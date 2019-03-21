Мы ответили на 15 несерьезных вопросов, которые всегда мучили вас перед сном

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Люди от природы любопытны и всегда задают множество вопросов. Особенно пытливым наш мозг становится, когда приходит время засыпать. В этот момент ему непременно нужно узнать, кто выше — хоббиты или гномы, почему фламинго розовые и куда вечно девается второй носок.

AdMe.ru решил облегчить задачу вашему уму и ответить за него на не совсем серьезные, но очень занятные «почему», «зачем» и «куда».

1. Почему кошки носятся после того, как сходят в лоток?

Наверняка вы замечали, как ваш котик, после того как сходит по-большому, начинает задорно носиться по квартире. Если вы то и дело задаетесь вопросом, отчего так происходит, то вот вам две догадки ученых. В природе кошка выбирает места для справления нужды подальше от своего жилья. Сделав дело, она начинает бегать, чтобы запутать следы недоброжелателей. Более популярная версия гласит, что после дефекации кошка испытывает облегчение — и физическое, и моральное. При этом выделяется серотонин — гормон счастья. Да-да, после этого «мероприятия» у вашего котика поднимается настроение и он бегает от радости и хочет поиграть.

2. Почему люди кашляют, когда чистят уши ватными палочками?

Этот рефлекс называется рефлексом Арнольда — по имени ученого, который первым его описал. Суть в том, что кожа наружного слухового прохода снабжена блуждающим нервом. Именно он «сообщает» мозгу о том, что необходимо покашлять: раздражение волокон этого нерва активизирует кашлевый рефлекс.

3. Сколько среднестатистических котиков поместится на территории России?

Энтузиасты посчитали: 1 среднестатистический котейка занимает место площадью 35×15 см — получается этакий прямоугольник, куда вписана проекция кота, равная 0,0525 м². Значит, в 1 м² — 19 котов. 1 км² — это 1 млн м², тогда выходит: 19 000 000×17 125 191 = 325 378 629 000 000 хвостов. Если учитывать, что котики могут еще сидеть на деревьях, спать ярусами на парковках и в помещениях многоэтажных домов, можно будет приплюсовать сюда еще примерно 10 %. Таким образом, получается 357 916 491 900 000 котов.

4. Почему, когда мы выдыхаем «ху-у-у» идет холодный воздух, а когда «ха-а-а» — теплый?

Когда мы хотим, чтобы суп быстрее остыл, то дуем на него, как бы говоря: «Ху-у-у». А когда хотим согреть ладони, то дышим на них так: «Ха-а-а». Это неслучайно. Вот какое объяснение кажется наиболее вероятным. Температура тела внутри организма выше комнатной, поэтому когда мы выдыхаем, идет передача тепла от воздуха, который нагрет до этой самой температуры тела. Так происходит, когда мы дуем «ха-а-а». Но при сжатых губах («ху-у-у») создается избыточное давление во рту, и воздух выходит из сжатых губ с более высокой скоростью. Это приводит к адиабатическому (быстрому) расширению воздуха и, соответственно, к падению температуры.

5. Почему библиотекари всегда ставят печать на 17-й странице книги?

Это старинное правило касается только сшитых книг. Дело в том, что формат переплетения книг издревле был стандартизирован: 4 страницы по 4 раза — итого 16 страниц. Такой сшитый авторский лист получил название тетрадки. Таким образом, с 17-й страницы начинался второй блок. Если вдруг первая тетрадка, где был указан автор, название книги и штамп библиотеки, терялась, осыпалась, пропадала, тогда индентифицировать книгу можно было именно по штампу на 17-й странице. И от начала книги недалеко, и надежно.

6. Почему коты любят залезать в пакет?

Кошки по своей природе хищники. Но хищники мелкие, которым нужно всегда быть начеку, чтобы не попасться в лапы кому покрупнее. А еще котику нужно укрытие для засады и слежки за ногами хозяина добычей. Поэтому, следуя зову природы, усатые любят всякие убежища, а пакеты и сумки отлично подходят для этого. Кроме того, с «точки зрения» кота, у пакета есть еще одно неоспоримое преимущество — его способность издавать шуршащий звук, который напоминает котику копошащуюся мышку. Этим его и привлекает. К тому же квартирным кошкам довольно скучно жить на ограниченной территории, где ничего не происходит. А пакет, который вы принесли из магазина, полон новых запахов, которых котику просто нельзя взять и не изучить.

7. Почему королевские особы на старинных портретах выглядят такими некрасивыми?

Если посмотреть на портреты членов европейских королевских семей начиная примерно с XVI века, редко кто из них покажется нам привлекательным. Наиболее вероятное объяснение этому — близкородственные браки, которые практиковали августейшие персоны из прошлого. Кровосмешение грозит серьезными патологиями потомству и, конечно, не способствует и красоте. Приведем пример. На портрете выше изображен Карл II Безумный — последний представитель династии Габсбургов в Испании. Он стал, пожалуй, самой наглядной жертвой таких браков. В пятом колене у него было только 10 предков (у нормального человека их 32). Карл страдал многими заболеваниями, в частности эпилепсией. Ребенком он стал ходить и разговаривать поздно. Из-за своих недугов умер рано — в 38 лет, не оставив наследников.

8. Чьи машины годами стоят во дворах многоэтажек?

Причин для того, чтобы машины годами ждали своих хозяев, немало. Эти авто зачастую мешают проезду или занимают драгоценное место на стоянке. Поэтому неудивительно, что соседей волнует вопрос: кто все эти люди, которые бросают своих «железных коней» во дворах? Работник госорганизации перечислил причины, по которым, согласно опыту рассказчика, машина может стоять годами во дворе. Вот они: Смерть владельца. Родственникам авто не нужно.

У владельца много автомобилей и нет интереса именно к этому.

Хозяин авто переехал в другую страну.

Он не может водить по болезни.

Он находится в тюрьме.

Владельца лишили прав.

Водить свой автомобиль больше не позволяет финансовое положение. И это далеко не полный перечень причин. Так что, если вы не наблюдаете такой грустной покинутой «лошадки», скорее всего, ваш двор — исключение.

9. Кто выше: хоббиты или гномы?

Хоббиты — низкорослый народец, высотой в половину человеческого роста, около 3 футов (порядка 90 см). Рост гномов — 4,5–5 футов, то есть 140–150 см. Значит, гномы выше хоббитов.

10. Зачем футболисты показывают судье подошвы?

Когда футболист выходит на замену, судья осматривает подошвы его бутс. Нет, он не проверяет, не наступил ли спортсмен в результат собачьей жизнедеятельности. Это делается для того, чтобы удостовериться в безопасности обуви. Шипы на ней не должны быть сильно заостренными, чтобы футболист не травмировал соперника. А появиться такие зацепы на шипах могут, если ходить в бутсах по бетонному покрытию. Конечно, спортсмены высокого уровня вряд ли станут так поступать, и проверка бутс скорее формальность. А вот на турнирах попроще этот ритуал имеет большое значение.

11. Зачем в советских квартирах есть окна между кухней и санузлом?

Версий существует немало. По словам архитектора, такая конструкция должна была обеспечивать безопасность по сантехническим нормам. «Пятиэтажные дома разрабатывались в 50-60-е годы ХХ века. В это время активно шла борьба с туберкулезом. Для борьбы с туберкулезной палочкой (как известно, она размножается во влажной среде) в пятиэтажках предусмотрели такое окно — чтобы свет от окна в кухне попадал в санузел. Считалось, что солнечный свет обеззараживает воздух и убивает бактерии». По другим версиям, такое окно помогало сэкономить электричество, проникнуть в ванну, если человеку стало плохо. Оно могло обеспечивать лучшую вентиляцию, а в случае взрыва газовой колонки уберечь стены от разрушения.

12. Почему фламинго розовые?

Вообще, цвет оперения этих птиц может варьироваться от белого до красного. Птенцы фламинго имеют сероватое оперение. Розовыми птицы становятся из-за пищи, которую едят. А точнее, из-за вещества, которое в ней содержится, — каротиноида. Именно оно придает цвет, например, моркови.

12. Куда исчезли ласточки?

Эксперт Московского городского общества защиты природы подтвердил неутешительный факт: ласточки действительно пропадают из крупных городов. Они не могут охотиться над домами: их охота проходит над лугами. А луга в городах превращаются в низкотравные газоны. Выглядят они, конечно, красиво, но там нет мелких насекомых, которыми питаются ласточки. Эти птицы не могут, как стрижи, улетать охотиться за 70 км от города. Вот и получается, что если говорить, например, о Москве, то ласточек здесь можно встретить лишь на окраинах.

13. Почему синоптики «врут»?

Кому-то может быть сложно в это поверить, но синоптики делают это неспециально. И вовсе не от недостатка квалификации. В мире построено 10 000 метеостанций. Казалось бы, довольно много, но метеорологи убеждены: этого недостаточно. Дело в том, что многие станции размещены не слишком удачно: больше всего их в местах, обжитых людьми. А циклоны и другие атмосферные вихри, как назло, часто зарождаются в безлюдных уголках Земли. Синоптики считают, что для точного прогноза наблюдательная сеть должна быть с шагом не менее 30 км от одной станции до другой. Есть еще одна версия. Финские исследователи предположили, что точному прогнозу погоды мешает... распространение сети Wi-Fi. Так что человеку приходится выбирать: или пользоваться удобством беспроводного интернета, или вечно таскать зонт в сумке.

14. Почему бабушки норовят накормить внуков?

Кто не слышал добрые шутки про внуков, которые еле передвигаются от количества съеденного у бабушки? Если рассуждать логически, то объяснение бабушкиным «застольям» находится следующее: бабули — на пенсии, а значит, у них много свободного времени. Они хорошо готовят и очень хотят быть полезными своим внукам любым способом. Грустно, но некоторым бабушкам выпало жить далеко не в самое мирное время. Они видели смерть от голода во время войны, да и в мирное время жизнь в СССР не была изобильной. Это отпечаталось в их сознании навсегда. И счастье для них — это когда все дома и хорошо поели. Поэтому не стоит злиться на свою бабушку за желание вас накормить во что бы то ни стало. А у некоторых бабуль могут быть свои причины. Как, например, у этой:

«Думаю, подавляющее большинство людей всегда удивляло стремление наших любимых бабушек накормить нас так, чтобы ни единой крошки не осталось на столе. Сегодня моя бабушка ненароком сорвала завесу тайны!

Если не доесть все, что было приготовлено, то будет плохая погода». kohahahahaku

15. Куда пропадают мужские носки?

Это, конечно, главная тайна века. На любой мужской полке в шкафу можно набрать с десяток разных носков без пары. Носки могут «спрятаться» между барабаном стиральной машины и обшивкой корпуса, забиться между уплотнителем барабана. При полной загрузке машины тяжелые вещи могут выдавливать мелкие. В итоге они либо утекают в канализацию при сливе воды, либо забивают сливной шланг, что грозит наводнением в квартире. Одна пользовательница сети поделилась своей версией происходящего:

«Вчера я разбирала комод с вещами супруга, и набралась куча носков без пары. Они мне и раньше попадались. К тому же удивляло, что их становилось то больше, то меньше. Я точно знала, что носки пропадают не на стадии стирки, так как развешиваю я их всегда парно. Сегодня утром я решила спросить мужа об алгоритме появления таких вот „одиночек“. Он оживился и сказал: „Смотри, надеваю я носки, а один из них оказывается дырявым — я его выбрасываю, а второй выбрасывать жалко, он же целый, да и чистый к тому же. Я кладу его на место, а так как ты периодически покупаешь одинаковые носки, то со временем по этой же схеме ему находится пара — такой же износостойкий экземпляр. Но найти новую „вторую половинку“ получается не у всех, поэтому некоторые из них так и продолжают влачить свое жалкое существование в одиночестве“». MissLoyality