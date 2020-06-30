12 сладких радостей из нашего детства, о которых не знают наши дети. А зря

У каждого из нас своя история и воспоминания. Но есть то, что всех нас объединяет: это сладости нашего детства. Помните то чувство, когда до ужаса хочется чего-то вкусненького? Естественно, имелось в виду сладкое. И несмотря на то, что время было не особенно изобильное, мы всегда находили десерты, при виде которых наши детские сердца начинали биться быстрее.

Мы в AdMe.ru недавно вспоминали детство и то чувство, когда собираешься есть бутерброд с вареньем и ощущаешь себя так, будто перед тобой на тарелке лежит как минимум тирамису. И нам захотелось собрать всю сладость нашего детства и напомнить, как же было хорошо и вкусно.

Молочный коктейль

Даже в небольших городках было хотя бы одно кафе, где делали молочный коктейль. Бесконечно вкусный, воздушный, с пузырьками на поверхности, он оставлял белые усы на верхней губе и казался напитком богов. Стоил коктейль 11 копеек, и позволить себе такую роскошь мог не каждый ребенок. Но небольшие очереди из жаждущих вкусить его все равно регулярно собирались.

Бутерброд с маслом и сахаром

В детстве мы не ждали милостей от природы и создавали их себе сами. За неимением пирожных и тортов в ход шли простые и доступные продукты: хлеб, масло, сахар. Холодное сливочное масло или маргарин крошились, но ждать, когда немного подтает, не было сил — мы вдавливали эти кусочки пальцами в хлеб, ведь важно, чтобы масло не отвалилось от хлеба, когда переворачиваешь его и макаешь в сахар. Пять минут мучений — и десерт готов. Зубы впиваются в мягкий хлеб, и сахар победно скрипит на зубах. Кстати, попробовала во взрослом возрасте — оказывается, теперь тоже вкусно.

Бутерброд из печенья

Просто и со вкусом — печенье какое-никакое, а в каждом доме имелось, масло или маргарин тоже обычно присутствовали. Раз-два — и мини-торт готов (кстати, этим лакомством не брезгуют и современные дети).

Шоколадное масло

Шоколадное масло появилось в СССР в 1960-х годах. Правда, настоящего масла в нем было немного, но дети его обожали. Идешь домой со школы, знаешь, что у тебя там еще маленький кусочек остался, на один бутерброд хватит, — и на душе сразу теплеет.

Песочное кольцо с орехами

Кто-то покупал их в хлебном возле бабушкиного дома, другие — в булочной возле школы, некоторые — в уличных лотках местной кулинарии. Везде можно было встретить счастливого ребенка, который самозабвенно выгрызал сначала орешки с колечка, а потом с не меньшим энтузиазмом съедал и само кольцо. Этот десерт — настоящий символ детства для детей 1980-х.

Домашний шоколад

С шоколадками в СССР не всегда было легко. Их покупали по случаю и делили на всю семью. Но кого могли удовлетворить несчастные 8-10 кубиков из советской соевой шоколадки? Поэтому мы научились делать шоколад сами: пара чайных ложек какао, 8–10 ложек сахара, несколько капель молока, маленький кусочек масла на сковородку — и вуаля! Божественный десерт готов! Густой, тягучий и самое главное — вожделенно сладкий и очень шоколадный. Одна беда была — не застывал.

Жареные макароны с сахаром

Детям, которые регулярно наслаждаются конфетами, пирожными, мороженым, мишками Барни и сладкими батончиками из мюсли, трудно понять это блюдо. Однако мы в 8–9 лет, самостоятельно возвращаясь в пустой дом (родители были на работе), с удовольствием жарили себе рожки на сковородке и щедро посыпали их сахаром. Они становились чуть твердыми и даже слегка хрустящими. Что еще нужно усталому трудяге, честно отсидевшему все 6 уроков?

Гематоген

Многие из нас любили этот своеобразный заменитель шоколада, который считался весьма полезным — своего рода энергетический батончик для детей. Тем более что внешне он был похож на шоколадку. Вкус, конечно, специфический, но сахар в составе неплохо выручал, и мы всегда были рады угоститься таким десертом.

Сочники

Эти пирожки из песочного теста со сладким творогом внутри по популярности были сразу после кольца с орехами. Внутренний голос в трудных ситуациях подсказывал: нет кольца — съешь сочник. И он никогда не подводил.

Витаминки

Это был M&M 80-х. Иногда их давали в садике или в школе, а бывало, что и родители радовали. Было ужасно приятно рассасывать их: сначала они были сладкими, потом становились кислыми, а под конец немного горьковатыми. Правда, на кислом этапе ревит начинали просто жевать — мало у кого хватало выдержки рассосать до конца. Да и зачем? Все самое вкусное ведь было в начале.

Пастила

Это сейчас пастила позиционируется как полезный фруктовый десерт из всевозможных ягод. А тогда ее делали в основном из яблок: бабушка долго варила джем, который затем тонким слоем намазывала на огромную доску или поднос и выставляла на солнце, чтобы это непривлекательное коричневое пятно, вкусно пахнущее яблоками, хорошенько просохло. И через день-два можно было тихонько оторвать засохший уже краешек, чтобы долго жевать его как жвачку.

Холосас

Вообще-то сироп из плодов шиповника, или холосас, был предназначен для лечебных целей. Обычно небольшую его часть разводили в воде и выпивали. Но так как он был сладким и автоматически приравнивался к чему-то очень вкусному, то дети любили хлебать его ложками просто так и, как они любят это делать, сверх меры.