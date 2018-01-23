Как изменится мир к 2099 году по мнению футуролога, чьи прогнозы сбываются в 86 % случаев
Если кто-то порой задумывается, как скоро роботы станут для нас такой же привычной вещью в доме, как холодильник, то Рэй Курцвейл не гадает, а называет год — 2027. Почему он в этом так уверен? Рэй Курцвейл — изобретатель, футуролог, писатель и технический директор Google в области машинного обучения и обработки естественного языка. Он известен своими научными технологическими прогнозами, часть из которых уже сбылась. Например, он предсказал распад СССР, победу компьютера в шахматной партии с лучшим шахматистом мира, появление электронных помощников вроде Siri и «Алисы», систем виртуальной и дополненной реальности.
AdMe.ru решил сгруппировать прогнозы футуролога на XXI век: кажется, нас всех ждет нечто грандиозное. Быть может, скоро кадры из фантастического кино станут реальностью?
Во многие вещи сейчас сложно поверить, но Рэй Курцвейл редко ошибается. В октябре 2010 года он выпустил отчет, где проанализировал, как сбылись предсказания, описанные в 3 его книгах (1990, 1999 и 2005 годов). Из 147 прогнозов 115 были полностью верны, 12 — в целом верны, 17 — верны отчасти и лишь 3 оказались ошибочны. Таким образом, уровень точности футуролога составляет целых 86 %.
2019 год
- Человечество победит болезни, которые убивают 95 % людей в развитых странах.
- Процессы, лежащие в основе старения, будут значительно замедлены и обращены вспять.
2020 год
- Компьютеры продолжат уменьшаться и начнут терять свою привычную форму, например, их станут вшивать в одежду.
- Появится новое Мировое правительство над всем человечеством.
- С начала этого 10-летия будут постепенно появляться «человеческие тела 2.0», в основе которых — нанотехнологические системы.
- Рекламные компании будут передавать индивидуальную аудиорекламу каждому человеку, слышать которую сможет только он.
2025 год
- Военные беспилотники и автомобили будут на 100 % контролироваться компьютером.
- Дебют перспективной нанотехнологии, что поможет полностью понять работу человеческого мозга.
2027 год
- Станет возможным точное компьютерное моделирование всех частей человеческого мозга.
- К концу 10-летия будет создан искусственный интеллект, сопоставимый с человеческим.
2029 год
- Искусственный интеллект пройдет тест Тьюринга, что подтвердит у него наличие способности мыслить как человек.
- К концу 10-летия виртуальная реальность будет такого высокого качества, что ее будет невозможно отличить от настоящей реальности.
- Наномашины будут широко использоваться в медицине.
- Производство на основе нанотехнологий будет так широко внедрено, что радикально изменит экономику.
- Наноботы смогут проникать в клетки, чтобы «кормить» их и устранять отходы — устареет привычное потребление еды.
2030-е годы
- Станет возможна «загрузка разума»: люди смогут жить в интернете, проецируя свои тела куда и когда хотят в настоящей или виртуальной реальности.
- Исчезнет оборудование для погружения в виртуальную реальность: наномашины будут вживлены в мозг, взаимодействуя напрямую с клетками мозга.
- Наномашины в мозге людей позволят значительно улучшить когнитивные и сенсорные возможности, а также память.
- Люди смогут «телепатически» связываться друг с другом через беспроводные сети.
- Станет возможным изменение воспоминаний и личности человека.
- Появление «человеческих тел 3.0», которые не будут иметь определенной телесной формы. Внешний вид будет меняться по желанию.
2040-е годы
- Небиологический интеллект в миллиарды раз превысит возможности биологического.
- Люди будут проводить большую часть времени в виртуальной реальности. «Матрица» — пример подобных развитых виртуальных миров.
- Будут широко распространены самоорганизующиеся нанороботы, способные в связке образовывать любые предметы.
2045 год
- Кибернетически усовершенствованные и «загруженные» люди к этому моменту будут обычным делом.
- На $ 1 000 можно будет купить компьютер, в миллиарды раз более «умный», чем все люди вместе.
- Наступление технологической сингулярности: искусственный интеллект превзойдет человека как самая умная и способная форма жизни на Земле.
- Сингулярность навсегда изменит ход человеческой истории.
- Истребление человечества машинами маловероятно, т. к. не будет существовать особых различий между человеком и машиной.
2045–2099 годы
- Земля превратится в один большой, гигантский компьютер.
- Люди, пожелавшие в большей степени сохранить свое естественное состояние, будут жить в специальных заповедниках.
- Человечество более не будет ограничено скоростью света.
- Искусственный интеллект продвинется за пределы Земли, расширит свое влияние сначала на Солнечную систему, затем на другие галактики.
- Звезды, планеты, метеоры будут превращены в структурированную материю, способную поддерживать жизнь.
- К 2099 году машины смогут строить компьютеры размером с планеты.
Звучит невероятно, правда? Тем временем кто-то еще в 2016-м ставил руку на зарядку. Поделитесь своим впечатлением от прогнозов известного футуролога в комментариях.
Фото на превью aannggeellll/Twitter
Иллюстратор Mariya Zavolokina специально для AdMe.ru