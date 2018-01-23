Как изменится мир к 2099 году по мнению футуролога, чьи прогнозы сбываются в 86 % случаев

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Если кто-то порой задумывается, как скоро роботы станут для нас такой же привычной вещью в доме, как холодильник, то Рэй Курцвейл не гадает, а называет год — 2027. Почему он в этом так уверен? Рэй Курцвейл — изобретатель, футуролог, писатель и технический директор Google в области машинного обучения и обработки естественного языка. Он известен своими научными технологическими прогнозами, часть из которых уже сбылась. Например, он предсказал распад СССР, победу компьютера в шахматной партии с лучшим шахматистом мира, появление электронных помощников вроде Siri и «Алисы», систем виртуальной и дополненной реальности.

AdMe.ru решил сгруппировать прогнозы футуролога на XXI век: кажется, нас всех ждет нечто грандиозное. Быть может, скоро кадры из фантастического кино станут реальностью?