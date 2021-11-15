20+ фотографий знаменитостей, на которых они обычные дети и до славы им еще далеко

У каждого человека, когда он взрослеет, меняются и внешность, и характер. И если делать какие-то прогнозы относительно темперамента ребенка в будущем еще можно, то каким он станет внешне — знать точно никак нельзя. Это зависит от образа жизни, который он будет вести, модных тенденций и многих других факторов.