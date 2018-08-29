Сколько жира должно быть в здоровом организме

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Парадокс, но красота и так модная сейчас «сухость» тела вовсе не означают его здоровье. Стройняшка с кубиками на прессе может быть полностью вымотана бесконечными тренировками и озлоблена на весь мир от постоянного недоедания. Вдобавок к этому у таких красавиц часто нарушен женский цикл, а состояние волос и кожи оставляет желать лучшего. Медики и профессиональные фитнес-тренеры в один голос говорят, что все эти неприятности связаны с патологическим желанием избавиться от жировой прослойки.

AdMe.ru стало интересно, сколько же жира нужно сохранить в организме, чтобы и выглядеть красиво, и проблем со здоровьем не заработать.

Подкожный и висцеральный: где находится и зачем нужен

В нашем организме существуют 2 типа жира: подкожный и висцеральный. Первый накапливается рядом с кожными покровами, поэтому его излишки можно увидеть невооруженным глазом — это ненавистные складочки на боках и «ушки» на бедрах. Зато именно подкожная жировая клетчатка отвечает за женскую привлекательность — плавные изгибы тела, эластичность и упругость кожи. Висцеральный жир покрывает внутренние органы, защищая их от внешних воздействий. Это своеобразная подушка безопасности нашего организма.

Как рассчитать уровень полезного жира

Измерить уровень подкожного жира можно практически в любом фитнес-клубе с помощью калипера. Это небольшой, похожий на щипцы прибор, который захватывает складочки на руках, животе и спине. По их толщине можно сделать вывод о количестве жира в организме (расчет проводится по специальным формулам, прилагаемых в инструкции к калиперу). Чтобы узнать, в норме ли у вас уровень висцерального жира, никакие приборы не понадобятся. Достаточно всего лишь измерить объем талии: в норме ее окружность у женщин не должна быть больше 90 см. Более высокие показатели и нарушение пропорций тела — прямое свидетельство излишков висцерального жира.

Физиологически комфортный процент жира

Попытка согнать побольше килограммов изматывающими тренировками, конечно, может сделать вас похожей на «мисс бикини». Но даже опытные бодибилдеры советуют прислушиваться к своему организму и сохранять комфортный ему уровень жира. Для каждого человека этот процент индивидуален — он зависит от природной комплекции, возраста и состояния здоровья. Дело в том, что при низком проценте подкожного жира организм переходит в режим выживания. Естественно, ему будет не до размножения, поэтому в это время могут пропасть менструации. Догадаться, что ваше тело не выдерживает гонки за похудением, можно заранее: менструальный цикл с каждым разом будет становиться все длиннее. Одновременно начнутся проблемы с кожей и волосами, а также произойдет замедление метаболизма (который мы, по идее, и пытаемся разогнать тренировками). Чемпионка мира по выступлению в фитнес-бикини Татьяна Прокофьева отмечает, что 8–12 % жира в женском организме — это минимум, необходимый для выживания, 12–17 % — показатели спортсменов, 18–25 % — так называемый фитнес-уровень. Нормальным показателем для женщины, которая не занимается спортом на профессиональном уровне и не ставит себе задачу стать чемпионкой мира в бикини, является 25–29 % жира от общей массы тела.

Психологически комфортный процент жира

Добиться желаемых объемов в талии — это еще половина дела. Важно понимать, как вы будете поддерживать форму. Если вы готовы навсегда перейти на такой режим питания и тренировок, то все отлично. В противном случае вес скоро вернется. Фитнес-тренеры советуют здраво оценить свои возможности и даже несколько снизить амбиции относительно собственного тела. Ведь в нашей повседневной жизни вероятность того, что вы будете ежедневно ограничивать себя в питании и уделять как минимум час на жиросжигающую тренировку, стремится к минимуму. То после работы шевелиться не хочется, то бабушка вкусный тортик приготовит... Поэтому психологически комфортным называют процент жира, для сохранения которого не приходится сходить с ума от кардиоупражнений и ненавистного салата из огурцов и трески. Тем более что у каждой из нас свое ощущение «красивости»: кому-то нравится быть фитоняшкой, а кому-то — аппетитной пышкой.

Сушка тела — экстремальный способ для редких случаев

Важно помнить, что идеальное «подсушенное» тело, которое бодибилдеры демонстрируют на соревнованиях, — это пиковая форма, которую нереально поддерживать постоянно. Спортсмены специально готовятся к таким соревнованиям. Увлечение сушкой тела может привести к недостатку не только подкожной жировой клетчатки (проблемы с волосами и кожей, нарушение менструального цикла). При нехватке висцерального жира часто возникает необратимая анорексия, а также опущение селезенки, почек и кишечника. Повышается риск возникновения гипертонии и диабета, ухудшается память и появляются головные боли. Людям, в организме которых слишком мало висцерального жира, запрещены физические активности. Занятия фитнесом могут вызвать у них выпадение или смещение внутренних органов.

Жир, который помогает похудеть

А вы знали, что нашем организме есть клетки, которые отвечают за похудение? Это так называемый бурый жир, помогающий ускорить метаболизм, повысить затраты энергии и вернуть нормальную массу тела. Кстати, больше всего такого жира у новорожденных — примерно 5 % от массы тела (в первые месяцы жизни эта прослойка помогает им поддерживать нормальную температуру). Своим цветом бурый жир обязан большому числу клеточных энергетических центров — митохондрий. С помощью особого белка UCP1 они сжигают жирные кислоты, превращая их в тепло. Причем сперва расходуются триглицериды в самом буром жире, а когда их запас подходит к концу, начинают таять запасы белой жировой прослойки. Бурый жир можно активировать тренировками. Важно только не добавлять лишних белых жировых клеток с помощью неправильного питания.

Боремся с вредным жиром: советы фитнес-тренеров

Одной из лучших жиросжигающих тренировок (да-да, когда бурый жир начинает растапливать белый) называют высокоинтенсивную интервальную нагрузку. Проще говоря, это бег с перерывом на ходьбу, занятия на велотренажере и степпере. Желательно добавлять к ним низкоинтенсивную продолжительную работу типа ходьбы по дорожке. В комплексе с тренировками, конечно, идет правильное питание. Для начала надо рассчитать необходимую суточную калорийность рациона: для этого просто умножьте свой вес на 30. В дальнейшем вам потребуется соблюдать несколько принципов: принимать кислоты омега-3 (или есть достаточно рыбы), которые улучшают жировой обмен и регулируют уровень холестерина и гормонов в крови;

пить в сутки необходимое количество воды;

есть меньше, но чаще, чтобы не ощущать голода;

увеличить в рационе объем продуктов, содержащих витамин С;

ограничить употребление быстрых углеводов и жиров, добавить сложные углеводы (каши, сухофрукты и пр.);

чаще употреблять белковые продукты: мясное филе, яйца, рыбу, орехи и бобовые;

как минимум 90 % из употребляемых продуктов должны быть приготовлены правильным способом: тушение, варка на пару.

Вот как, оказывается, все сложно в нашем организме. А вы как думаете, стоит бросить все силы на борьбу с лишним жиром или ваше отражение в зеркале, как всегда, идеально?