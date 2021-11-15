20+ фотографий знаменитостей, на которых они обычные дети и до славы им еще далеко
У каждого человека, когда он взрослеет, меняются и внешность, и характер. И если делать какие-то прогнозы относительно темперамента ребенка в будущем еще можно, то каким он станет внешне — знать точно никак нельзя. Это зависит от образа жизни, который он будет вести, модных тенденций и многих других факторов.
Мы в AdMe.ru завороженно несколько часов всматривались в детские фотографии знаменитостей, узнавая на них будущих звезд.
Принцесса Диана
Риз Уизерспун
Пинк
Ленни Кравиц
Кейт Хадсон
Кейт Бекинсейл
Джек Блэк
Джеймс Ван Дер Бик
Маим Бялик
Джозеф Гордон-Левитт
Мелисса Ройч
Хизер Грэм
Джулия Стайлз
Мэнди Мур
Том Эллис
Аманда Сейфрид
Николь Кидман
Дженнифер Гарнер
Мэйси Уильямс
Селин Дион
Гвен Стефани
Элизабет Бэнкс
Жизель Бюндхен
Кого из знаменитостей легче всего узнать по фотографии из детства?
Фото на превью nicolekidman / Instagram, PA Images / PA Images / Getty Images
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