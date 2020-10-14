16 бьюти-хитростей от наших мам, которые даже при минимуме возможностей оставались отчаянными модницами
Несмотря на то что еще несколько десятков лет назад с косметическими средствами было довольно туго, наши бабушки и мамы всегда находили выход из положения. Буквально из ничего они могли создать модный образ, который очаровывал всех без исключения.
Мы в AdMe.ru решили изучить, какие же средства были в арсенале красавиц тех лет и помогали им выглядеть на все сто.
- Все модницы пользовались легендарной тушью «Ленинградская», или, как ее называли в народе, «плевалкой». Для достижения эффекта кукольных ресниц их припудривали между слоями туши и разделяли иголкой. Кстати, эта тушь постоянно осыпалась, а если женщина попадала под дождь, то вовсе размывалась. Видимо, поэтому многие предпочитали красить глаза прямо на рабочем месте, как показано в «Служебном романе».
- Для дополнительного объема ресниц использовали зубной порошок, ну а для их подкрутки самые отчаянные прибегали к помощи горячего ножа и ложки.
- Прическа «Бабетта» — писк моды 1960–70-х гг. Она стала популярной после выхода фильма «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Основа этой прически — валик сзади и частично на макушке. Для того чтобы соорудить этот самый валик, обладательницы негустой шевелюры подкладывали пустую консервную банку и прикрывали ее волосами. Ну а для фиксации вместо лака для волос, который было трудно достать, использовали мебельный лак, разбавленный одеколоном.
- В те годы вазелин был практически в каждой косметичке. Им смазывали ресницы и веки, чтобы тушь и тени не осыпались. Использовался он и для приготовления масок. Так, например, смешав его с соком алоэ, получали маску для предотвращения старения, а вазелин с соком лимона использовался для отбеливания пигментных пятен, в том числе и веснушек. Многие обмазывали вазелином уже накрашенные губы для придания им блеска.
- Первая компактная пудра появилась в нашей стране в начале 1960-х гг. Ну а до этого для того, чтобы добиться ровного цвета лица, девушки пользовались тальком или зубным порошком.
- «Балет» был единственным тональным кремом, однако он был выпущен лишь в 1981 году, до этого девушкам приходилось всячески выкручиваться. Частенько для маскировки проблемной кожи использовали смесь пудры с детским кремом.
- Смешивая пищевую соду с мужским кремом для бритья, девушки получали первоклассный пилинг.
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Не было и широкого выбора румян. Часто женщины в качестве румян использовали губную помаду, которую растушевывали с помощью пальцев. В ходу были и цветные карандаши — ими усиленно разрисовывали обычную бумагу и проводили по скулам. До этого румянами был жгучий перец, которым натирали щеки, а также сок свеклы и моркови.
- Одним из лучших бальзамов для волос на протяжении многих лет оставался кефир. Некоторые предпочитали использовать в качестве кондиционера уксус.
- Для получения красивых локонов использовали паяльник. Его нагревали до средней температуры, выключали и наматывали на него пряди.
- Если у девушки тех времен загрязнились волосы, а ей некогда было их помыть, то ее палочкой-выручалочкой был детский тальк. Им посыпали волосы, расчесывали, и они были свежими как после мытья.
- Крем-краски для волос появились в стране лишь в 1970-х. Если девушки хотели получить такой цвет волос, как у Натальи Варлей, то использовали синие чернила, ну а тем, кто хотел сделать цвет шевелюры как у Натальи Кустинской, на помощь приходила перекись водорода.
- Собираясь на дискотеку, наши мамы готовили особую блестящую посыпку на веки. Они брали елочные игрушки с блестящей поверхностью и соскабливали блестящий слой. На веки наносили немного крема и посыпали их этими самыми блестками.
- Тогда не было такого обилия цветного лака, как сегодня. Цветов было только два — красный и розовый, а также прозрачный. Часто девушки приобретали прозрачный лак и добавляли в него всякие красящие вещества, мелко нарезанный елочный дождик и много чего еще.
- Вместо контурного карандаша для губ красавицы использовали подогретый карандаш «Юный художник».
- Для того чтобы собрать остатки губной помады из тюбика, использовали спички. Некоторые предпочитали собирать остатки нескольких помад, переплавлять их на водяной бане и сливать в баночку, получая при этом уникальный оттенок помады.
Может быть, и вы можете поделиться бьюти-лайфхаками давно ушедших времен?