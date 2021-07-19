16 фотодоказательств того, что даже наши звезды не могли устоять перед безумной модой нулевых

Некоторые старые фотографии мы смотрим, покатываясь от смеха. Например, снимки из нулевых и следующего за ними десятилетия. Туфли с немыслимо длинными носами, лак для волос с блестками, буйство красок, брови-ниточки и нещадный автозагар. Некоторые тогдашние тренды сейчас кажутся довольно вульгарными и безвкусными. Но в те годы это было круто.

Мы в AdMe.ru пролистали фото, сделанные в 2000–2010-х, и вспомнили, как наши звезды надевали все лучшее сразу, продвигали безумные тренды и даже сами их задавали.

«Блестящая» Ольга Орлова гордо носила тренд тех лет — брови-ниточки. Чем тоньше, тем лучше

Вера Брежнева облачалась в невероятно облегающие наряды. Многие девчонки хотели быть похожими на нее

Группа REFLEX полюбила тренд на прозрачную одежду. На фото один из самых скромных нарядов как «рефлексных» девушек, так и многих других певиц тех годов

Юлия Волкова из «Тату» была загорелой и зимой, и летом. Спасибо не солнцу, а автозагару

Стиль Алсу был довольно интеллигентным. Но модные тогда сережки-кольца и плотный слой автозагара не обошли стороной и эту певицу

«Стрелки» и тренды шли рука об руку. Больше открытых пупов, еще больше

Иногда кажется, что Катя Лель все нулевые (и не только) проходила в модных тогда остроносых сапогах

Ева Польна быстро подметила модный хит своего времени — тонкие длинные шарфы

Наташа Королева могла бы быть участницей группы «Блестящие». Ее любви к стразам и блесткам позавидовали бы многие модники

Андрей Григорьев-Апполонов, скорее всего, знал, что такие кепи были популярны в нулевых. Певец носил этот головной убор и в следующем десятилетии

Ох уж эти ремни из нулевых. Массивная металлическая пряжка была в моде не только у девушек. Парни из «Отпетых мошенников» подтвердят

Нижнее белье стремилось больше не быть нижним, а лямки бюстгальтеров модно было выставлять напоказ. Маша Малиновская так и делала

Сколько трендов из нулевых вы видите на фото Ирины Салтыковой? Мы насчитали 3: брови-ниточки, заколки-«крабики», массивные бусы

Шура, меха, стразы. 3 слова, которые лучше всего описывают эпатаж того времени

Наши звезды активно заимствовали зарубежные тренды. Дмитрий Нагиев, помимо стильных очков и браслетов, носил и модный в нулевых жилет

Главное, чтобы было ярко, остальное не так уж и важно. Николай Басков и Анна Семенович это правило усвоили хорошо