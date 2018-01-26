10 невероятных изобретений будущего, которые изменят жизнь человечества

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Будущее из фантастических фильмов гораздо ближе, чем кажется. Новые устройства могут сильно изменить наш мир — они возвращают способность ходить или видеть людям с ограниченными возможностями, делают нас сильнее или просто добавляют в жизнь радости и комфорта.

AdMe.ru выбрал 10 изобретений, которые уже вошли в нашу жизнь или станут ее частью совсем скоро.

1. Устройство, которое поможет парализованным людям снова встать на ноги

В Федеральной политехнической школе Лозанны ученые работают над созданием устройства, которое поможет вернуть контроль над телом парализованным людям. Этот маленький и очень важный прибор состоит из двух частей — один чип располагается в головном мозге, второй — в спинном. После травм позвоночника нарушается проводимость нервных импульсов, но мозг продолжает отдавать команды, хоть они и не доходят до мышц. Спинномозговой интерфейс дублирует сигналы нервной системы и дает возможность возвращать способность к движению. В будущем это сильно поменяет жизнь многих людей, а сейчас устройство проходит тестирование.

2. Датчики для портативной диагностики

Уже сейчас есть приложения, которые следят за количеством шагов или учат правильному питанию, а в недалеком будущем с помощью биосенсоров смартфоны смогут измерять количество калорий в пище, которую мы едим, следить за количеством кислорода в крови, делать ЭКГ, ЭЭГ и многое другое. Таким образом, диагностика станет проще и доступнее.

3. Роботы-компаньоны

Персональные роботы уже реальность, но Джимбо — куда больше, чем стационарный динамик со световой индикацией. Этот робот больше похож на Еву из мультика про Валли — он умеет двигаться и выражать эмоции. Джимбо может танцевать, смеяться, приходить на ваш зов, он может стать полноценным компаньоном для человека, что переводит наши отношения с роботами на новый уровень. Конечно, Джимбо предстоит еще многому научиться, но уже сегодня он готов к серийному производству и вскоре может стать частью обычной жизни. Посмотреть, как он работает можно здесь.

4. Очки, которые позволяют видеть слепым

eSight 3 представляет собой самые мощные в мире очки — когда человек надевает их, устройство записывает видео, которое при помощи различных алгоритмов трансформируется в то, что может увидеть незрячий человек. Уже более 1 000 пациентов с помощью этих очков смогли расширить свои возможности. Видеопрезентацию eSight 3 можно посмотреть здесь.

5. Стоматология без сверления

Детские мечты о конце эпохи бормашин становятся явью. Гель Brix 3000 размягчает поврежденную кариесом область, сохраняя здоровую часть зуба, после чего кариес легко удаляется и врач может сразу ставить пломбу. Процедура полностью безболезненна, и уже в скором будущем сверление останется только в воспоминаниях.

6. Кроссовки, которые помогают двигаться быстрее

Быстрее, выше, сильнее — именно так помогают двигаться новые кроссовки Futurecraft 4D от Adidas. Секрет прост — промежуточная подошва в такой обуви делается с помощью 3D-печати и подгоняется индивидуально — по размеру, форме, гибкости, силе смягчения удара и особенностям покрытия. В будущем индивидуальную подошву будут печатать прямо в магазине, а пока серия продается с подошвами, сделанными по расчетам Adidas на основе опыта компании.

7. Суперкомпьютер с искусственным интеллектом для диагностики заболеваний

Правильный диагноз — главный фактор успешного лечения. Но даже самый опытный врач не может держать в голове всю информацию про все болезни, все клинические исследования и возможные симптомы — вспомните, даже гениальный доктор Хаус ошибался. IBM решила восполнить несовершенства человеческой памяти с помощью нового изобретения — «Доктора Ватсона». Во время осмотра пациента реальным доктором «Ватсон» подбирает всю глобальную литературу, которая может иметь отношение к текущему случаю, и дает свой прогноз, после чего врач смотрит расчеты машины и ставит итоговый диагноз. Надеемся, что с помощью «Ватсона» медицина станет еще эффективнее.

8. Адаптивные колеса

Автомобили тоже обзаведутся своим крутым гаджетом — безвоздушными колесами с адаптивным протектором. Новое колесо Michelin производят из пористого, но прочного материала, оно не нуждается в накачке и не боится проколов. Главная фишка разработки компании — напечатанный на 3­D-принтере протектор, который можно менять, подстраивая под дорожные и погодные условия. Само колесо при этом менять не нужно.

9. Хирурги-роботы

Даже в эту самую минуту где-нибудь в мире хирургический робот уже проводит операцию. Компания daVinchi производит оборудование, которое помогает проводить высокоточные операции, в том числе на больших расстояниях. Современных хирургов в медицинских школах уже обучают искусству не только работать скальпелем, но и управлять такими машинами. Роботы, в свою очередь, совершенствуются, чтобы точно воспроизводить движения руки врача. С одной стороны, хирургия станет более сложной, с другой — более надежной и более доступной, ведь один врач сможет проводить операции где угодно, подключаясь к местному оборудованию.

10. Экзоскелеты, которые помогают парализованным людям снова двигаться

«Я квадриплегик, и недавно я использовал экзоскелет. Мой физиотерапевт держит меня, поэтому я не падаю, потому что обычно передо мной стоят ходунки. Совсем недавно прошел 826 шагов!» — именно так описал свой опыт с экзоскелетом один из больных квадриплегией — частичным либо полным параличом всех конечностей. Сейчас уже около 3 000 пациентов проходят обучение в компании Ekso Bionics, осваивая управление экзоскелетом. Это устройство не только помогает парализованным людям снова двигаться, но и может использоваться для выполнения тяжелой физической работы. В Корее некоторые рабочие уже используют экзоскелеты для того, чтобы быть быстрее и сильнее.

Бонус: низкокалорийное мороженое

Компания Halo Top производит обогащенное белками мороженое с разными вкусами, в котором вместо обычного сахара используется стевия. Также в состав мороженого входит тростниковый сахар и сахарные спирты. Конечно, назвать это мороженое совсем диетическим нельзя, но даже строго следящий за весом человек может позволить себе съесть порцию без угрызения совести, ведь на пол-литра такого лакомства приходится всего 360 калорий, в пересчете на 100 граммов — 72 калории. Это помогло вывести мороженое Halo Top в топ самых продаваемых продуктов в США.

Пишите в комментариях, что вы думаете о мире будущего и новых изобретениях.