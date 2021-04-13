20+ наивных примет из нашего детства, над которыми смеется нынешнее поколение (А мы в глубине души еще верим)

Если верно ответить на вопрос «с какой стороны выпала ресничка», то можно загадывать желание. Главное, никому не говорить какое, а то не сбудется.

Спастись от ссоры, которая обязательно случится из-за перевернутой солонки, можно было, если перекинуть щепотку рассыпанной специи через плечо.

Ни в коем случае не разрешалось перешагивать через лежащего друга. Он же после этого мог не вырасти!

Если кто-то отдавил тебе ногу, нужно было срочно наступить в ответ. Иначе не миновать ссоры. Правда, иногда такая игра в «наступашки» затягивалась и обе стороны уже не помнили, кто именно начал первым и кому полагается остановиться.

Друзья старались не обходить столб или дерево с разных сторон, чтобы не разругаться и не расстаться врагами. Но если такая неприятность все-таки случалась, надо было быстро поздороваться.

Случайно столкнуться лбами тоже считалось плохой приметой — оба человека могли заболеть. Чтобы этого не произошло, приходилось осторожно стукаться головами еще раз.