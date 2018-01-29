15 фото, доказывающих, что не существует ничего неподвластного времени
Время — одна из вещей, которая идет вроде бы незаметно, но с его течением все вокруг очень стремительно меняется, будь то человек, животное или вещь. Все в нашем мире зависит от времени, и так хочется понять, почему же, когда нужно, чтобы оно шло медленнее, оно бежит со скоростью света, а когда хочется побыстрее — оно тянется без конца.
Сегодня AdMe.ru делится с вами подборкой фотографий, которые показывают, как же время меняет нас и то, что нас окружает.
3 года и 6 000 рабочих часов
Гигантская секвойя возрастом около 2 700 лет
13 лет спустя
Щетка 30-летней давности
Грязь, копившаяся годами
Восстановленный дом 100 лет спустя
Одна и та же женщина спустя годы
Как быстро идет время
16 лет спустя он купил такую же машину, что и его отец
Шварценеггер играет в шахматы со своим другом
«Небольшие» изменения
Отмытый стул из набора, сделанного еще дедушкой
Камень, который образовывался в организме человека годами
Множество покрасок спустя
Люди, верящие приметам, обходили рядом не 1 день
Фото на превью ayostepht/reddit