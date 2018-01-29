15 фото, доказывающих, что не существует ничего неподвластного времени

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Время — одна из вещей, которая идет вроде бы незаметно, но с его течением все вокруг очень стремительно меняется, будь то человек, животное или вещь. Все в нашем мире зависит от времени, и так хочется понять, почему же, когда нужно, чтобы оно шло медленнее, оно бежит со скоростью света, а когда хочется побыстрее — оно тянется без конца.

Сегодня AdMe.ru делится с вами подборкой фотографий, которые показывают, как же время меняет нас и то, что нас окружает.