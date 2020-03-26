20+ теплых фотографий, которые хранят память о детстве каждого из нас

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Периодически натыкаясь на свои старые фотографии из семейного архива, на ум приходят строчки из небезызвестной песни: «Детство, детство, ты куда бежишь?» Взрослая жизнь, казавшаяся нам такой недосягаемой и далекой, наступила очень быстро и закрутила нас в водовороте забот и быта.

AdMe.ru решил немного отвлечь своих читателей от насущного и предаться теплым воспоминаниям. Мы надеемся, что эти снимки, щедро приправленные порцией душевности, хоть на миг перенесут вас в то беззаботное время.

«Ты открываешь глаза, тебе 11... И все впереди. И взрослая жизнь так далеко, и о проблемах даже не знаешь»

«На этом полароидном снимке прекрасно все: ковер на стене, Барби в руках и ультрамодные спортивные костюмы»

Глядя на эту фотографию, непроизвольно начинают течь слюни, а живот предательски урчит. Вкус и запах детсадовской еды, уверены, помнит каждый

«Я один из тех счастливчиков, кто еще застал детские туристические секции, причем бесплатные! Мне повезло»

«Одноклассница скидывает фото из детского сада. Я — королева стиля»

«В гостях у бабушки»

«Люблю поесть. Папа, наверное, сильно хохотал, когда фотографировал. Мне лет 5, как всегда, красотка!»

«1 сентября папа забыл белые колготки, поэтому я на фото не так прекрасна, как могла бы быть»

«Эх, посидеть бы сейчас на печке, косточки погреть!»

Детский летний лагерь — это первая самостоятельность, веселые вожатые, вечерние дискотеки и много новых друзей

«Мне жизненно необходимо, чтобы комиссар Рекс принес мне булочку, пожалуйста, лишь это излечит мою истерзанную холодом душу»

«Круто было у бабули в деревне вечером»

Фотографии из детского сада как отдельный вид искусства

«Собрать ягоды в пакетик, а потом все их съесть по дороге»

Первая поездка на юг

«Лихие 2000-е. Я и братишка»

Колготки, носки, шерстяная кофта, валенки, шапка, варежки на резинке, шуба из Чебурашки и ремень. Не то что передвигаться, дышать было невозможно

«Мой последний звонок в школе, 2002 год»

Торт «Рыжик» на день рождения

Тематические фотосессии в яслях. Такие снимки есть в каждом семейном альбоме

«Школьное чаепитие. Было круто! Участвовали?»

Фотография с любимым питомцем — must-have того времени. «1993 год. Я и мой малыш Эйбел Черчиль»

Подъезд. Как много в этом слове для сердца русского слилось!

Зимние забавы запомнились нам красными щеками, вставшими колом варежками и маминым криком через форточку: «Бегом домой, обед готов»

Пускай детство останется в нашей памяти именно таким: вкусным, сочным, теплым и беззаботным

А какие воспоминания нахлынули на вас? Поделитесь с нами самыми яркими из них.