20+ наивных примет из нашего детства, над которыми смеется нынешнее поколение (А мы в глубине души еще верим)
Давным-давно, когда деревья были большими, а мы совсем маленькими, мир казался каким-то непостижимым местом. Но мы точно знали, как с ним «договориться»: у нас существовала целая система примет и «волшебных» слов, которая помогала нам исполнить все желания и заодно не нахватать двоек в школе. Самое интересное, что многие из нас до сих пор по привычке пересчитывают цифры на троллейбусном билетике — а вдруг он окажется «счастливым». Как говорится, мелочь, а приятно.
Мы в AdMe.ru даже особо не ломали голову, чтобы вспомнить главные поверья нашего детства. Оказывается, мы отлично помним, как спастись от осы и почему друзьям нельзя обходить столб с разных сторон.
-
Если верно ответить на вопрос «с какой стороны выпала ресничка», то можно загадывать желание. Главное, никому не говорить какое, а то не сбудется.
-
Спастись от ссоры, которая обязательно случится из-за перевернутой солонки, можно было, если перекинуть щепотку рассыпанной специи через плечо.
-
Ни в коем случае не разрешалось перешагивать через лежащего друга. Он же после этого мог не вырасти!
-
Если кто-то отдавил тебе ногу, нужно было срочно наступить в ответ. Иначе не миновать ссоры. Правда, иногда такая игра в «наступашки» затягивалась и обе стороны уже не помнили, кто именно начал первым и кому полагается остановиться.
-
Друзья старались не обходить столб или дерево с разных сторон, чтобы не разругаться и не расстаться врагами. Но если такая неприятность все-таки случалась, надо было быстро поздороваться.
-
Случайно столкнуться лбами тоже считалось плохой приметой — оба человека могли заболеть. Чтобы этого не произошло, приходилось осторожно стукаться головами еще раз.
-
От приставучей осы или пчелы отлично помогали слова «соль-вода». При этом было нельзя бежать и размахивать руками (кстати, в этом точно есть смысл). Полагалось замереть на месте и твердить «заклинание», пока вредное насекомое не улетит.
-
Чтобы остаться друзьями на всю жизнь и больше никогда не ссориться, надо было сцепиться мизинцами и произнести: «Мирись, мирись и больше не дерись».
-
Надеть наизнанку брюки или кофту — значило нарваться на серьезный конфликт, вплоть до драки. Но можно было спастись, если вовремя снять этот предмет гардероба, бросить его на пол и потоптаться по нему (главное, чтобы мама не увидела).
-
В автобусах и троллейбусах периодически попадались «счастливые билетики», у которых сумма первых 3 цифр 6-значного номера была равна сумме 3 последних. Такую бумажку полагалось непременно съесть и в процессе загадать желание.
-
Спасти от плохой оценки друга, который идет на контрольную, можно было только одним образом: посильнее ругать его за глаза, пока тот решает сложные задачки.
-
Если ты случайно оказался между тезками, нужно было срочно загадывать желание. Для закрепления результата советовали еще 3 раза повернуться вокруг себя — тогда уж точно все сбудется.
-
Ни в коем случае нельзя было глотать арбузные семечки. Они же могут прорасти внутри!
-
После правильно проведенного ритуала можно было вызвать страшную Пиковую даму или сердитого гномика. Правда, что потом делать с пришедшим на зов полтергейстом, так никто и не узнал, потому что в какой-то момент все обычно начинали визжать и убегали.
-
Совпавшие стрелки на механических часах или одинаковые цифры на электронном будильнике — к везению. Главное было не подгадывать, а обнаружить 10:10 или 12:12 совершенно случайно.
-
Если смотреть в окно и «поймать в горсть» определенное количество автомобилей красного или белого цвета, то загаданное желание обязательно сбудется.
-
Случайно обнаруженную на одежде нитку надо было начать наматывать на палец и одновременно проговаривать алфавит. На какой букве закончится нитка, с такой и будет начинаться имя будущего поклонника. Интересно, кому-то удавалось добраться хотя бы до буквы «м» или всем больше Александры и Дмитрии попадались?
-
Узнать, какой мальчик о тебе думает, можно было еще одним способом: остаться на ночь в гостях и перед сном произнести фразу: «Сплю на новом месте — приснись жених невесте».
-
Когда проходишь или проезжаешь на автобусе под железнодорожным мостом и как раз в этот момент сверху стучит колесами поезд, надо загадать желание.
-
Свечки на праздничном торте полагалось задуть с одного раза. Если получилось, значит, все желания исполнятся.
-
Когда учитель выбирает по журналу, кто же пойдет к доске, нужно крепко держаться за пуговицу. Тогда точно не спросят.
-
Если в тарелке случайно оказался лавровый лист, нужно было откусить от него кусочек, чтобы привлечь удачу.
-
Из той же серии и поверье про цветок сирени с 5 лепестками. Везунчики, которым удавалось его найти, загадывали желание и съедали это природное чудо. Кстати, здесь существовал лайфхак: можно было отыскать старый куст, на котором нередко оказывались сросшиеся между собой цветы. Там, бывало, и 8-лепестковые сюрпризы обнаруживались. Вот это везение!
Интересно, мы перечислили все основные детские поверья? Или у вас во дворе еще о чем-то рассказывали?