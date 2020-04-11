14 странных вещей из СССР, которые сейчас вгоняют в ступор
Мудрость наших бабушек и дедушек, большая часть жизни которых прошла в Советском Союзе, давно перекочевала в народный фольклор. Знаменитый пакет с пакетами и почти суеверное отношение к хлебу стали своего рода традициями. Мы вспоминаем о них с улыбкой и нередко сами им следуем.
Тем не менее многие приемы уже вышли из обихода. Мы в AdMe.ru вспомнили старые лайфхаки, которыми пользовались советские хозяйки. Сейчас они вызывают лишь приятную ностальгию, а тогда казались верхом житейской смекалки.
1. Использовали газеты в бытовых целях
Стопки старых газет бережно хранились почти в каждой советской семье. Их использовали для мытья окон, изготовления стаканчиков для рассады и сушки обуви. Наконец, стелили на лавочку, чтобы не испачкать брюки.
2. Хранили лук в чулках
Чтобы уберечь лук от гниения, наши бабушки закладывали его в старые чулки и подвешивали на кухне. Благодаря такому приему создавалась оптимальная воздушная среда и температура. Как результат — лук дольше хранился, а старые чулки получали вторую жизнь.
3. Стирали и сушили полиэтиленовые пакеты
В СССР повторно использовали вещи задолго до того, как это стали делать экоактивисты. Бывшие в употреблении пакеты стирали и находили им новое применение.
4. Делали леденцы в ложках
Если формочки для леденцов было «не достать», наши смекалистые бабушки использовали обыкновенные чайные ложки.
5. «Доковыривали» помаду из тюбика спичкой
У рачительной советской домохозяйки на счету был каждый грамм декоративной косметики. Если помада заканчивалась и ею невозможно было накраситься из тюбика, в ход шли спички. Ими выковыривали остатки и сразу наносили на губы.
6. Продевали винные пробки в крышки
Нехитрый лайфхак позволял снимать крышку с кастрюли без прихватки и уберечь от ожога горячей посудой не одно поколение домохозяек.
7. Штопали носки
И опять наши бабушки шли впереди экоактивистов. Если вещь порвалась, ее ни в коем случае не выкидывали. Напротив, зашивали или штопали, а потом использовали снова.
8. Штопали чулки волосами
Обычные нитки подходили для штопки носков, штанов и другой одежды из плотной ткани. На чулках они выделялись и смотрелись непрезентабельно. В таких случаях предприимчивые женщины использовали собственные волосы — они тоньше ниток и по фактуре больше походят на капрон.
9. Выращивали чайный гриб
C чайным грибом наши бабушки тоже сработали на опережение тренда. Это сейчас напиток из него продается втридорога под названием «комбуча», а тогда он в избытке был у всех, кто увлекался здоровым образом жизни.
10. Варили сгущенку
Сейчас вареную сгущенку без труда можно найти в супермаркете, а тогда хозяйки готовили ее сами. За процессом требовалось пристальное наблюдение. Ведь банки при варке иногда взрывались и «украшали» коричневой массой стены кухни.
11. Кипятили белье
Кипячение в Советском Союзе считалось надежным способом отбеливания, выведения пятен и дезинфекции белья. Из большой кастрюли его доставали длинными деревянными щипцами. Ими же помешивали «блюдо» в процессе.
12. Заклеивали окна лентой
Из щелей в старых советских окнах нередко дуло зимой. Тогда хозяйки затыкали их ватой, а поверх клеили специальную белую ленту. Нетронутой оставалась только форточка, чтобы проветривать помещение. Летом при ежегодной генеральной уборке бумагу торжественно сдирали перед мытьем окон.
13. Делали шторы из скрепок и фантиков
Любительницы рукоделия использовали фантики из-под конфет для изготовления простых межкомнатных шторок. При движении они создавали легкий щелкающий звук.
14. Собирали обмылки
Нетрудно догадаться, что в Советском Союзе вещи выбрасывали только в крайнем случае. Коснулось правило и такого простого предмета, как мыло. Оставшиеся кусочки, которые называли обмылками, собирали в отдельную емкость. Часть сушили и использовали как портновский мелок, часть разводили и готовили жидкое мыло.
А какие приемы и лайфхаки времен СССР помните вы?