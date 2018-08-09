Животные тоже болеют раком. Ученые рассказали, как это может повлиять на наше питание

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Факт, что у животных, которых мы едим, тоже может быть рак, настолько очевиден, что, кажется, о нем никто особо не задумывается. А вот в Швейцарии на лотках с мясом присутствуют наклейки с информацией об этом. Вопрос только в том, зачем: чтобы предостеречь о биологической опасности, или же это хитрый ход со стороны вегетарианцев?

Мы в AdMe.ru, честно говоря, почувствовали себя не очень комфортно, когда это осознали. Предлагаем вам вместе с нами разобраться, есть ли опасность в раковых опухолях, которые мы ненароком можем съесть.

Раковые клетки не токсичны

Отличие раковой клетки от обычной состоит в нарушении генома. У нее отключены механизмы апоптоза (клеточной гибели) и старения. Кроме того, она может бесконтрольно делиться и жить вне своей ткани. То есть, к примеру, клетка раковой опухоли могла оторваться в мышечной ткани и по лимфатической системе переместиться в лимфоузел. Другие клетки такими способностями не обладают. Если бы раковые клетки были токсичны, их было бы гораздо проще обнаруживать еще на стадии их появления. Но, к сожалению, это не так: раковая клетка абсолютно такая же нетоксичная, как и обычная.

Опухоль не сможет закрепиться в чужом организме

Во-первых, большинство людей, прежде чем употреблять мясо в пищу, подвергают его термической обработке. При нагревании клетки умирают, в том числе и раковые. Кроме того, даже если мясо по какой-то причине попало в желудок в первозданном виде, у него нет шансов выжить в желудочном соке. Оно буквально растворится вместе с той самой пресловутой раковой опухолью. Третий аргумент заключается в том, что клетки не попадают из желудочно-кишечного тракта в кровь: это невозможно.

Наш иммунитет не так просто обмануть

Представим себе невозможное: раковая клетка смогла закрепиться на стенке пищевода и, каким-то чудом уцелев от влияния слюны и слизи, по кровотоку попала в мозг. В этом случае в игру вступит иммунитет, который крайне остро реагирует на что-либо чужеродное в организме. Даже при пересадке органов иммунитет специально подавляют, чтобы организм не начал отторгать донорский орган. То есть, если раковая клетка прошла через все круги пищеварительной и кровеносной систем и попала в мозг, ее ждет неминуемая гибель.