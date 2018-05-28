9 распространенных привычек, которые мы считаем безобидными. А зря

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Менять привычки не только можно, но и нужно — об этом говорят исследования, проведенные Вероникой Ирвин из Орегонского университета. Некоторые привычки настолько вошли в нашу жизнь, что мы воспринимаем их как должное. Ведь что может быть плохого в использовании солнцезащитного крема или сжигании благовоний? Но, как показывают недавние исследования, есть несколько «полезных» привычек, которые могут навредить.

Мы в AdMe.ru выяснили, от каких привычек стоит отказаться уже сейчас.

1. Наносить чрезмерное количество солнцезащитного крема

Все знают, что надо пользоваться солнцезащитным кремом, когда вы находитесь на улице. Такая привычка помогает избежать рака кожи и ее преждевременного старения. Но при нанесении крема главное не переборщить. Недостаток солнечного света и витамина D может привести к появлению других форм рака, например поджелудочной железы. Исследования профессора эпидемиологии Анны-Луизы Понсонби (Anne-Louise Ponsonby) и ее коллег из Австралийского национального университета показали, что дефицит витамина D и чрезмерная защита от солнца могут стать причиной появления рассеянного склероза . Защищайте себя от прямых солнечных лучей, но не переусердствуйте. Принимайте решения на основе ваших личных рисков для здоровья.

2. Отказываться от жиров

Слишком много жира в рационе может привести к сердечным заболеваниям и проблемам с весом. Но отказываться полностью от полезных жиров не стоит. Они позволяют организму усваивать витамины из пищи. Употребляйте здоровые жиры в пределах нормы — от 44 до 78 граммов ежедневно в зависимости от ваших личных предпочтений и обстоятельств.

3. Есть слишком много овощей

Овощи являются неотъемлемой частью любого рациона здорового сбалансированного питания. Однако если вы едите более 7 порций овощей и 4 порций фруктов каждый день в течение длительного времени, то есть вероятность навредить своему организму. Чтобы получить максимум пользы, ешьте сезонные овощи и отдавайте предпочтение сырым, а не термически обработанным овощам. Регулируйте количество порций: 4–5 в день будет достаточно.

4. Чистить яблоки от кожуры

Все полезные вещества в овощах и фруктах не всегда находятся внутри продуктов. Практически 100 % яблочного кверцетина (антиоксиданта, поддерживающего здоровье сердца) находится в кожуре. Потребление неочищенных яблок эффективно для профилактики хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Главное не забывать мыть продукты перед их употреблением, иначе можно подхватить инфекцию.

5. Использовать громкий будильник

Всегда есть вероятность проспать, не услышав тихий звонок будильника, поэтому многие ставят его на максимальную громкость. Из-за резкого шума повышается кровяное давление и ускоряется частота сердечных сокращений. Человек особенно уязвим в ранние часы, когда тело находится в расслабленном состоянии. Звонкий сигнал может повлиять на здоровье и вызвать стресс у организма, повышая уровень кортизола. Если такое пробуждение происходит на протяжении нескольких дней, недель или месяцев, то стресс может принять хронический характер.

6. Часто проверять электронную почту

Доктор Ричард Маккиннон (Richard MacKinnon) из Британского психологического общества установил, что электронная почта является не только ценным инструментом коммуникации, но также она может стать источником стресса и разочарования для многих из нас. В результате падает производительность, снижается уровень благополучия. Несмотря на то что исследователи пытаются сформировать единые правила пользования почтой, чтобы минимизировать негативное влияние, очевидно, что советы не могут быть одинаково подходящими для всех. Но есть несколько рекомендаций, которые помогут снизить риски: не проверять почту рано утром или поздно вечером;

сначала работать, потом проверять почту (если, конечно, это не является важной частью рабочего процесса);

отключить push-уведомления о входящих письмах.

7. Сжигать благовония

Сжигание благовоний положительно влияет на центральную нервную систему , помогает расслабиться и снять стресс. Однако проведенные в Южно-китайском технологическом университете исследования показали, что сжигание благовоний каждый день в течение нескольких часов может стать причиной развития рака легких, лейкемии и опухоли головного мозга . Дым ладана считается мутагенным. Он содержит химические вещества, которые потенциально могут изменить генетический материал, такой как ДНК . Если все же хочется создать расслабляющую атмосферу, используйте небольшое количество благовоний и не забудьте затем проветрить комнату.

8. Злоупотреблять энергетическими напитками

Энергетические напитки помогают взбодриться и повышают работоспособность. Но пить их в больших количествах и часто не рекомендуется. Результаты исследований Дэвида Гранта (David Grant) из Тихоокеанского университета свидетельствуют о том, что некоторые энергетики могут увеличить риск аномального сердечного ритма при употреблении их в больших объемах. В исследовании участвовали добровольцы в возрасте от 18 до 40 лет. Испытуемые пили либо 2 банки энергетика, либо напиток плацебо 1 раз в день в течение 3 недель. Никто не знал, какой напиток получает. В результате у первой группы наблюдалось повышенное давление и увеличение частоты сердцебиения, в то время как у других добровольцев не было выявлено отклонений.

9. Пить болеутоляющие

Болеутоляющее действительно способно помочь тем, кто испытывает сильные боли. Однако проведенные в Университете штата Огайо исследования показывают, что помимо снятия болевых ощущений болеутоляющие могут притуплять радостные эмоции. В рамках исследования одни испытуемые приняли обезболивающее, другие — плацебо идентичного вида. Затем участники рассмотрели 40 фотографий — от крайне неприятных (недоедающие дети) до очень милых (дети, играющие с кошками). После просмотра каждой фотографии добровольцам было предложено оценить, насколько позитивной или негативной она была. Результаты показали, что участники, принимавшие болеутоляющие, оценили все фотографии ниже, чем те, кто принимал плацебо. Другими словами, эмоциональное восприятие действительности было искажено.

Какие из этих привычек не чужды вам? Делитесь в комментариях.