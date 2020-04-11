14 странных вещей из СССР, которые сейчас вгоняют в ступор

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Мудрость наших бабушек и дедушек, большая часть жизни которых прошла в Советском Союзе, давно перекочевала в народный фольклор. Знаменитый пакет с пакетами и почти суеверное отношение к хлебу стали своего рода традициями. Мы вспоминаем о них с улыбкой и нередко сами им следуем.

Тем не менее многие приемы уже вышли из обихода. Мы в AdMe.ru вспомнили старые лайфхаки, которыми пользовались советские хозяйки. Сейчас они вызывают лишь приятную ностальгию, а тогда казались верхом житейской смекалки.

1. Использовали газеты в бытовых целях

Стопки старых газет бережно хранились почти в каждой советской семье. Их использовали для мытья окон, изготовления стаканчиков для рассады и сушки обуви. Наконец, стелили на лавочку, чтобы не испачкать брюки.

2. Хранили лук в чулках

Чтобы уберечь лук от гниения, наши бабушки закладывали его в старые чулки и подвешивали на кухне. Благодаря такому приему создавалась оптимальная воздушная среда и температура. Как результат — лук дольше хранился, а старые чулки получали вторую жизнь.

3. Стирали и сушили полиэтиленовые пакеты

В СССР повторно использовали вещи задолго до того, как это стали делать экоактивисты. Бывшие в употреблении пакеты стирали и находили им новое применение.

4. Делали леденцы в ложках

Если формочки для леденцов было «не достать», наши смекалистые бабушки использовали обыкновенные чайные ложки.

5. «Доковыривали» помаду из тюбика спичкой

У рачительной советской домохозяйки на счету был каждый грамм декоративной косметики. Если помада заканчивалась и ею невозможно было накраситься из тюбика, в ход шли спички. Ими выковыривали остатки и сразу наносили на губы.

6. Продевали винные пробки в крышки

Нехитрый лайфхак позволял снимать крышку с кастрюли без прихватки и уберечь от ожога горячей посудой не одно поколение домохозяек.

7. Штопали носки

И опять наши бабушки шли впереди экоактивистов. Если вещь порвалась, ее ни в коем случае не выкидывали. Напротив, зашивали или штопали, а потом использовали снова.

8. Штопали чулки волосами

Обычные нитки подходили для штопки носков, штанов и другой одежды из плотной ткани. На чулках они выделялись и смотрелись непрезентабельно. В таких случаях предприимчивые женщины использовали собственные волосы — они тоньше ниток и по фактуре больше походят на капрон.

9. Выращивали чайный гриб

C чайным грибом наши бабушки тоже сработали на опережение тренда. Это сейчас напиток из него продается втридорога под названием «комбуча», а тогда он в избытке был у всех, кто увлекался здоровым образом жизни.

10. Варили сгущенку

Сейчас вареную сгущенку без труда можно найти в супермаркете, а тогда хозяйки готовили ее сами. За процессом требовалось пристальное наблюдение. Ведь банки при варке иногда взрывались и «украшали» коричневой массой стены кухни.

11. Кипятили белье

Кипячение в Советском Союзе считалось надежным способом отбеливания, выведения пятен и дезинфекции белья. Из большой кастрюли его доставали длинными деревянными щипцами. Ими же помешивали «блюдо» в процессе.

12. Заклеивали окна лентой

Из щелей в старых советских окнах нередко дуло зимой. Тогда хозяйки затыкали их ватой, а поверх клеили специальную белую ленту. Нетронутой оставалась только форточка, чтобы проветривать помещение. Летом при ежегодной генеральной уборке бумагу торжественно сдирали перед мытьем окон.

13. Делали шторы из скрепок и фантиков

Любительницы рукоделия использовали фантики из-под конфет для изготовления простых межкомнатных шторок. При движении они создавали легкий щелкающий звук.

14. Собирали обмылки

Нетрудно догадаться, что в Советском Союзе вещи выбрасывали только в крайнем случае. Коснулось правило и такого простого предмета, как мыло. Оставшиеся кусочки, которые называли обмылками, собирали в отдельную емкость. Часть сушили и использовали как портновский мелок, часть разводили и готовили жидкое мыло.