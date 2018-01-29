15 фото, доказывающих, что не существует ничего неподвластного времени

Время — одна из вещей, которая идет вроде бы незаметно, но с его течением все вокруг очень стремительно меняется, будь то человек, животное или вещь. Все в нашем мире зависит от времени, и так хочется понять, почему же, когда нужно, чтобы оно шло медленнее, оно бежит со скоростью света, а когда хочется побыстрее — оно тянется без конца.

Сегодня AdMe.ru делится с вами подборкой фотографий, которые показывают, как же время меняет нас и то, что нас окружает.

3 года и 6 000 рабочих часов

Гигантская секвойя возрастом около 2 700 лет

13 лет спустя

Щетка 30-летней давности

Грязь, копившаяся годами

Восстановленный дом 100 лет спустя

Одна и та же женщина спустя годы

Как быстро идет время

16 лет спустя он купил такую же машину, что и его отец

Шварценеггер играет в шахматы со своим другом

«Небольшие» изменения

Отмытый стул из набора, сделанного еще дедушкой

Камень, который образовывался в организме человека годами

Множество покрасок спустя

Люди, верящие приметам, обходили рядом не 1 день

Фото на превью ayostepht/reddit

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