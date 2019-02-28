По словам ученых, 84 % вегетарианцев снова начинают есть мясо. И на это есть 12 причин

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Вегетарианство и веганство — это не только определенная диета, но и стиль жизни. Его выбирают по ряду социальных, экологических и этических причин. Но сможет ли человек, который на протяжении как минимум 18 лет был мясоедом, навсегда перейти на растительную диету? Британские ученые провели исследование, в ходе которого было обнаружено, что 84 % вегетарианцев и веганов вернулись к потреблению мяса. И у них есть на то несколько весомых причин.

Мы в AdMe.ru тщательно изучили эти причины не только с моральной точки зрения, но и с учетом физических особенностей человека.

1. Планирование рациона заранее

Если вы привыкли к перекусам, а про обед и ужин порой совершенно забываете, тогда вегетарианство точно не для вас. Ваш рацион не может состоять из одного батончика Snickers и небольшого количества отварной брокколи, он должен быть тщательно распланирован, а продукты заранее заготовлены. А прежде чем идти в ресторан, вам придется тщательно изучить меню и состав блюд.

2. Дефицит витаминов

Кроме белка и железа в вегетарианском питании не хватает витаминов и микроэлементов, в числе которых В12, D, а также кальций и медь. Их недостаток сопровождается такими симптомами: В12: онемение конечностей, головные боли и депрессии. Его основным источником являются морепродукты (креветки, лосось, сардины) и мясо (говядина, баранина, телячья печень).

онемение конечностей, головные боли и депрессии. Его основным источником являются морепродукты (креветки, лосось, сардины) и мясо (говядина, баранина, телячья печень). D: общая слабость, боль в костях, частые инфекции. Этим витамином богаты свежие молочные продукты, сыр, йогурт, яйца. Поэтому вам просто необходимы эти элементы в виде таблеток и добавок к основному питанию.

3. Дефицит цинка

Дефицит цинка — одно из самых опасных явлений для организма человека, которое чаще встречается у строгих веганов. Если вы заметили сильное выпадение волос, постоянную нервозность, нарушения координации, а ранки на коже стали заживать намного дольше, стоит обратиться к врачу. Хотя многие растения и содержат необходимые микроэлементы, которые вступают в реакцию с цинком, они все же тормозят процесс его усвоения. При переваривании продуктов животного происхождения, например мяса, цинк усваивается намного легче и быстрее.

4. Синдром раздраженного кишечника

Если вы все же решили стать вегетарианцем или веганом, предварительно необходимо проконсультироваться с гастроэнтерологом. Рацион, полностью состоящий из растительной пищи, обогащенной клетчаткой овощей, фруктов и заменителями молока, может спровоцировать синдром раздраженного кишечника. Это было научно подтверждено в одном из исследований 2017 года. Исходя из этого, людям, которые решились на такое питание, необходимо уменьшить объемы употребления фруктового сока и есть больше продуктов с низким содержанием углеводов, например картофеля и овса.

5. Аллергия на сою

Соя является одним из основных источников протеина в веганских и вегетарианских блюдах. Порядка 12 % населения страдают от аллергии на сою и сопутствующие продукты. Она содержится в таких продуктах, как тофу и темпе, а также может присутствовать в ореховых маслах, десертах и ​​приправах. По данным Verywell Health, ее можно обнаружить в овощных бульонах быстрого приготовления, протеиновых батончиках и некоторых замороженных продуктах. Такая аллергия может сильно ограничить выбор еды.

6. Аллергия на орехи

Крем из кешью, арахисовое масло, миндальное молоко и ореховые сыры — это лишь несколько заманчивых вариантов для веганов, которые хотят добавить в свой рацион полезный жир и приятный аромат. Но если у вас аллергия на орехи, то это может стать препятствием на пути к полноценному веганскому питанию. Проявляется заболевание покраснением кожи с сопутствующим зудом, тошнотой, рвотой, а может даже вызвать анафилактический шок с летальным исходом. Так как орехи часто используются в качестве источника белка в веганских блюдах и десертах (например, в веганском шоколаде вполне может оказаться миндальное молоко), очень важно предупреждать о своей аллергии, посещая рестораны или находясь в гостях.

7. Животные компоненты там, где вы их меньше всего ожидаете найти

Люди, соблюдающие растительную диету, должны быть уверены, что получают все необходимые им витамины и избегают продуктов животного происхождения, которые могут скрываться в самых неожиданных местах. Журнал Eluxe сообщил, что некоторые вегетарианские продукты питания могут содержать небольшое количество продуктов животного происхождения. Среди них магазинный апельсиновый сок (некоторые производители добавляют туда омега-3 жирные кислоты, полученные из рыбьего жира и рыбьего желатина), соусы (например, вустерский — его производят на основе рыбы), жевательная резинка и даже инжир. В этом плоде содержится животный белок, который остается в результате расщепления особым ферментом — фицином — мертвых ос. Насекомые откладывают яйца в инжире, причем некоторые из особей не успевают покинуть плод до его созревания и там умирают.

8. Нехватка железа у беременных и кормящих женщин

Еще одна проблема, затрагивающая большинство вегетарианцев, — дефицит железа. Дело в том, что, как бы ни был богат им растительный продукт, усваивается оно плохо, поскольку имеет иную, менее доступную, чем в животных продуктах, форму. Особенно дефицит железа опасен для беременных, кормящих или планирующих беременность женщин, а также для женщин с обильными менструациями. К примеру, у беременных такой недостаток может спровоцировать преждевременные роды и маленький вес ребенка.

9. У домашних питомцев свой рацион, у вас — свой

Если вы избрали путь вегетарианца, то ни в коем случае не делайте этого с собакой и другими домашними питомцами, которые по своей природе хищники (особенно это касается кошек) или всеядные. А даже если и получилось перевести вашего питомца на вегетарианское питание и вы уверены, что оно им доставляет удовольствие, то при возможности выбора между растительной пищей и продуктами животного происхождения они, скорее всего, выберут второе.

10. Вынужденный отказ от некоторых лекарств, а также лука и чеснока

Большинство лекарств содержат компоненты животного происхождения, поэтому строгим веганам от них придется отказаться. В процессе перехода на иное питание в кишечнике вегетарианца появляются бактерии-сапрофиты, которые перерабатывают клетчатку и дают те же самые незаменимые животные аминокислоты, а лекарственными препаратами их можно уничтожить. Что касается «природных антибиотиков» — лука и чеснока, то они губительно влияют на микрофлору кишечника. Поэтому людям с растительным типом питания стоит воздержаться от использования подобных продуктов и тщательно следить за микрофлорой кишечника.

11. Спортсменам нужен особый баланс в питании

Да, тот самый Майк Тайсон — веган. Но стал он им не во время своей боксерской карьеры, а спустя 5 лет после ее окончания. Животные белки помогают поддерживать тело в хорошей форме. Поэтому при занятиях спортом и поддержании растительной диеты необходимо тщательно планировать рацион и сохранять в нем баланс белков, жиров и углеводов.

12. Детям необходимо полноценное питание для роста и развития

В этом году веганская пара чуть не заморила голодом своего 5-месяного младенца, отказавшись от молочной смеси и переведя на картофельную, рецепт которой вычитала в интернете. Малыша обнаружили с впалыми щеками и выпирающими ребрами, и у него не хватало сил даже на то, чтобы двигаться. Поэтому, составляя рацион для детей младшего и подросткового возраста, необходимо включать в него продукты животного происхождения — они нужны для нормального развития молодого организма. Например, в мясе содержится белок, который выполняет функцию строительного материала для клеток, а холестерин, несмотря на распространенное убеждение в его вредности для организма, на самом деле полезен для нервной системы и мозга.