12 напитков родом из СССР, которые напомнят о детстве и юности

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Мы приходим в супермаркеты и видим длинные стеллажи с разнообразными напитками — выбирай не хочу! И часто нам действительно не хочется. По-другому обстояли дела во времена СССР. Тогда не было такого изобилия напитков, но каждый из них мы пили с удовольствием.

На нас в AdMe.ru накатило, и мы ностальгируем по временам детства и юности, когда деревья были громадными, а напитки — особенно вкусными.

1. Чай в стаканах

Напитки в граненых стаканах подавали в школьных и рабочих столовых. Чай был очень сладкий, иногда с легким цитрусовым привкусом из-за апельсиновых корок, которые в него добавляли.

2. Разливной кофейный напиток

А еще в столовых подавали так называемый кофейный напиток, или «кофе с молоком». Правда, от кофе там, кроме названия, оставалось немного. Наливали это чудо прямо из ведра или бидона. И, признаться честно, мало кому данный напиток был по душе. Но когда мы изредка натыкаемся на «кофе из бидона» в XXI веке, многие из нас пьют его уже более охотно. К слову, такой «кофе» — фишка знаменитой пышечной на Большой Конюшенной в Санкт-Петербурге.

3. Газировка из автомата

Первый автомат с газированной водой изобрели в СССР аж в 1932 году. Автоматы были разные: красные, синие, серые... Обычно их устанавливали по несколько штук в ряд, потому что каждый автомат был рассчитан лишь на пару видов напитков. Возле этих автоматов всегда толпились люди, особенно в теплое время года.

4. Компот из сухофруктов

Считалось, что такой компот полезен для пищеварения и содержит множество витаминов. Так что советские дети помнят его еще с детсадовских времен.

5. Лимонад

В бутылке с этикеткой «Лимонад» детей и взрослых ждал желтый газированный напиток, обычно с лимонным вкусом.

6. Крем-сода

А вот крем-сода обычно была светло-желтого оттенка, со сладковатым привкусом. Такой напиток, когда-то созданный на основе содовой воды, здорово освежал.

7. «Буратино»

Знаменитый напиток со сказочным героем на этикетке любили все советские дети. Этот лимонад золотистого цвета имел характерный кисло-сладкий вкус. Продавался в стеклянных бутылках, а в буфетах его отпускали и на розлив.

8. Квас

Бочки-прицепы с квасом летом стояли во всех жилых районах, возле заводов и магазинов. Дородная продавщица наливала квас в стаканы и бокалы с ручкой. И конечно же, люди приходили туда со своими бидонами и банками, чтобы запастись напитком впрок.

9. Кисель

Не все в детстве были фанатами теплого тягучего напитка. А вот сухой кисель в брикете — совсем другое дело! Пока родители не видели, мы самозабвенно грызли это лакомство.

10. Молоко в треугольных пакетах

Молоко в необычной упаковке-пирамидке выдавалось детям в школе и детском саду к полднику. К нему часто предлагались незатейливые печеньки.

11. Сок на розлив

В магазинах всегда можно было пропустить стаканчик любимого сока. В специальном отделе стояли перевернутые конусы с краниками, куда сливали напиток из банки. А рядом стоял стакан с солью и чайной ложкой — для томатного сока.

12. Сидр

Сидр — слабоалкогольный напиток на основе яблочного сока. Многие помнят серию «Ну, погоди!», где в кадре появляется бутылка с этим напитком. Открывать его всегда было страшно: можно было улететь, как тот самый Волк.

А у вас какой напиток был самым любимым? Расскажите в комментариях.