19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

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Наверняка многие из вас помнят, что такое «Башорг», или «Цитатник Рунета». Сайт веселил нас на скучных парах, был причиной бессонных ночей, а шкварки оттуда становились крылатыми. Сейчас сайт живет под названием bash.im и по-прежнему пополняется.

Мы в AdMe.ru здорово повеселились, пока составляли подборку, и спешим освежить вашу память этими крутыми цитатами.

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А вы помните свою любимую цитату с «Башорга»? Или, может быть, вы сами активно пополняли этот ресурс?