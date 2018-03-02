Мы сможем за 15 минут определить, взял бы вас на работу Генри Форд

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В этом году исполняется 155 лет со дня рождения Генри Форда. Знаменитый американский промышленник был известен своим нестандартным подходом к делу. Для работы на предприятиях Форду требовались умные люди с логическим складом ума. Поэтому при найме на работу автомобильный магнат предлагал кандидатам решить одну задачу. Если человек справлялся с ней за 15 минут, то его брали на должность инженера. Давайте проверим, смогли бы вы устроиться на работу к Генри Форду.

Не все из нас в AdMe.ru справились с этой задачей за отведенное время. А за сколько минут решите ее вы?

Перед вами довольно странная задача. Дональд и Геральд в сумме равняются Роберту. На первый взгляд, сплошная абра-кадабра. На самом деле это абсолютно правильный пример. У вас есть подсказка и 15 минут для его решения. Каждой букве должно соответствовать определенное число, да так, чтобы сумма оказалась верной.

Прежде чем утолить ваше любопытство, мы хотим поделиться с вами несколькими интересными фактами о знаменитом автомобильном гении.

Афоризмы Генри Форда

Генри Форд был необычайно трудолюбивым и прогрессивным человеком. Именно ему принадлежат афоризмы о людях и работе, которые не теряют своей актуальности и по сегодняшний день: Лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби.

Думать — самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие.

Воздух полон идей. Они постоянно стучатся к вам в голову. Вы просто должны знать, что вы хотите, затем забыть это и заниматься своим делом. Идея придет внезапно. Так было всегда.

Когда ты думаешь, что можешь, и когда думаешь, что не можешь, — в обоих случаях ты прав.

Стимул вести здоровый образ жизни

Именно по инициативе Генри Форда рабочий день на предприятиях был сокращен до 8 часов. Он повысил среднюю зарплату для устранения текучки кадров и экономии денег на обучении персонала. Также на заводах Форда была введена система поощрения за трезвость и здоровый образ жизни. Рабочим, которые не употребляли алкоголь, выплачивалась ежедневная надбавка к зарплате.

Изобретение угольных брикетов для мангалов

Вспомнить о Генри Форде вы можете не только тогда, когда садитесь за руль машины, но даже во время пикника за городом, с мангалом и барбекю. Это не так широко известно, но именно Форду принадлежит заслуга изобретения угольных брикетов, благодаря чему процесс приготовления шашлыков и других блюд на мангале стал гораздо проще и приятнее.

Бонни и Клайд делали рекламу машинам Форда с помощью... угона

Лучшей рекламной кампанией для своих автомобилей Генри Форд считал то, что для совершения своих дерзких налетов и преступлений их угоняла знаменитая гангстерская пара — Бонни Паркер и Клайд Бэрроу. Особенно известному гангстеру нравилась модель автомобиля «Песчаная пустыня». У этой машины были крепкие стальные двери, за которыми было удобно прятаться во время перестрелок. Клайд даже написал Генри Форду письмо, в котором хвалил его автомобили за высокую скорость, устойчивость и отличный дизайн.

А теперь вернемся к нашей задаче. Вероятно, вам уже не терпится узнать правильный ответ и сверить его с вашими расчетами.

Один из алгоритмов решения

Каждой букве отвечает определенная цифра, и так как D = 5, мы можем посчитать, что T = 0.

R должно быть больше шести, потому что D(5) + G = R, а еще R — это нечетное число, ведь L + L + 1 = R. Нечетных чисел больше пяти и меньше десяти есть только два: семь и девять. Предположим, что R = 7. Тогда G = 1 или G = 2 (в зависимости от того, была ли сумма предыдущих чисел больше или меньше десяти).

L + L + 1 = 7 или 17. Предположим, что L + L + 1 = 7, тогда L = 3. Дальше: А + А = Е. Цифры 3, 5 и 7 заняты. Предположим, что А = 2. Тогда Е = 4.

N + R = B. R = 7. Свободные цифры у нас остались такие: 1, 6, 8, 9. Для правильного решения подходят только 1 и 8. Получается N = 1, В = 8. Но тогда неверным стает D + G = R, ведь цифры 1 и 2 у нас уже заняты буквами N и А, а G у нас обязательно должна равняться единице или двойке.

Значит, мы двигаемся по неверному пути. Вернемся к примеру А + А = Е. Предположим, что А = 4 (тройка уже занята буквой L). Тогда Е = 8.

N + R = B. R = 7. Свободные цифры у нас теперь 1, 2, 6, 9. Для правильного решения подходят цифры 2 и 9. 2 + 7 = 9.

О + Е = О. Е = 8. Свободными остались цифры 1 и 6. Но 1 + 8 = 9, а последняя цифра суммы должна быть 1, и 6 + 8 = 14, это также не единица, да и цифра 4 у нас занята буквой А. Значит, и этот путь неверный.

Мы понимаем, что сделали неверное предположение еще раньше, до примера А + А. Мы предположили, что L + L + 1 = 7, и каждый раз убеждались, что с такими данными пример становится неправильным.

Теперь предположим, что L + L + 1 = 17. Тогда L = 8. Повторим наши расчеты, основываясь на этом предположении.

Двигаемся к примеру А + А + 1 = Е. Так как G будет единицей или двойкой, то А не может быть равно единице. Если А = 2, то Е = 5. Пример О + Е = (1)О (+1) говорит о том, что эта сумма должна быть больше десяти. Если Е = 5, то, используя оставшиеся цифры, правильно данный пример решить невозможно. Опять мы сделали неверное предположение.

Предположим, что А = 3. Тогда Е = 7. Но семерка занята буквой R.

Предположим, что А = 4. Тогда Е = 9. О + 9 = (1)О (+1). Подставим все оставшиеся свободными цифры. Их у нас осталось четыре: 1, 2, 3, 6. Подставим каждую, начиная с единицы. 1 + 9 + 1 = 11. Подходит, но получается, что D + G + 1 = R. 5 + G + 1 = 7. Для решения подходит только единица, но она уже занята.

Попробуем подставить двойку. 2 + 9 + 1 = 12. Подходит. Тогда D + G + 1 = R. 5 + G + 1 = 7, значит G = 1.

Мы на финишной прямой. Остались цифры 6 и 3 и пример N + R = B. R = 7, значит N + 7 = (1)B. 6 + 7 = 13. Все совпадает, каждая буква нашла свою цифру, пример решен.

В комментариях делитесь, сколько минут вам потребовалось на разгадку. Каким путем решали эту задачу вы? Возможно, среди нас сейчас очень много новых гениев.