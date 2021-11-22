20+ фото знаменитостей, которые лишний раз напомнят о том, как быстро летит время

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Чтобы перенестись на десятки лет назад, необязательно обладать машиной времени. Достаточно просто включить давно знакомый фильм, с которым у вас связаны различные воспоминания, или нарваться в сети на старые фото звезд, чьими образами мы все когда-то восхищались.

Мы в AdMe.ru нередко пересматриваем такие фотографии, чтобы поностальгировать. И порой так погружаемся в прошлое, что вернуться получается лишь после того, как у нас закончатся все слезы.

На данном фото Мадонну не так-то просто узнать. Выступление на Таймс-сквер в 1987 году

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне весело проводят время в Каннах, 1990 год

А в 1996 году Арни побывал на открытии ресторана Planet Hollywood в Москве

В начале 90-х вместе с этой компанией мы пытались понять, что же случилось с Лорой Палмер в сериале «Твин Пикс»

Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро в далеком 1993 году и в наши дни

Совсем юные Ди Каприо и Джонни Депп на съемках фильма «Что гложет Гилберта Грейпа?» в том же 1993-м

Вот таким архивным снимком поделилась со своими фанатами Бритни Спирс. Год неизвестен, но выглядит эта парочка чудно

Джулия Робертс и Лора Сан Джакомо на улицах Лос-Анджелеса во время съемок фильма «Красотка», 1990 год

А вот и прекрасная Сигурни Уивер в компании Билла Мюррея, далекий 1984 год

Киану Ривз и Алекс Уинтер на идентичных фото с разницей в 31 год: 1989-й и 2020-й соответственно

Малышка Дрю Бэрримор со своим крестным отцом Стивеном Спилбергом, 80-е годы

Незабываемая парочка из сериала «Секретные материалы», 1993 год

Суровые ребята. Мел Гибсон и Роберт Дауни — младший в хите 1990 года — боевике «Эйр Америка»

А это стиляга Роберт Дауни — младший в 1994 году

Вот еще один длинноволосый красавчик. Брэд Питт на церемонии вручения премии «Оскар» в 1992 году с милой спутницей в лице Джульетт Льюис

А здесь Питт уже со своей бывшей женой Дженнифер Энистон в 2000 году

30-летняя Мерил Стрип со статуэткой «Оскар», полученной в 1979 году за лучшую женскую роль в фильме «Крамер против Крамера»

Наш любимый охотник на крокодилов Стив Ирвин со своей женой Терри и новорожденным кенгуренком, 2002 год

Совсем молодая Моника Беллуччи и дизайнер Валентино Гаравани, начало 90-х

А здесь итальянская красотка запечатлена в компании бывшего мужа Венсана Касселя на премьере фильма «Братство волка», 2001 год

И еще одно яркое фото Моники Беллуччи. На сей раз с Каннского кинофестиваля, проводившегося несколькими годами ранее — в 1997-м

Шон Коннери в 1999 году оставляет следы на «Аллее славы» перед Китайским театром TCL

Неожиданное трио в лице Вуди Аллена, Сары Джессики Паркер и Питера Фалька, 1997 год

Детектив Коломбо в стильном свитере на премьере фильма «Иштар» вместе с красавицей-женой, 1987 год

26-летний Робин Уильямс готовится к съемкам сериала «Морк и Минди», 1977 год