с детьми в палате, и мне было очень страшно. Поздно вечером медсестра передала зареванной мне моего будущего лучшего друга. Оказывается, папа всеми правдами и неправдами смог передать мне игрушку, я обняла мишку и сразу спокойно уснула. Потом дома я лечила своего друга, делала ему уколы из настоящего шприца. Мишка был переполнен водой-«лекарством», но мужественно и молча терпел мою «заботу». Папы, к сожалению, уже нет рядом, а Мишка 50 лет согревает меня теплыми воспоминаниями.