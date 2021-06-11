17 фото из 90-х, от одного взгляда на которые у вас в голове заиграет «Ветер с моря дул»
Жить прошлым не классно. Но если не жить, а так, просто иногда повспоминать — это другое дело. Особенно когда разбираешь какой-нибудь шкаф, а там альбом с фотографиями — напечатанными, которые потрогать можно. Или дискеты, или игрушки из «киндеров», которые в детстве собирались с азартом.
Сегодня мы в AdMe.ru разделили ностальгические моменты с пользователями сети, которые нашли раритеты у себя на антресолях.
«Батина кожанка из 90-х и содержимое ее карманов»
«Мне больше всего нравились в киндер-сюрпризе вот эти крокодилы»
«А помните, как у „МегаФона“ был символ в виде зеленого Соника?»
«Увидел вот такой привет из детства. После „Микки-Мауса“ долгое время читал „Тома и Джерри“. Пусть там и повторы, и другой издатель, но все равно приятно было увидеть»
«Нашел у подруги в шкафу. Клад 90-х для девчонок»
«Посетил Суздальский четверговый рынок и будто вернулся в 90-е»
Мечта детства
Диск с саундтреками к фильму «Аферисты» 1998 года и древний CD-плеер
«Нашел у своей девушки прикольный ништяк из фильмов 90-х про американских детективов и специальных агентов. Maglite. Она не знала, как этим пользоваться »
Maglite — бренд ручных и карманных фонарей. На фото миниатюрный фонарик — один из товаров компании.
«Cтоловка с видом на рынок. Чувствую себя парнем из 90-х, который держит точку»
«Поп-ит моего детства. А также печатная машинка, клавиатура и еще много-много другого»
«Гулял сегодня по барахолке и вдруг вижу его. Агрегат родом из детства. Зелененький. С выпуклым маленьким экраном»
«Увидел в продаже блок Turbo, не удержался»
«Старый проигрыватель для кассет и блокбастер, который стоило вернуть года так 23 назад»
«Пожалуйста, не забудьте перемотать на начало».
«Решил оформить холодильник как в детстве»
«Уже и не вспомню, откуда они, мои ли или брата, так как мне уже 30 лет. Но сама находка погрузила в детство»
«Что-то искал в подвале родителей, когда эта волна ностальгии захлестнула меня»
Вечно можно делать 3 вещи: смотреть на огонь, на воду и ностальгировать. А какие вещи вас моментально переносят в прошлое?
Фото на превью sorvjonkov / Twitter
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