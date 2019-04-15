Женщина изобрела новый вид пластика, который разлагается в воде, и это то, что было так нужно Мировому океану

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Проблема загрязнения планеты пластиком назревала десятилетиями, и поиск путей ее решения стал первоочередной задачей. Миллионы тонн пластика ежегодно производятся по всему миру, и половина из них — одноразовые предметы, которые впоследствии наносят вред природе в течение сотен лет. Шэрон Барак (Sharon Barak), инженер-химик из Израиля, нашла способ сократить период распада пластика с нескольких веков до пары минут.

Мы в AdMe.ru были рады узнать, что у человечества теперь есть революционный способ борьбы с пластиковым загрязнением, и вот как это работает.

Шэрон Барак покинула компанию по производству пластика, в которой работала, чтобы помочь миру бороться с загрязнением

Мы все используем пластиковые предметы в быту и теперь едва ли можем представить, как без них обойтись. Однако обычный пластик не является экологически чистым и при выбрасывании может оставаться в природе десятилетиями и даже столетиями, создавая угрозу как для животных, так и для людей. По мнению экспертов, среднее время разложения составляет 50 лет для пластиковых стаканчиков, 200 лет для соломинок и 450 лет для пластиковых бутылок. Инженер-химик Шэрон Барак поставила перед собой задачу создать такой продукт, который бы ощущался, выглядел и использовался как пластик, но при этом растворялся в воде, не причиняя вреда природе. И она добилась своего.

Заменитель пластика, изобретенный Шэрон, используется как обычный пластик, но при этом растворяется в воде за считанные минуты

Шэрон и ее команда провели много времени, смешивая множество различных компонентов, пока наконец не нашли правильную формулу. «Псевдопластик», изобретенный Шэрон, состоит из 100%-но экологически чистых материалов, которые легко растворяются в воде и становятся частью природы. Этот продукт настолько безопасен и натурален, что его можно даже выпить, растворив в воде. Если пакет, изготовленный из этого материала, случайно попадет в океан, он станет его частью всего за несколько минут, не создавая угрозы для морских животных, в отличие от обычного пластикового пакета.

Кроме того, это новое изобретение не нуждается в сложном процессе переработки. Когда вы использовали пластиковый предмет и он вам больше не нужен, его можно спокойно смыть. На веб-сайте команды говорится, что само производство «псевдопластика» не так уж и сложно: обычное оборудование для изготовления пластиковых пакетов может быть приспособлено для производства этого инновационного продукта, спасающего океан.

Теперь Шэрон и ее команда разрабатывают свой стартап для более чистого и безопасного будущего

Шэрон видит огромный потенциал в своей биоразлагаемой разработке. Ее можно использовать для упаковки пищевых продуктов, изготовления бутылок и любых других целей, для которых используется обычный пластик. Шэрон и ее команда прилагают все усилия, чтобы представить свое изобретение миру, и они верят, что массовое производство экологичного «псевдопластика» сделает жизнь на Земле лучше.

Что вы думаете об амбициозном проекте Шэрон? Может, вам известны другие подобные новости? Расскажите нам об этом!