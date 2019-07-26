Имя доктора Апгар известно всем современным мамам, но мало кто знает, чем именно мы ей обязаны

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Словосочетание «шкала Апгар» слышала каждая женщина, рожавшая в современном роддоме. Это один из 3 главных показателей, которые узнает молодая мама, помимо роста и веса малыша. Обычно это 2 цифры, обозначающие состояние ребенка в 1-ю и 5-ю минуту после появления на свет, и если они больше 7, то можно выдохнуть с облегчением. Но мало кто знает, что за этими цифрами стоит не только здоровье младенца, но и целая жизнь человека, сумевшего своим огромным трудом совершить настоящий переворот в медицине.

Мы говорим о Вирджинии Апгар — гениальном враче, талантливом музыканте и летчике-любителе. В ее жизни не было безумных романов и подковерных интриг, и все-таки мы в AdMe.ru считаем, что эта биография достойна если не экранизации, то хотя бы статьи.

Вирджиния родилась 7 июня 1900 года в штате Нью-Джерси. Она была младшим ребенком в очень бедной семье. Ее отец был ученым-изобретателем, в подвале дома находилась настоящая лаборатория, а на чердаке — самодельный телескоп. А еще он увлекался музыкой и создал со своими домочадцами оркестр. Благодаря своему папе девочка прекрасно знала созвездия и умела неплохо играть на скрипке. Можно было бы считать, что у нее было счастливое детство, если бы не диагноз туберкулез, поставленный старшему брату, и не хроническое заболевание у среднего. Старший, к сожалению, не выжил. Возможно, именно эта трагедия, а также любовь к знаниям, привитая отцом, привела к тому, что фамилия Апгар стала знаковой в мире медицины.

Маленькая Вирджиния и ее брат Лоренс.

После школы Вирджиния поступила в колледж по специальности «зоология». В этом ее выручило умение играть на скрипке — именно за него ей назначили стипендию, которая помогла оплатить обучение. Но денег девушке не хватало, поэтому она постоянно искала подработки. В 1929 году Апгар приблизилась к своей мечте — она поступила в Колумбийский университетский колледж терапии и хирургии. А буквально через 2 месяца после этого грянула Великая депрессия. Студентке пришлось занять денег у друга семьи, чтобы продолжить обучение. Она успешно завершила образование, но к моменту получения диплома у нее накопилось долгов на сумму около $ 4 000.

После учебы Вирджиния устроилась работать врачом-интерном в хирургии и делала успехи, но в то время женщине было очень трудно пробиться в этой области, а девушке нужно был отдавать огромный долг. Тогда главный хирург штата Колумбия профессор Алан Уиппл предложил ей попробовать себя в анестезиологии. В 30-е годы в США анестезию делали в основном медсестры, и эта область медицинских знаний находилась в упадке. Доктору был необходим светлый ум, который помог бы поднять анестезиологию на должный уровень, и таким умом стала Вирджиния Апгар.

Осваивать новую профессию девушке было сложно, так как в этой области практически не было экспертов — до середины 40-х годов в США анестезиология даже не считалась отдельной специальностью. Фактически таковой ее сделала Апгар. В 1938 году она возглавила отделение анестезиологии и была там единственным сотрудником. А уже через 9 лет она стала первой женщиной-профессором в Колумбийском университетском колледже.

Специализацией Вирджинии стала акушерская гинекология. В 40-е годы прошлого века была очень популярна анестезия во время родов, и Апгар стала изучать ее влияние на ребенка. Для этого она изобрела собственную шкалу оценки состояния новорожденного, которую представила на 27-м ежегодном конгрессе анестезиологов в 1952 году. Для запоминания критериев Вирджиния Апгар использовала собственную фамилию: A ppearance — внешний вид, под которым подразумевается цвет кожных покровов;

ppearance — внешний вид, под которым подразумевается цвет кожных покровов; P ulse (Heart Rate) — частота сердечных сокращений младенца;

ulse (Heart Rate) — частота сердечных сокращений младенца; G rimace (Response to Stimulation) — гримаса в ответ на раздражение;

rimace (Response to Stimulation) — гримаса в ответ на раздражение; A ctivity (Muscle Tone) — активность движений, мышечный тонус;

ctivity (Muscle Tone) — активность движений, мышечный тонус; Respiration — дыхание. В каждом пункте возможны 2 балла, а высшая оценка по шкале Апгар — 10 баллов. Контроль проводится в 1-ю и 5-ю минуту жизни малыша, поэтому маме сообщают 2 цифры. Например, показатель более 7 свидетельствует о хорошем состоянии младенца, ниже 3 — о критическом. Метод довольно простой, но он показывает медикам, каким детям нужна реанимация, а состояние каких может не вызывать большого беспокойства. Благодаря ему в США была снижена младенческая смертность.

Было ясно, что Вирджиния Апгар совершила мощный прорыв в медицине, но останавливаться на этом она не собиралась. В 1959 году она снова пошла учиться — на этот раз для того, чтобы получить степень магистра здравоохранения. В то же время ей предложили занять пост директора нового подразделения Национального фонда врожденных пороков. Апгар одной из первых заговорила об обязательной вакцинации от краснухи. Дело в том, что эта в общем-то не опасная для взрослых болезнь может вызвать серьезные врожденные патологии плода, если женщина заразится во время беременности.

Вирджиния Апгар, спасшая миллионы новорожденных благодаря своим исследованиям, не имела своих детей. Замужем она тоже никогда не была. Ее главной любовью была музыка. Куда бы доктор ни ехала с лекциями, она всегда брала с собой скрипку. Часто в поездках она ходила на концерты любительских оркестров и присоединялась к ним. Однажды пациентка Вирджинии Карлин Хатчинс рассказала ей о том, что занимается изготовлением музыкальных инструментов, и доктор попросила научить ее этому мастерству. Весь день уделяя медицине, Апгар нашла для нового хобби время с полуночи до 2 часов ночи. В итоге она создала 2 скрипки, виолончель и альт. Причем ради последнего она даже пошла на настоящее преступление. Для задней стенки альта нужна была кленовая доска. Подходящую врач обнаружила в телефонной будке в фойе больницы — это была полочка. Она попыталась добыть ее легальным путем, но ничего не вышло, тогда Апгар подговорила Хатчинс и они выкрали доску. При этом честные женщины принесли замену. Правда, полочка, которую они собрались приладить взамен кленовой, оказалась слишком длинной, поэтому дамам пришлось пилить ее в женском туалете.

У Вирджинии Апгар было много любопытных хобби. Она обожала рыбалку и часто ездила за лососем в Шотландию и на Большой Барьерный риф. Еще доктор занималась садоводством, собирала марки и играла в гольф. В 50 лет Апгар начала брать уроки управления самолетом и мечтала пролететь под мостом Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке. Казалось бы, дама с такими увлечениями и сумевшая пробиться в мужском мире медицины должна была стать ярой феминисткой, но этого не произошло. Она не считала, что женщин нужно освобождать, заявляя, что они «становятся свободными, как только покидают матку». При этом в частных беседах Вирджиния порой сетовала на гендерное неравенство в медицине, особенно в отношении зарплат.

В 1974 году доктора Апгар не стало. Произнося поминальную речь, ее коллега и друг Стенли Джеймс назвал ее вечным студентом за постоянное стремление к знаниям. «Единственное, чему она не могла научиться, — это медленно говорить», — отметил он, вспоминая манеру Вирджинии строчить как пулемет, читая лекции. Она всегда очень ценила время, поэтому успевала гораздо больше, чем другие. Правда, пролететь под мостом Джорджа Вашингтона так и не успела.