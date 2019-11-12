19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

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Наверняка многие из вас помнят, что такое «Башорг», или «Цитатник Рунета». Сайт веселил нас на скучных парах, был причиной бессонных ночей, а шкварки оттуда становились крылатыми. Сейчас сайт живет под названием bash.im и по-прежнему пополняется.

Мы в AdMe.ru здорово повеселились, пока составляли подборку, и спешим освежить вашу память этими крутыми цитатами.

1.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

2.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

3.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

4.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

5.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

6.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

7.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

8.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

9.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

10.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

11.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

12.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

13.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

14.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

15.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

16.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

17.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

18.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

19.

© bash.im  

19 любимых цитат с «Башорга», над которыми мы смеялись как сумасшедшие

А вы помните свою любимую цитату с «Башорга»? Или, может быть, вы сами активно пополняли этот ресурс?

Фото на превью bash.im

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