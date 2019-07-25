Она могла стать известнее Эйнштейна, но ее имя забыто. И все из-за гендерных стереотипов

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Сейчас многие считают, что имя Сесилии Пейн-Гапошкиной должно быть таким же известным, как имена Ньютона или Эйнштейна. Эта женщина внесла неоценимый вклад в науку: она первой открыла, из чего состоят звезды. Но это открытие не принесло ей ни счастья, ни заслуженной славы. В 1976 году, за 3 года до смерти, Пейн-Гапошкина получила единственную награду в своей жизни — премию Генри Норриса Расселла за вклад в науку. Это была ужасная, злая ирония, ведь именно этот человек прославился работой, которую украл у Сесилии.

AdMe.ru ненадолго вернулся в прошлое, чтобы проследить судьбу женщины, которую называют «матерью звезд».

Влюбленная в звезды

Сесилия родилась в 1900 году в британском городе Уэндовере. Ее отец Эдуард Джон Пейн был талантливым историком и адвокатом. К сожалению, он умер, когда Сесилии было всего 4 года, и ее мать Эмма Перц содержала детей самостоятельно. Она дала всем хорошее образование, и 2 из 3 детей стали известными учеными: Сесилия — астрофизиком, а ее брат — археологом.

Будучи студенткой, Сесилия посетила лекцию известного астронома Артура Стэнли Эддингтона, который рассказывал о своей экспедиции на остров Принсипи в Гвинейском заливе. Сесилия вернулась домой совершенно потрясенной: она буквально влюбилась в звезды и поняла, что хочет изучать их всю жизнь. Семья не поддержала девушку: ее увлечение далекими звездами казалось им по меньшей мере странным. Сесилия же хотела только одного — изучать звезды. Она намеревалась учиться в Кембридже, а когда ее семья отказалась оплачивать обучение, Сесилия выиграла стипендию и все равно уехала. Но по завершении обучения девушку ждало первое жестокое разочарование. Когда она с блеском завершила курс в 1923 году, оказалось, что женщинам не выдают дипломов. И это в то время, когда Мария Кюри была признанным авторитетом в области науки, а все человечество уже готовилось к первому полету в космос.

Открытие всей жизни и новое разочарование

Подумав, Сесилия решает переехать в США, где должно быть куда меньше предрассудков. Она просто собирает вещи и меняет страну.

Во время путешествия из Англии в США.

В Америке Пейн находит работу в Гарвардской обсерватории. Здесь же она создает труд всей своей жизни - книгу, в которой доказывает, что звезды состоят из гелия и водорода (до этого считалось, что они целиком состоят из железа). Сегодня этот факт мы изучаем в школе как аксиому, но в то время это перевернуло все имеющиеся представления о звездах.

Астрономы Гарварда, участвующие в пьесе. Сесилия Пейн — первая женщина слева. 31 декабря 1929 года.

Но Сесилия совершила ошибку: она показала свой труд Генри Норрису Расселлу. Он убедил ее, что ее открытие ничего не стоит, все расчеты ошибочны и научный мир просто поднимет ее на смех. Расселл посоветовал Сесилии заниматься другими вопросами, попроще. А через 4 года он опубликует свой труд, в котором будет утверждать, что звезды состоят из гелия и водорода. Ему достанутся все лавры первооткрывателя, и его имя войдет в историю.

Генри Норрис Расселл.

Мисс Пейн все же выпустила свою книгу, но очень маленьким тиражом из-за влияния Расселла. За нее она даже получила ученую степень, но Гарвард отказался оказывать такие почести женщине. Так что степень великий астрофизик получила от колледжа Рэдклиффа. Даже с ученой степенью Пейн отказали в работе профессора в Гарварде из-за ее пола. Она так и осталась техническим ассистентом, хотя фактически выполняла работу профессора.

Единственным спасением для Сесилии была работа. Она опубликовала еще одну книгу, собрав для нее столько данных, что ее труд фактически превратился в энциклопедию астрофизики.

Семейная жизнь

Тем временем она получила американское гражданство, а вскоре встретила любовь всей своей жизни — Сергея Гапошкина. У мужа Сесилии была богатая биография: сын каменщика, он служил в армии и даже работал на иранского шаха, но свое призвание нашел в астрофизике. Именно это и сблизило будущих супругов. Они поженились спустя год после знакомства, и их союз был таким же крепким и плодотворным, как и союз Марии и Пьера Кюри. Они создали счастливую семью, вырастили 3 детей, а главное — провели множество совместных исследований. Сергей никогда не пытался присвоить себе работы жены, их труды публиковались в соавторстве. Они были счастливы, несмотря на злые сплетни о том, что Гапошкин просто добыл себе американскую визу, женившись на Сесилии. Впрочем, в расчете подозревали и Сесилию. Исследования четы Гапошкиных получили множество наград в первую очередь потому, что принадлежали не просто женщине. Мужское имя в исследованиях позволило Сесилии получить хотя бы часть того признания, которого она заслуживала. А все вокруг подозревали, что она использует мужа для прикрытия. Хотя на самом деле они просто любили и поддерживали друг друга.

Сергей Гапошкин и Сесилия Пейн в 1977 году.