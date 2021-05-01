16 историй об отложенном счастье, которые действуют как пинок на тех, кто боится жить

Я моряк. Поначалу были контракты на 6–8 месяцев, теперь на 28 дней. Вроде и зарплата более чем приличная, есть семья, да и мне меньше 30 лет... Но эта жизнь похожа на жизнь геймера. У тебя есть игра, в которой у тебя дом, машина, деньги и тому подобное. А по факту ты спишь в каюте на застиранной простыне и ничего этого не видишь. © Подслушано / Vk

Знакомому чуть больше 40. Его мать всю жизнь торговала вещами то из Турции, то из Сирии. Всегда жаловалась что денег не хватает, и в одежде никудышной ходила. На всем экономила. Как-то раз у знакомого на обед был борщ, так та говорит, что уже месяца 2 мяса не ела. Бывало, что сам он помогал ей. И тут матери не стало. И выяснилось, что у нее: 2 квартиры в Краснодаре, 1 квартира в Сочи, 2 квартиры в Москве, 2 гаража в Краснодаре. В одной квартире был склад техники: телевизоры, микроволновки, пылесосы. В другой нашли золота на пару миллионов. Сам знакомый жил средне, квартиру в долг брал. Теперь, говорит, с одной стороны, обидно, что не помогала, а с другой — что и для себя так и не пожила. © Kubanoyd / Pikabu