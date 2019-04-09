Как выглядеть на 7 лет моложе с помощью японского массажа лица коруги

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С возрастом кожа лица обвисает не только из-за того, что мимические мышцы ослабевают, выработка коллагена и эластина сокращается. Еще одна причина старения — смещение лицевых костей. Овал лица становится менее четким, провисают щеки и подбородок. В борьбе с этой проблемой отличился японец Чийо Хаяси. Он разработал технику массажа лица, который призван восстановить расположение костей черепа и улучшить микроциркуляцию в тканях. Система получила название коруги.

AdMe.ru узнал, как правильно выполнять данный вид массажа самостоятельно, и делится этим с вами.

Важно!

С годами тонус мышц снижается, происходит перераспределение жира (в молодости он формирует достаточно однородный слой, в старости — скапливается в конкретных местах).

Перед началом процедур нужно подготовить зеркало и массажное масло. Это поможет следить за правильностью выполнения движений и избежать излишнего трения. Кожа должна быть чистой. При ЛОР-заболеваниях, нарушениях в лимфатической системе, хронических патологиях кожи, а также ранах на лице проведение массажа запрещено. Давить на лицо нужно не слишком слабо, но и чтобы не возникало болевых ощущений. Массаж коруги способствует похудению лица.

1. Подъем щек

Ставим локти на стол. Ладони сжимаем в кулак. Фалангами пальцев упираемся в скуловые кости. Мышцы расслаблены. Находимся в таком положении 5 секунд.

2. Работа со лбом

Голова чуть отклонена назад. Фалангами пальцев нажимаем на лоб рядом с границей с волосами. Далее аналогичным образом надавливаем на область ближе к вискам. Двигаемся по линии роста волос до мочек ушей. Затем несильно проводим пальцами вниз по шее до ключиц.

3. Разглаживание щек

Руки в замке, большие пальцы выпрямлены — их боковой частью будут выполняться движения. Кончик большого пальца правой руки расположен под левым глазом у носа. С нажимом выполняем разглаживающее движение по направлению к ушам. Сразу же несильно проводим пальцами от мочек по боковой части шеи — к ключицам. Проглаживание шеи выполняется дважды. Аналогичные манипуляции проводятся с другой стороной.

4. Разглаживание лба

Руки в кулак. Ставим фаланги пальцев чуть выше линии бровей и проводим вверх до волос. Теперь смещаем руки чуть в стороны и снова поднимаемся вверх. Таким образом разглаживаем всю поверхность лба.

5. Раскрытие глаз

Рука в кулак. Костяшками указательного и среднего пальцев проводим от начала брови к кончику, не опуская ее.

6. Работа с нижней частью лица

Пальцы собираем в кулак, затем указательный и средний выпрямляем в пястно-фаланговых суставах. Движения выполняются костяшками этих двух пальцев. В меру резко и сильно подергиваем кожу в направлении от подбородка к вискам. Начинать необходимо от места чуть ниже уголка рта. Двигаемся мелкими шажками. Всего получается около 7–8 движений.

7. Завершение массажа

Ладони раскрыты. Кладем пальцы на лоб и мягко ведем к вискам. Лицо оказывается в ладонях. Затем от щек слегка проглаживаем по боковой поверхности шеи к ключицам.

Для лучшего результата выполнять массаж следует примерно 1 раз в неделю.

А вы применяете какие-нибудь упражнения для лица? Делитесь результатами в комментариях.