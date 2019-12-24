Есть 3 возраста, когда мы стареем быстрее, чем обычно

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Мы привыкли думать, что старение — постепенный процесс, который медленно прибавляет нам морщин и усталости. Но результаты последних исследований ошеломляют: оказалось, главные возрастные изменения происходят в 3 этапа — в 34 года, 60 и 78 лет. И это не зависит от генетики или особенностей организма. Через такие этапы проходят все.

Мы в AdMe.ru удивились подобному открытию и решили разобраться в том, помогут ли нам новые знания о старении и что нужно делать, чтобы дольше сохранять красоту и молодость.

Старение происходит в 3 этапа

Ученые изучили кровь более 4 000 людей разного возраста и заметили странную закономерность: у некоторых участников исследования концентрация и состав белка в плазме существенно отличались от остальных. Такие отличия наблюдались только у людей, которым было 34 года, 60 или 78 лет. Поскольку состояние организма напрямую зависит от качества крови, исследователи пришли к выводу, что именно в этом возрасте происходят самые сильные возрастные изменения. Раньше ученые были уверены, что старение происходит плавно и постепенно, однако оказалось, что человек стареет 3 резкими скачками, а в остальные годы мы меняемся не так явно. Благодаря таким результатам современная медицина может кардинально измениться: теперь доктора смогут оценивать общее состояние организма с помощью анализа крови и сравнивать реальный возраст человека со здоровьем его организма. Например, если биологический возраст, определенный по крови, гораздо меньше реального возраста человека, значит, у пациента отменное здоровье. А в будущем станет возможным даже определить, какие именно продукты или привычки влияют на молодость конкретного человека и какой из органов стареет быстрее остальных. Это поможет быстрее выявлять новые заболевания и действительно продлевать человеку жизнь.

На кого «скачки старения» действуют сильнее?

Каждый из нас вынужден проходить эти пороги, но у некоторых людей возрастные изменения после 34 лет будут более явными. В первую очередь это касается тех, чьи родители всегда выглядели как минимум на свой возраст или старше своих лет. Это связано с генетикой: способность организма дольше сохранять молодость и красоту передается по наследству, и наоборот, ранние признаки старения мы тоже получаем от наших предков. Вторая группа риска — это люди, чьи биологические часы опережают их реальный возраст. Например, у двух 30-летних может быть абсолютно разное состояние организма: первому «биологически» 20 лет, а второму — 60. Все потому, что организм человека действительно может за 1 календарный год постареть на целых 3, и это касается не только людей, имеющих вредные привычки. Оказалось, что на внутренний возраст каждого человека влияет уровень стресса в детстве и даже вес при рождении. Поэтому ситуация усугубляется для людей, тело которых начало стареть преждевременно: на них рубеж в 34 года отразится сильнее всего. При этом иногда признаки раннего старения не ограничиваются внезапным появлением морщинок или потерей упругости кожи: некоторые из них почти не связаны с красотой лица.

Как понять, что ваше тело стареет раньше времени?

Синяки на коже появляются от малейшего удара, а проходят не раньше чем через несколько недель. Такое состояние кожи нормально после 45 лет, но вот подобный признак в 30 лет говорит о преждевременном старении. То же самое с царапинами: если следы когтей после игры с любимым питомцем не исчезают и через 2 недели, это повод забеспокоиться.

Кожа на руках стала более сухой и тонкой, а вены просвечивают сильнее. Это тоже возрастной признак, который не должен проявляться в 30 лет, поскольку характерен для более позднего возраста. Но если у вас всегда были такие руки, то переживать не о чем: значит, это именно ваша особенность.

Вам тяжело идти в ногу со своим спутником. Внезапно вы замечаете, что начали все время отставать и вашему другу-ровеснику приходится подгонять вас на прогулке. Это значит, что тонус мышц снижается. Для здорового молодого тела это ненормально, особенно если приятели одинакового с вами возраста находятся в лучшей физической форме при таком же, как у вас, образе жизни.

Лишние объемы появляются только в районе талии и живота, а также на задней части плеча. Ученые и медики уверены: это один из явных признаков того, что организм начинает функционировать хуже. При этом равномерный набор веса не является признаком преждевременного старения, а вот излишняя полнота как раз негативно отразится на вашей молодости.

На лице, шее или в зоне декольте начали появляться небольшие коричневые пятна. Эта пигментация — реакция кожи на солнечный свет, но обычно она не возникает раньше 40 лет (либо пятна появляются только в очень небольшом количестве). Такие изменения характерны для людей, которые загорают без солнцезащитного крема, а зимой не пользуются увлажняющими средствами с SPF-фильтрами.

Близкие стали жаловаться на ваш храп. Это не только мучение для тех, кто спит рядом с вами, но и признак надвигающихся проблем со здоровьем: увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышается артериальное давление.

Нерегулярный цикл (у женщин). Такая нестабильность может говорить о вероятности раннего климакса, который обычно наступает в возрасте от 46 до 54 лет. А вот если менопауза наступила намного раньше, это означает, что ваши органы стареют раньше вас самих.

Что делать, чтобы «отодвинуть» старость?

«Всего один месяц правильного питания, и в результате уменьшились объемы и нагрузка на позвоночник».

В первую очередь нужно не работать над последствиями, а заранее позаботиться о своем организме, и делать это следует регулярно. Помимо известных всем способов сохранить молодость, таких как занятия спортом, здоровое питание и достаточное количество воды, есть и менее очевидные, но важные вещи, которые должны войти в привычку. Следите за состоянием крови и количеством белка в ней. Эти показатели расскажут о состоянии организма в целом, и лучше всегда отслеживать изменения, чтобы знать свою норму.

Эти показатели расскажут о состоянии организма в целом, и лучше всегда отслеживать изменения, чтобы знать свою норму. Отслеживайте свой гормональный фон. Он напрямую связан со скоростью старения. И принимайте гормональные препараты только по назначению врача: неправильные таблетки только ухудшат ваше состояние и могут даже спровоцировать набор веса.

Он напрямую связан со скоростью старения. И принимайте гормональные препараты только по назначению врача: неправильные таблетки только ухудшат ваше состояние и могут даже спровоцировать набор веса. Перестаньте смотреть в телефон, наклоняя к нему голову. Это 100-процентный способ заполучить ненужные морщины на шее. То же касается вечернего просмотра телевизора в лежачем положении, когда голова откинута на подушку, расположенную слишком низко: старайтесь избегать такой позы.

Это 100-процентный способ заполучить ненужные морщины на шее. То же касается вечернего просмотра телевизора в лежачем положении, когда голова откинута на подушку, расположенную слишком низко: старайтесь избегать такой позы. Умывайтесь после спортзала. Частые умывания нарушают защитный слой кожи, однако пот, остающийся после тренировки на вашей коже, вызывает раздражение и воспаление, а впоследствии — сухость и морщины. Поэтому важно умываться не только после физических упражнений, но и по утрам: в течение ночи кожа также выделяет жир и пот.

Частые умывания нарушают защитный слой кожи, однако пот, остающийся после тренировки на вашей коже, вызывает раздражение и воспаление, а впоследствии — сухость и морщины. Поэтому важно умываться не только после физических упражнений, но и по утрам: в течение ночи кожа также выделяет жир и пот. Проводите меньше времени за рулем. Каждая поездка — это стресс для организма: во время вождения повышается уровень кортизола и адреналина, который провоцирует и ранние морщины, и общую усталость. Для организма во всех смыслах полезнее прогуляться, а если каждый день на дорогу до офиса вы тратите больше часа, то стоит задуматься о работе, которая расположена поближе к дому.